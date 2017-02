Sicherheitsmängel – Die hässliche Fratze von Tesla

Vor einer Woche tauchte auf dem us-amerikanischen Fachblog Daily Kanban ein umfangreicher Bericht über Probleme mit den Radaufhängungen des Tesla Model S auf. Die Autoren waren verschiedenen Hinweisen in Tesla-Foren und -Communities nachgegangen, die über einen Zeitraum von mehreren Monaten immer wieder erschienen.

Sie nahmen Kontakt zum Besitzer eines Tesla Model S (Baujahr 2013, ca. 117.000 km) auf, der sich über eine bei nur niedriger Geschwindigkeit gebrochene Radaufhängung beschwerte. Glücklich über den bei höheren Geschwindigkeiten sicherlich nicht so glimpflichen Ausgang habe er sich an das ihm zugewiesene Service Center gewendet. Dieses habe die Reparatur abgelehnt, es handele sich um eine normale Verschleißerscheinung, die nicht von der Garantie erfasst sei.

Radaufhängen sind normalerweise überaus robust konstruiert, da sie als sicherheitsrelevante Komponente des Fahrwerks enormen Belastungen in Form von Antriebs-, Brems- und Seitenkräften ausgesetzt sind. Sie gelten über eine relativ lange Lebensdauer als verschleißfrei, sofern kein Material- oder Konstruktionsfehler vorliegt und der Besitzer sein Fahrzeug nicht missbräuchlich überlastet (z.B. als „Geländewagen“ oder durch regelmäßige unzulässige Überladung).

Dementsprechend wiesen andere Forenteilnehmer den Besitzer recht zügig darauf hin, dass er sich mit seinem Anliegen an das Tesla Management wenden und den Fall dort eskalieren solle. Ohne Erfolg: die Zentrale lehnte die Übernahme der Reparaturkosten ebenfalls ab, ruderte aber wenige Tage später zurück. Nun bot man dem sichtlich konsternierten Kunden an, 50% der Rechnung über 3.100 US-Dollar zu übernehmen.

Im Gegenzug für dieses Entgegenkommen forderte Tesla vom Kunden die Unterzeichnung eines „Goodwill Agreement“ (siehe oben). Darin wird einerseits vereinbart, dass der Kunde keine weiteren Ansprüche gegen Tesla stellen wird und auf gerichtliche Schritte oder Schadenersatzforderungen verzichtet – so weit, so gut. Andererseits wird dem Kunden aber auch untersagt, sich zukünftig in irgendeiner Weise über den Schaden zu äussern. Tesla schreibt wörtlich:

[…]You agree to keep confidential our provision of the Goodwill, the terms of this agreement and the incidents or claims leading or related to our provision of the Goodwill. […]You further agree that you will not commence, participate or voluntarily aid in any action at law or in equity or any legal proceeding against Tesla or related persons or entities based upon facts related to the claims or incidents leading to or related to this Goodwill.“ Tesla, Goodwill Agreement

Diese seltsame Verschwiegenheitserklärung machte die Reporter misstrauisch, denn derart weit gefasst wird der Unterzeichner u.a. daran gehindert, den Vorfall an die us-amerikanische National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) zu melden. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde erfasst in einer zentralen Datenbank alle möglicherweise aus Qualitätsmängeln resultierenden Schäden und Vorfälle, um möglichst früh eine potentiell weit verbreitete Gefahr für Autofahrer zu erkennen und gegebenenfalls eine (für den Hersteller unangenehme) Rückrufaktion anzuweisen.

Der Kunde unterzeichnete die Verschwiegenheitserklärung, wendete sich aber dennoch an die NHTSA. Die Behörde bestätigte im wenige Tage später per Email, dass seine Beschwerden berechtigt seien und man sich mit Tesla in Verbindung gesetzt habe, um weitere Test-Exemplare der Radaufhängungen sowie evtl. vorliegende technische Informationen, Datenblätter, Konstruktionspläne u.ä. zu erhalten.

