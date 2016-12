Noch wenige Tage, dann ist auch das Jahr 2016 zu Ende – ein weiteres Jahr, in dem wir uns beim Thema Smartphone auch immer wieder mit der Qualität der dort verbauten Kameras beschäftigt haben. Mittlerweile können wir mit Fug und Recht behaupten, dass da nicht mehr nur die Cam des iPhone allein auf weiter Flur ist, die Shooter, die Samsung, Huawei oder auch Google selbst verbauen, können da qualitativ mithalten, sind mitunter sogar besser als die Kameras aus Cupertino.

Soll heißen: Spitzen-Smartphones im Jahr 2016 waren definitiv mit richtig, richtig guten Kameras bestückt. Aber dennoch: Auch, wenn man mittlerweile die günstigen, kompakten Digital-Kameras obsolet macht, sind diese Smartphone-Sensoren noch lange keine Konkurrenz für Profi-Kameras. Selbst in guten Smartphones müssen wir immer wieder feststellen, dass vor allem unter schlechten Lichtbedingungen eher mittelmäßige Pics gelingen.

Erklären lässt sich das zumeist durch Physik, weil die Smartphones schlicht nicht den Raum haben, größere Sensorik zu verbauen. Dennoch kann man immer öfter durch die richtige Software gegensteuern und eine neue Technologie von Almalence schickt sich an, die Ergebnisse signifikant zu verbessern, ohne dass dafür bessere Hardware vonnöten ist.

SuperSensor nennt sich die Anwendung, die aktuell als Technologie-Demo in der Android-Version für das Nexus 5 und Nexus 6 zum Download bereitsteht.Der Almalence-CEO und -Gründer Eugene Panich hat sich im Interview mit dem Forbes Magazine dazu geäußert, wieso die SuperSensor-Software besser ist als das, was die Konkurrenz zu bieten hat: SuperSensor setzt direkt beim Sensor an und übernimmt die Kontrolle, sorgt also für ein besseres Foto, während die anderen Apps versuchen, aus dem bereits geschossenen Bild noch das Beste herauszuholen.

Das sind dann zumeist Spielereien, die das Bild für unser menschliches Auge besser erscheinen lassen, aber in Wirklichkeit nicht wettmachen können, was wir durch unnötiges Bildrauschen oder den Zoom an Details verlieren. SuperSensor setzt also bereits früher an und kann dafür sorgen, dass gerade Low-Light-Aufnahmen besser gelingen, es weniger Rauschen auf den Bildern gibt und für mehr Detailreichtum gesorgt wird.