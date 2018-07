Der kalifornische Automobilhersteller Tesla hat am Montag seine Fertigungszahlen für das zweite Quartal 2018 präsentiert. Der bei der Börsenaufsicht SEC eingereichte 8-K Report wurde mit Spannung erwartet, weil Tesla darin detaillierte Auskünfte zu den produzierten Model S, Model X und Model 3 macht. In wenigen Wochen wird nun die Vorlage der Quartalszahlen erwarten – dann wird sich zeigen, ob das Unternehmen neben der Produktion auch die Finanzen im Griff hat.

In den Monaten April, Mai und Juni 2018 konnte Tesla insgesamt 53.339 Fahrzeuge produzieren. Dies umfasst alle momentan von Tesla gefertigten Modelle und stellt im Vergleich zum Vorjahresquartal Q2/2017 ein Plus von 55% dar. Bei insgesamt 24.761 produzierten Einheiten handelte es sich um die beiden Modelle Model S und Model X.

Vom Model 3, auf dem momentan der Fokus liegt, konnten in drei Monaten 28.578 Einheiten produziert werden – das entspricht rein rechnerisch einer monatlichen Produktion von 9.526 Einheiten bzw. einer wöchentlichen Produktion von 2.382 Einheiten. Da Tesla in der derzeitigen “Ramp Up” Phase den wöchentlichen Ausstoß überproportional steigert, ist der rechnerisch gebildete Durchschnitt nur bedingt aussagekräftig. Dementsprechend legt das Unternehmen besonderen Wert darauf, dass man in den letzten sieben Tagen des Quartals – also von Sonntag, den 24. Juni bis Samstag, den 30. Juni – insgesamt 5.031 Einheiten des Model 3 und insgesamt 1.913 Einheiten der beiden Modelle S und X (gesamt: 6.944 Einheiten) fertigen konnte.

Mit dieser innerhalb von 7 Tagen produzierten Menge hat Tesla erstmals das selbstgesteckte Ziel von “5.000 Model 3 pro Woche” erreicht. Für rund 20% der in den zurückliegenden Tagen produzierten “Mid-Size Premium Sedans” (1.006 Einheiten) soll das eigens in einem Zelt aufgebaute Fertigungsband GA4 verantwortlich sein.

Dies entspricht auf dieser Linie einem Ausstoß von 143 Einheiten pro Tag, 5 Einheiten pro Stunde (24/7, 2 Schichten a 12 Std.) bzw. einem produzierten Model 3 pro 12 Minuten.

Vor einigen Tagen veröffentlichte Bilder und Videos hatten für Zweifel an der Produktionskapazität dieser eilig aufgebauten Konstruktion gesorgt. Tesla betont, dass die reguläre Fertigungslinie GA3 innerhalb der Werkhallen bald auch alleine 5.000 Einheiten pro Woche produzieren werde, während man im August ein kombiniertes Produktionsziel von 6.000 Einheiten pro Woche in Aussicht stellt.

Quelle: skabooshka (Twitter)

Die Qualität der im Zelt gefertigten Fahrzeuge (GA4) soll “genauso gut” wie die Qualität der Fahrzeuge sein, die innerhalb des Fabrikgebäudes (G3) gefertigt werden.

Von den insgesamt 53.339 produzierten Fahrzeugen hat Tesla 40.740 Fahrzeuge tatsächlich an Kunden ausgeliefert (Differenz: 12.599). Bei insgesamt 22.300 ausgelieferten Fahrzeugen handelte es sich um die Modelle S (11.370) und X (10930), während insgesamt 18.440 Model 3 an Kunden übergeben wurden. Über 15.000 bereits produzierte Fahrzeuge sollen sich zum Quartalsende im Transit zu den Kunden befinden (11.166 Model 3, 3.892 Model S und Model X) – diese werden dann erst im folgenden Quartal (Q3/2018) im entsprechenden Report ausgewiesen. Im vergangenen 8K-Report für das erste Quartal 2018 hatte Tesla darauf hingewiesen, dass sich 4.060 Model S und X sowie 2.040 Model 3 im Transit befinden. Diese wurden in diesem Quartal verbucht.

Insgesamt habe man nun 28.386 Model 3 ausgeliefert, so dass die Zahl der reservierten Fahrzeuge nun bei circa 420.000 Einheiten läge. Kürzlich hatte es Berichte gegebe, die auf eine überproportional hohe Stornierungsquote in den vergangenen Wochen hindeuteten. Tesla geht vom Gegenteil aus und stellt in Aussicht, dass die Zahl der weiterhin eingehenden Bestellungen sogar noch schneller wachsen werde als die Produktionsrate.

7000 cars, circa 4 hours. ❤️Ford Team❤️ https://t.co/FZSclsFoS0 — Steven Armstrong (@StevenArmstrong) July 1, 2018

Automobilexperten weisen darauf hin, dass Tesla die nun einmalig erzielte Produktionsrate von 5.000 Einheiten pro Woche wiederholt erreichen muss, um die Leistungsfähigkeit der Fertigungslinien unter Beweis zu stellen. Zudem kann bis zur Vorlage des Quartalsberichts nicht beurteilt werden, ob sich der momentan in mehreren Schichten und mit ungeplant vielen Arbeitern erzielte Ausstoß schon positiv in den Bilanzen bemerkbar macht. Einige Analysten und Investoren befürchten, dass die Produktion momentan viel zu hohe Kosten verursacht und nicht der ursprünglichen, auf einer hochautomatisierten Fertigung basierenden Kalkulation entspricht.

via tesla.com