Bei weiteren Recherchen von Daily Kanban stellte sich heraus, dass Tesla selbst bereits im März 2015 einen „nicht sicherheitsrelevanten“ Fehler an die NHTSA gemeldet hatte, der sich auf ein nicht geplantes „Spiel“ der Radaufhängung auswirken und diese beschädigen könne. Auch bei der vorgelegten Verschwiegenheitserklärung scheint es sich nicht um einen Einzelfall zu handeln: so berichtet der Besitzer eines Tesla Model X, dass das Unternehmen bis zu 150.000 US-Dollar Vertragsstrafe von ihm fordere, wenn er die Defekte an seinem Fahrzeug an die NHTSA melde.

„Missverständnisse und Interpretationsfehler“

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde erfuhr von diesen Verschwiegenheitserklärungen erst im Mai 2016 und wurde nach eigener Aussage sofort tätig. Man habe, so ein Sprecher, Tesla unverzüglich darauf hingewiesen, dass derartige Formulierungen und Vereinbarungen unzulässig seien. Das Unternehmen habe daraufhin mitgeteilt, es handele sich lediglich um ein Missverständnis oder einen Interpretationsfehler, man habe die Kunden niemals von einer Kontaktaufnahme mit der NHTSA abhalten wollen.

So weit, so gut. Geplänkel.

Tesla bläst zum Gegenangriff

Doch am vergangenen Donnerstag erreichte der Vorfall eine neue Dimension. Tesla veröffentlichte im eigenen Unternehmensblog eine ausführliche Stellungnahme mit dem Titel „A Grain of Salt“. Die Redewendung ließ bereits erahnen, dass man nun zum Gegenangriff übergeht – doch die hierzu gewählten Mittel entsetzen bis heute die Fachpresse.

Tesla hält fest, dass es keinerlei Sicherheitsdefekte bei den Radaufhängungen des Model S gebe. Sowohl die Qualitätssicherung als auch die enge Koordination mit den eigenen Service Centern schließe dies aus, es sei kein anderer Fall bekannt. Vielmehr wohne der Besitzer des reklamierten Fahrzeugs am Ende einer langen, schmutzigen Straße, was u.U. eine Erklärung für den ungewöhnlich stark verrosteten Zustand der Radaufhängung sei.

Entgegen der Darstellung des Fahrzeuginhabers gebe es auch keine offizielle Untersuchung der US-Verkehrssicherheitsbehörde. Die bisherigen Anfragen seien reine Routine und man habe vollumfänglich mit der Behörde kooperiert.

„Es gibt keinen anderen Fahrzeughersteller auf der Welt, der sich mehr um die Sicherheit kümmert als Tesla.“ Tesla

Der Vorwurf, man wolle mit der Unterzeichnung der Verschwiegenheitserklärung Kunden von einer Meldung evtl. auftretender Sicherheitsmängel abhalten sei absurd. Das „Goodwill Agreement“ diene allein der Vermeidung nachfolgender Regressansprüche oder Gerichtsverfahren und solle ausschließen, dass der Kunde aus der teilweisen Übernahme von Tesla ein Schuldeingeständnis oder erweiterte Garantieansprüche ableite. Die NHTSA oder andere Behörden würden in der Verschwiegenheitserklärung nicht erwähnt, also könne man auch kein Kontaktverbot aus der gewählten Formulierung ableiten. Dennoch werde man in Absprache mit der NHTSA an der Formulierung arbeiten.

Es gebe, so das Unternehmen weiter, „keinen anderen Fahrzeughersteller auf der Welt, der sich mehr um die Sicherheit kümmert als Tesla“ (puuuuuh …). Nicht nur die exzellenten Security Ratings seien ein Beweis für die Qualität der Autos und Fahrzeugkomponenten, es gebe auch aktuelle Beispiele. So sei erst kürzlich ein Tesla Model S bei einem Unfall mit hoher Geschwindigkeit 24 Meter durch die Luft geflogen, alle 5 Insassen hätten das Fahrzeug danach aus eigener Kraft verlassen.

