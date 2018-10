Die Daten zum Quartal 3/18:

312 Mio. USD Nettogewinn

731 Mio. USD Nettomittelzufluss

6,8 Mrd. USD Umsatz 6,1 Mrd. USD aus dem reinen Autogeschäft).

70.000 ausgelieferte Fahrzeuge in den USA.

davon ~56.000 Tesla Model 3.

von 455.000 Reservierungen Stand August 2017 wurden 20% zurückgezogen.

seit Juli 2018 kann man nur noch direkt kaufen.

Wer heute die Presseseiten gesichtet hat, fand zurecht lobende Worte für Tesla vor. Die – man muss es immer noch betonen – auch nach fünfzehn Betriebsjahren kein Dauerabonnent für klassisch-positive Bilanzwerte innehaben. Es war extrem wichtig für Tesla trotz all den völlig unnötigen Reibereien, den Investoren bare Vertrauenssignale zu senden. War es das nun für Tesla, goldene Zeiten brechen an? Aufgrund eines Quartalsberichts? Manche meinen das felsenfest.

Was ich persönlich immer schon weniger geschätzt habe? Wenn wir Techies typischerweise etwas hochhypen. Ihr wisst, dass manch einer nun den typischen Kindertanz mit glänzenden Kinderaugen vollführt, um sich den iPhone-Moment hebeizuwünschen. Dem verfallen sogar gestandene Redakteure, was ich für unseriös halte. Das müsse jetzt der Durchbruch sein, heißt es! Bereits in den USA haben man hinsichtlich der Zulassungszahlen alles hinter sich gelassen. Und wenn Tesla nach Europa kommt, wird es alle vom Markt fegen.

FT.com:

Last quarter the US electric pioneer ramped up deliveries to 83,500 cars — more than doubling a company record set just three months earlier. In the US, Tesla outsold Mercedes and BMW in the passenger car category. Globally, Tesla deliveries including cars and SUVs were lower than both, but they were double that of Jaguar and almost 20,000 higher than Porsche, according to AID research. “It gives you a glimpse of the future — of what it will mean when Tesla can serve the German market,” says Mr Herger, author of Das Silicon Valley Mindset, a manual for traditional industries to innovate like start-ups. “And this was the quarter when all you heard about at Tesla was their production problems.”

Halten wir kurz einmal den wahren iPhone-Moment fest, der tatsächlich eine der wenigen Innovationen – die wir in einem Menschenleben erleben dürfen – offenbart hat:

Tesla aber? Zeigt lediglich auf, dass sie endlich ihre Produktion in den Griff bekommen, was Nachfragemenge zu Produktionsmenge angeht. Womit wir bei der klassisch-totlangweiligen Kaufmannslehre sind: Halte die Umsätze hoch und die Kosten niedrig.

Tesla hat wie jedes Unternehmen eigene Probleme zu bewältigen. Wie kraxelt man wieder beim Consumer Reports hoch, der extrem wichtig für den langanhaltenden Wettbewerb ist? Wie bekommt man die wachsenden Serviceprobleme und Versicherungsprämien in den Griff? Kann man preisempfindliche Kunden mit dem Model 3 überhaupt ansprechen? Auf welchem Niveau pegelt sich der Output des Model 3 ein, sobald die Vorbestellungen abgearbeitet sind, wovon einige den preisempfindlichen Kunden zugeschlagen werden? Wie zügig-zuverlässig wird man in der Lage sein, in China und Europa zu produzieren? In welchen Segmenten will man sich dauerhaft platzieren und gegen wen muss man ankämpfen? So würde Tesla mit dem angedachten Model Y volle Kanne in die tödliche Phalanx von Toyota, VW und Nissan-Mitsubishi-Renault hineingeraten.

Es gilt der eherne Satz: Nichts ist langweiliger als der Erfolg von Gestern. Das bittere Lernprinzip gilt für alle.

Titelbild, Zhifei Zhou