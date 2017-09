The C64 Mini – der beliebte Home-Computer als Retro-Konsole

Dem Fan von Retro-Games, alten Spielkonsolen und generell Fans der Achtziger und Neunziger wird es derzeit richtig warm ums Herz: Nintendo brachte im letzten Jahr mit dem Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System im letzten Jahr eine eigene Retro-Konsole mit vorinstallierten Spielen heraus und legte nun in diesem Jahr mit dem Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System nach. Auch Atari kehrt mit der Ataribox zurück und hat ebenfalls Fans der Uralt-Games im Blick.

The C64 Mini

Jetzt lässt ein weiterer Klassiker aus längst vergangenen Tagen aufhorchen: Der Commodore 64! Retro Games Ltd aus Großbritannien hat sich des meistverkauften Heimcomputers der Welt angenommen und bringt ihn als Spielkonsole mit 64 vorinstallierten Spielen heraus. Das Design ist dem Original nachempfunden, allerdings ist die Konsole lediglich halb so groß wie der „Brotkasten“ damals.

Und falls ihr euch fragt, was es mit der Tastatur auf sich hat: Die ist leider nicht funktionstüchtig, aber wer mag, kann an einen der beiden USB-Ports eine Tastatur anschließen. Mit der ist es dann sogar möglich, in der Programmiersprache „BASIC“ eigene Programme zu schreiben. Per USB könnt ihr auch den mitgelieferten Joystick anschließen und auch der ist einem wahren Klassiker nachempfunden: Dem Competition Pro – der Joystick, den damals wohl so ziemlich jeder im Haus hatte.

Wenn wir schon bei den Anschlüssen sind: Per HDMI-Kabel (ebenfalls im Lieferumfang enthalten) verbindet ihr den Hobel mit einem Bildschirm. Retro Games erwähnt auch einen sogenannten „Scanline-Emulator“, mit dessen Hilfe das Look and Feel eines Röhren-Fernsehers nachempfunden wird.

Deutlich moderner ist da die Möglichkeit, Spielstände abzuspeichern und per USB-Stick sollen wohl auch Updates ihren Weg auf die Mini-Konsole finden. Auf dieser Seite könnt ihr euch künftig über Konsole und die verfügbaren Spiele informieren, allerdings befindet sie sich noch im Aufbau. Unter Games werdet ihr dort dann auch die Anleitungen der jeweiligen Spiele vorfinden.

Die 64 vorinstallierten Spiele

Bei so vielen Games, die es damals für den C64 gab, reichen 64 natürlich nicht aus, um alle alten Hits dort unterzubringen. Manche Highlights fehlen leider auch, aber Titel wie Impossible Mission, Winter Games, Californie Games, Creatures oder Speedball sind dabei. Hier sind alle 64 Spiele im Überblick:

AlleyKat, Anarchy, Armalyte: Competition Edition, Avenger, Battle Valley, Bounder, California Games, Chip’s Challenge, Confuzion, Cosmic Causeway: Trailblazer II, Creatures, Cyberdyne Warrior, Cybernoid II: The Revenge, Cybernoid: The Fighting Machine, Deflektor, Everyone’s A Wally, Firelord, Gribbly’s Day Out, Hawkeye, Heartland, Herobotix, Highway Encounter, Hunter’s Moon, Hysteria, Impossible Mission, Impossible Mission II, Insects In Space, Mega-Apocalypse, Mission A.D, Monty Mole, Monty on the Run, Nebulus, Netherworld, Nobby the Aardvark, Nodes Of Yesod, Paradroid, Pitstop II, Rana Rama, Robin Of The Wood, Rubicon, Skate Crazy, Skool Daze, Slayer, Snare, Speedball, Speedball II: Brutal Deluxe, Spindizzy, Star Paws, Steel, Stormlord, Street Sports Baseball, Summer Games II, Super Cycle, Temple of Apshai Trilogy, The Arc Of Yesod, Thing Bounces Back, Thing on a Spring, Trailblazer, Uchi Mata, Uridium, Who Dares Wins II, Winter Games, World Games, Zynaps.

2018 erhältlich für 79,99 Euro

Wer jetzt Lust bekommen hat auf die Konsole, die Retro Games mit offizieller Lizenz herstellt und die durch Koch Media vertrieben wird, muss sich noch ein bisschen gedulden. Laut Pressemitteilung will man dieses Retro-Schätzchen Anfang 2018 in den Handel bringen und zwar zu einem anvisierten Preis von 79,99 Euro. Weiter lässt man durchblicken, dass dieser C64 Mini nur das erste in einer Serie von Geräten sein soll, die man für die Zukunft plant. Schöne neue, alte Spiele-Welt.

Quelle: TheC64.com via Futurezone.at