So weit, so gut. Abgesehen von dem etwas dick aufgetragenen Vergleich mit allen anderen Fahrzeugherstellern auf diesem Planeten klingt das nach einer legitimen Stellungnahme, zu der man – sofern nötig – nun die weiteren Statements der NHTSA abwarten könnte.

Doch dann holt Tesla die Keule raus.

„Finally, it is worth noting that the blogger who fabricated this issue, which then caused negative and incorrect news to be written about Tesla by reputable institutions, is Edward Niedermeyer. […] We don’t know if Mr. Niedermeyer’s motivation is simply to set a world record for axe-grinding or whether he or his associates have something financial to gain by negatively affecting Tesla’s stock price, but it is important to highlight that there are several billion dollars in short sale bets against Tesla. This means that there is a strong financial incentive to greatly amplify minor issues and to create false issues from whole cloth.“

Es sei, so Tesla, wichtig zu erwähnen, dass der Autor bei Daily Kanban Edward Niedermeyer sei, der sich bereits in der Vergangenheit kritisch zu Tesla geäußert habe (was offenbar nicht stimmt, wie Niedermayer in seiner Antwort klarstellt). Daraus leitet Tesla offenbar den Verdacht ab, dass der Blogger oder einer seiner Kollegen von sinkenden Börsenkursen des Unternehmens profitieren könne, seine investigative Berichterstattung also lediglich eigenen finanziellen Interessen diene.

Ein derart lapidar in den Raum gestellte Vermutung der Käuflichkeit oder Bestechlichkeit, ohne belegbare Beweise, ist das Allerletzte.

Die Logik hinter jedem Käuflichkeitsvorwurf: berichtest Du positiv über ein Unternehmen, wurdest Du dafür bezahlt. Berichtest Du negativ über ein Unternehmen, wirst Du von einem Konkurrenten dafür bezahlt.

Es gibt für Journalisten oder Blogger fast nichts, was die Reputation mehr gefährden könnte als der Verdacht, man schreibe aus Gefälligkeit oder sogar getrieben von eigenen finanziellen Interessen gut (oder schlecht) über ein bestimmtes Unternehmen oder Produkt. Nach diversen Skandalen über intransparente Benefits in Form von z.B. teuren Reisen zu Teststrecken in der Nähe besonders schöner Urlaubsziele standen die Redaktionen diverser Automagazine oder Auto-Blogs ohnehin unter Generalverdacht und dementsprechend unter skeptischer Beobachtung der Leser und Konkurrenten.

Immer wieder tauchen Vorwürfe auf, dass ein bestimmter Autor eine besondere Vorliebe oder Abneigung gegen eine bestimmte Marke habe, die – so die vermeintliche Logik – nur ein Resultat von Bestechungszahlungen oder anderen Zuwendungen sein könne. Viele Autoren sind mittlerweile proaktiv dazu übergegangen, sich ganz offen als Fan einer bestimmten Marke zu „outen“. Aus der intensiven Beschäftigung mit der Marke leiten die Autoren eine besondere Kompetenz für die verschiedenen Modelle ab, immerhin kennt man sich damit aus.

Doch während einem das in vergangenen Zeiten vielleicht den Ruf als Experte oder Koryphäe einbrachte, öffnet man damit heutzutage die Büchse der Pandora und sieht sich permanent dem Vorwurf ausgesetzt, man sei – positiv oder negativ – voreingenommen. Bis zum Auftauchen des ersten „Pinocchio-Presse!!!“ dauert es dann oft nur wenige Minuten.

