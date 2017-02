Super Bowl 51: Das sind die besten Werbe-Clips

Der Super Bowl LI ist heute Nacht über die Bühne gegangen und war so packend wie selten einer zuvor! Gratulation an die New England Patriots, die die Atlanta Falcons in der Overtime niedergerungen haben. Lange Zeit sah es so aus, als würden die Falcons mühelos durchmarschieren, aber die Patriots erwischten ein bärenstarkes letztes Viertel und machten es tatsächlich noch mal spannend und retteten sich in die Verlängerung, wo sie dann den entscheidenden Touchdown erzielten.

Aber wir wollen hier ja eigentlich nicht über das Spiel reden, sondern über das, was in den Werbepausen passierte. Da gab es wieder hochklassige und interessante Werbe-Clips zu sehen. Im Vorfeld war schon spekuliert worden, dass es angesichts der Ereignisse in den USA so manches politische Statement geben könnte und so kam es auch. Wir haben uns hier auf die unserer Meinung nach interessantesten Ads konzentriert und natürlich besonders die tech-relevanten im Auge behalten.

Audi #DriveProgress Big Game Commercial – “Daughter”

Sehr viel Applaus bekam Audi während und nach der Ausstrahlung für seinen Clip, indem es um Gleichberechtigung geht.

We Accept | Airbnb

Deutliches Signal an Trump: Sch…egal, wo jemand her kommt oder welchen Gott er anbetet – er hat verdient, akzeptiert zu werden.

Stranger Things 2 – Super Bowl 2017 Ad

Letztes Jahr war Stranger Things für mich die mit Abstand beste neue Serie, dieses Jahr bekommt die Netflix-exklusive Serie die zweite Staffel verpasst. Dauert leider noch – Ende Oktober geht’s los.

Guardians of the Galaxy Vol 2 – Extended Big Game Spot

Es ist nicht das erste Mal, dass wir von diesem Film Bilder geliefert bekommen, aber sagt selbst: Die Vorfreude auf Guardians of the Galaxy 2 wächst langsam ins Unermessliche.

The Elder Scrolls Online: Morrowind – Official TV Spot

Auch die Fans der umfangreichen Erweiterung „The Elder Scrolls Online: Morrowind“ müssen sich noch gedulden: Den Clip gibt es bereits zu sehen, die Erweiterung für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One erscheint weltweit aber erst am 6. Juni 2017.

Budweiser 2017 Super Bowl Commercial | “Born The Hard Way”

Das ist einer dieser Clips, die im Vorfeld mit Blick auf Präsident Trump schon für Aufmerksamkeit sorgten. Das deutliche Signal der Geschichte, in der es um den Deutschen Adolphos Busch geht, der in die USA einwandert, um dort Bier zu brauen und zu verkaufen: Einwanderung ist wichtig fürs Land!

Mercedes-AMG GT Roadster Commercial „Easy Driver“ – Directed by The Coen Brothers

Peter Fonda, der Rock-Klassiker „Born to be wild“ und die Coen-Brüder – mit der Kombination konnte Mercedes natürlich nichts falsch machen.

Wix.com – Big Game First Spot with Jason Statham & Gal Gadot

Das Website-Baukasten-System Wix.com hat sich für seine Werbung die Dienste von Jason Statham gesichert. Während der ein Restaurant zu Klump haut, bastelt der Küchenchef ahnungslos an seiner Webseite. Message: Der Küchenchef verkauft zwar sein Essen jetzt aus dem Food-Truck heraus, ist aber halb so wild, weil Dank Wix.com seine Seite flott auf die veränderten Bedingungen angepasst werden konnte.

Mr. Clean | New Super Bowl Ad | Cleaner of Your Dreams

Diese Werbung hat mich – jemand, der schon in den Achtzigern gern Werbung gesehen hat – ein wenig verstört. SO hab ich Meister Propper noch nie gesehen, so viel steht mal fest!

Brady Everyday | Tom Brady | Intel

Auch Intel war mit von der Partie und hat sich die Dienste von Patriots-Quarterback Brady gesichert, um zu präsentieren, wie toll die 360 Grad-Technologie von Intel ist. Intel machte übrigens auch in der Halbzeit von sich reden, als nämlich Lady Gaga ihren Auftritt auf dem Stadiondach begann, während hinter ihr 300 Drohnen die US-Flagge darstellten.

