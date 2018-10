Erinnert ihr euch noch an die ZITiS? Nein? Es handelt sich um eine vor anderthalb Jahren gegründete neue Behörde. Sie soll die Sicherheit im Inneren erhöhen. Vor wenigen Wochen wurde dann auch noch die Agentur für Cybersicherheit geschaffen, diese soll in Infrastruktur investieren. Als Beispiel wird gerne ein altes Projekt des amerikanischen Militärs angeführt: GPS. Ohne derartige Investitionen dort könnten wir den Service heute nicht nutzen.

Bereits damals warnte ich vor den Anfängen – von schöngefärbten Argumenten, die die wahren Beweggründe verdecken sollen. Der Budgetentwurf der neuen Behörde zeigt jetzt einen großen, sehr bedenklichen, Posten. Die Behörde möchte ihren eigenen Supercomputer. Seine Hauptaufgabe: Das Umgehen von Verschlüsselung. Dafür wird auch gleich der komplette Haushalt aufgestockt – die Behörde bekommt 25 Prozent mehr als dieses Jahr, fast 37 Millionen Euro in Summe.

Von diesem Geld soll hochmoderne technische Ausstattung gekauft werden. Auf der Einkaufsliste ganz oben: Ein Hochleistungscomputer, der „vorranging im Bereich der Kryptoanalyse genutzt wird“. Dieser Kauf soll höchste Priorität für die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt und den Verfassungsschutz haben. Vor zwei Wochen wurde bereits bekannt, dass die ZITiS auch Quantencomputer nutzen möchte.

Das restliche Budget soll für ähnlich charmante Anwendungen eingesetzt werden. Zwei davon haben hier Vorrang: Digitale Forensik zur „Passwortsuche“ oder der „Auswertung von Smartphones“. Natürlich geht es nicht darum, dass der Staat euch helfen möchte, wenn ihr euer Passwort vergessen habt oder das Post-it, auf dem ihr es notiert habt, nicht mehr findet. Vielmehr möchten sich die Sicherheitsbehörden Zugriff zu Geräten verschaffen.

Dazu kommt dann am Ende noch der Staatstrojaner. Mit dem Projekt SMART soll das BKA unterstützt werden, hier eine Lösung zur Überwachung zu schaffen – auch oder mit Priorität für mobile Endgeräte.

Die Behörde wurde für IT im Sicherheitsbereich gegründet, so zumindest ihr Name. Sie soll Geheimdiensten und der Polizei bei der technischen Überwachung helfen. Trotz des großen Budgets hat die Behörde vor allem ein Problem: Es wird nicht ausreichend oder das richtige Personal gefunden. Bisher konnte nur die Hälfte aller Stellen besetzt werden. Falk Garbsch, Sprecher des Chaos Computer Clubs, kommentiert dieses Problem gegenüber Netzpolitik.org wie folgt:

“Es ist gut zu sehen, dass Hacker offenbar keinerlei Interesse haben, für eine IT-Unsicherheitsbehörde zu arbeiten. Die Community hat schon vor vielen Jahren verstanden, was verbohrte Politiker nicht akzeptieren wollen: Das Ausnutzen und Offenhalten von Sicherheitslücken ist ein nachhaltiges Risiko für Unternehmen, kritische Infrastrukturen und Zivilgesellschaft. Statt Steuergelder in absurde Angriffsphantasien zu verschwenden, wird es Zeit für Investitionen in das konsequente Schließen von Sicherheitslücken.”

Das Budget 2019 zeigt erneut den großen Unterschied zwischen öffentlicher Darstellung und Realität. Es geht nicht um den Aufbau moderner Technologie und der Sicherung der Daten des Staates oder des Bürgers. Es geht simpel um eines: Überwachung. Und darum, an geschützte Daten zu kommen. Auch die neue Behörde wird hier am Ende, befürchtungsweise, nicht anders agieren.