Man muss an dieser Stelle ausdrücklich festhalten, dass Niedermeyer den gesamten Vorfall auf Daily Kanban ausführlich dokumentiert und mit dutzenden Links, Scans der Verschwiegenheitserklärung, Statements der NHTSA und allen anderen relevanten Fakten der bisherigen Recherche darlegt. Zudem wurde Tesla offenbar zeitig um eine Stellungnahme gebeten, nahm diese Möglichkeit gegenüber dem Autor aber nicht wahr.

Nun – nachdem auch größere Medien den Fall aufgegriffen haben – eine derart heftige Unterstellung in den Raum zu werfen ist einfach nur billig und lässt nur den Schluss zu, dass hier (zum wiederholten Male, siehe unten) ein Kritiker möglichst schnell mundtot gemacht werden soll.

Niedermeyer und sein Co-Autor Bertel Schmitt sahen sich offenbar genötigt, der eigenen Recherche umgehend eine Eidesstattliche Erklärung hinzuzufügen, in der sie jegliche finanzielle Motivation abstreiten. Tesla wird zeitgleich aufgefordert, die Anschuldigungen gegen die Autoren sofort öffentlich zurückzunehmen. Pikanterweise eröffnen die beiden Autoren Elon Musk die Option, ebenfalls eine gleichlautende Eidesstattliche Versicherung zu unterzeichnen und so klarzustellen, dass nicht er selbst in „short sale bets against Tesla“ involviert sei.

„And yet tragically we find ourselves in a disturbingly similar situation with Tesla: parts of the press, awed by Tesla’s sexy vehicles and cowed by its brutal attacks on any dissent, has become so universally laudatory that criticism is once again being mistaken for hatred and troubling issues are conveniently ignored.“ Edward Niedermeyer

Parallel zu diesen Erklärungen schildert Niedermeyer den Spießrutenlauf, den er seit den Anschuldigungen von Tesla habe durchleben müssen. Der Beitrag auf den Internetseiten des Herstellers habe die überaus loyale Fan-Gemeinde von Tesla aktiviert, die ihn online und offline mit Wut, Hass und Verleumdungen überschüttet habe.

Gleichzeitig zeige der Fall eindrucksvoll, wo die allgegenwärtige Lobhudelei für Tesla in weiten Teilen der Presse herrühre. Kaum ein Journalist oder Blogger wage es noch, kritisch über Tesla zu berichten, weil das Unternehmen rigoros gegen jede unangenehme Berichterstattung vorgehe. Niedermeyer bezieht sich dabei u.a. auf einen Fall aus dem Jahr 2013, als Tesla einen Prozess gegen die populäre BBC-Sendung Top Gear anstrengte, aber vom Gericht abgewiesen wurde.

Wir selbst durften bereits unsere Erfahrungen mit der Tesla-Community machen, als wir über den Entzug der Kaufempfehlung für den Tesla Model S P85D durch das angesehene us-amerikanische „Consumer Reports“ Verbrauchermagazin berichteten. Eine Umfrage unter 1.400 Model S-Besitzern hatte ergeben, dass der Sedan überdurchschnittlich anfällig für Defekte ist. Der CR-Autor Mark Rechtin sah sich in der Folge in vielen Foren und Social Networks ähnlichen Attacken ausgesetzt.

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Tesla hier eine willkommene Möglichkeit entdeckt hat, kritische Berichte im Keim zu ersticken. Es wäre schön, wenn die ach so fortschrittliche und einer besseren Welt verschriebene Tesla-Community nun von Elon Musk einfordert, dass sein Unternehmen die in den Raum gestellten Vorwürfe mindestens ebenso plausibel darlegt wie Niedermayer seine Recherchen. Dann könnte man sich auch ein wenig von den Apple-Fanboys abheben, die gleichlautende Käuflichkeitsvorwürfe ebenso fahrlässig in den virtuellen Raum rotzen.

Man stelle sich vor, Volkswagen hätte im Rahmen des Abgas-Skandals derartige Gerüchte über einen der beteiligten Journalisten verbreitet … nicht auszudenken, welchen Shitstorm das ausgelöst hätte.

Oder?