Google Home | 2017 Super Bowl Commercial

Was hat Google Home alles auf dem Kasten? Das wollte Google mit diesem Clip demonstrieren und hat sich zur musikalischen Untermalung eine gepfiffene Version von Country Roads (John Denver) herausgesucht.

Nintendo Switch Super Bowl LI Commercial

Nicht vergessen wollen wir, dass auch Nintendo einen Clip während des Super Bowls am Start hatte. Darin ging es – natürlich – um die bald erscheinende Nintendo Switch-Konsole.

#UnlimitedMoves with Justin Bieber | T-Mobile Commercial

T-Mobile setzt auf berühmte Testimonials und hat sich nebenJustin Bieber auch Rob Gronkowski sowie Terrell Owens rangeholt – um ihre „unlimited moves“ zu präsentieren.

The Internet Wants You | GoDaddy Big Game Commercial

Webhoster GoDaddy packt in 30 Sekunden so ziemlich das ganze Internet. Was ich damit meine? Zieht euch das Video rein, ihr seht es dann schon ;)

SNICKERS® Presents: A Live Super Bowl Commercial :45

Eine sehr witzige Idee hatte Snickers. Groß angekündigt war, dass man den ersten Live-Werbespot der Super Bowl-Geschichte abliefern wollte. Wohl wissend, dass das Risiko unanständig groß ist, dass dabei was ins Auge gehen kann. Adam Driver (Kylo Ren im letzten Star Wars-Streifen) wurde verpflichtet, verpasste aber prompt seinen Einsatz, woraufhin am Set das totale Chaos ausbrach: Nirgends passte das Timing, die Western-Kulisse brach zusammen, ein Helfer rennt mit einem Feuerlöscher ins Bild.

Der Clou dabei: Ja, das war tatsächlich alles live (am Anfang wurde als Beweis der Halbzeitstand genannt), aber das Chaos natürlich gewollt. Kudos für diese witzige Idee und für die Variation des „Du bist nicht Du, wenn Du hungrig bist“-Claims. Heute hieß es nämlich: „You ruin live super bowl commercial when you’re hungry.“

2017 Ford Go Further | Ford

Blöd, wenn man nicht vorankommt – das Video von Ford zeigt diverse Beispiele dafür. Glücklicherweise hat Ford aber auch die passenden Lösungen parat, wie wir alle besser vorankommen, egal ob mit E-Autos, selbstahrenden Autos oder Sharing-Services.

84 Lumber Super Bowl Commercial – The Journey Begins

Das da oben ist der Werbe-Clip, den Fox durchgewunken hat und damit sind wir wieder bei einem politisch motivierten Video. Im Grunde seht ihr nur eine mexikanische Frau samt Tochter, die durchs Land reisen. Die Aulösung war Fox zu heikel – wieso? Weil es um eine riesige Grenzmauer geht. Die Baumarkt-Kette 84 Lumber hat sich daher Folgendes überlegt: Die obige Version gab es beim Super Bowl zu sehen, am Ende verwies man dann auf die eigene Website, wo man sich dann dieses Video mit Auflösung anschauen konnte.

Coca-Cola | It’s Beautiful

Dieses Video, bereits vor dem Super Bowl ausgestrahlt, läuft eigentlich außer Konkurrenz, denn es ist eigentlich ein ziemlich betagter Spot von Coca Cola. Dort wird „America, the beautiul“ in verschiedenen Sprachen gesungen – allesamt aber Menschen, die ihre Heimat in den Vereinigten Staaten gefunden haben und ihr Land lieben. Coca Cola war wohl der Meinung, dass man nochmal ein Zeichen Richtung White House senden müssten – dieser Clip ist aber weniger ein subtiler Hinweis als ein saftiger Tritt in den Präsidentenhintern, um dem Kollegen zu symbolisieren, was man von seiner Einwanderungspolitik hält. Applaus, Coca Cola!

Habt ihr andere Favoriten gehabt? Sagt es uns in den Comments. Falls ihr alle gezeigten Videos sehen möchtet, werdet ihr bei YouTube auf dem AdBlitz-Kanal fündig, könnt dort auch für eure Lieblings-Spots voten.