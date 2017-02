TCL Alcatel Plus 12: Neues 2-in-1 im Hands on-Video [MWC 2017]

Neben einigen Smartphones prangt der Name „Alcatel“ auch auf einem neuen Convertible-Tablet, denn TCL stellte beim Mobile World Congress in Barcelona auch das Alcatel Plus 12 vor. Dabei haben wir es mit einem Windows-Tablet mit andockbarer Tastatur und 11,6 Zoll großem Display zu tun. Lasst uns zunächst auf die wichtigsten Spezifikationen schauen:

TCL Alcatel Plus 12 Technische Daten

Display: 11,6 Zoll großes FullHD-IPS-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln Prozessor: Tablet: Intel Celeron Dual-Core-Prozessor N3350 (1,1 GHz bis zu 2,4/2,3 GHz; Tastatur: Cortex A7-basierter Qualcomm MDM9207 mit 1,2 GHz Arbeitsspeicher: 4 GB, Tastatur 128 MB Speicher: Tablet: Interner Speicher: 64 GB (32GB eMMC+32 GB microSD integriert); Tastatur: 256 MB NAND flash Betriebssystem: Windows 10 Home Akku: Tablet: 26,8Wh (6.900 mAh), LTE Tastatur: 2.580 mAh Front-Kamera: 5 Megapixel mit fixed Focus Konnektivität: Tablet: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz Bluetooth 4.2; Tastatur: LTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 GHz Sonstiges: Tablet: Fingerabdrucksensor, USB Typ-C, 3,5 mm Audio-Buchse, Micro HDMI; Tastatur: Autarke Tastatur mit Touchpad, Ladestandsanzeiger: LED-Indikator, 3FF SIM x1, Standard USB-A x1, USB-A Daten, USB-A zum Aufladen) Maße: 284 x 175 x 7,9 mm; 287,5 x 186 x 2,8-6,9 mm (Tastatur)

Beim Alcatel Plus 12 kommt es durchaus drauf an, ob ihr das Teil nur als Tablet nutzt oder inklusive der Tastatur. Im Tablet-Teil befindet sich nämlich ausschließlich das WLAN-Modul, die SIM-Karte für die LTE-Funktionalität packt ihr hingegen in die Tastatur. Außerdem findet ihr dort neben dem SIM-Slot und einem USB-Standard-Port auch noch einen Akku mit einer Kapazität von 2.580 mAh, der den 6.900 mAh Akku im Tablet unterstützt. Außerdem gibt es dort auch noch einen Button, um LTE an- und ausstellen zu können. Das Keyboard dient zudem auf Wunsch als WLAN-Accesspoint für bis zu 15 Geräte.

Natürlich bekommt ihr auch am Tablet-Teil selbst noch einige Anschlüsse geboten, neben der üblichen Audio-Buchse für einen 3,5 mm Klinkenstecker ist das ein USB Typ-C-Anschluss und ein Micro-HDMI-Port, außerdem findet ihr am Tablet auch einen Fingerabdrucksensor vor. Das Display kommt mit einer Bildschirmdiagonale von 11,6 Zoll und löst mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auf, wobei ihr es hier mit einem IPS-Panel zu tun habt.

Außerdem mit an Bord ist eine Front-Cam mit 5 MP, beispielsweise für Videokonferenzen und zwei Lautsprecher. TCL ist der Meinung, uns mit dem Alcatel Plus 12 das „perfect office on the go“ anbieten kann mit dem alles in allem knapp 1 Kilo schweren Convertible. Und in der Tat habt ihr mit dem Gerät unterwegs stets einen vollwertigen Windows 10-PC inklusive Tastatur und Windows-Features wie Hello oder Windows Ink dabei.

Wer Lust auf dieses Gerät hat, muss sich allerdings noch ein wenig gedulden – voraussichtlich im Juli wird das Alcatel Plus 12 zu kaufen sein und dann wohl mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 499 Euro an den Start gehen.