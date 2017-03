Umfrage der Woche: Wirst du das Samsung Galaxy S8 kaufen?

Das Ereignis in der mobilen Tech-Welt war diese Woche unbestritten der Launch des Samsung Galaxy S8 und seines etwas größeren Zwillings Galaxy S8+. Wenn Samsung ein Flaggschiff launcht, schauen immer besonders viele Menschen ganz genau hin, unbestritten. Dieses Mal war es aber nochmals eine andere Geschichte, nachdem bekanntlich der Verkaufsstart so unglaublich in die Hose gegangen ist „dank“ des Akku-Desasters.

Nicole hat in ihrem Kommentar zum Thema bereits beleuchtet, a) dass Samsung nun erst einmal das Vertrauen der Leute zurück gewinnen will und b) wie Samsung glaubt, das mit dem Galaxy S8 wieder hinbiegen zu können. Spannend ist unterm Strich aber nun weniger, was Samsung denkt. Entscheidend ist, wie die neue Hardware bei den Experten und vor allem bei den Endverbrauchern ankommt – also den Leuten, die durch ihren Kauf darüber entscheiden, ob das Galaxy S8 floppt oder ein Hit wird.

Aktuell scheint mir das wirklich spannend zu sein: In den Vorjahren wusste man, dass selbst bei einem nur marginal verbesserten neuen Modell Samsungs Name (und der Ruf/die Beliebtheit der Galaxy S-Reihe) ausreichen, damit selbst im schlimmsten Fall immer noch mehr Handsets verkauft werden, als es der versammelten Android-Konkurrenz in ihren kühnsten Träumen mit deren Handsets vorschwebt.

Dieses Mal kann aber alles passieren: Die Verkäufe könnten gegenüber dem Vorjahr einbrechen, weil das Vertrauen nach der Akku-Katastrophe noch nicht wiederhergestellt ist. Sie könnten aber aber auch durch die Decke gehen, weil es nun mal wirklich wunderschöne Smartphones sind, die sich optisch gegenüber dem letzten Jahr nochmal verbessert haben durch die noch größere Screen-to-Body-Ratio zum Beispiel. Und nicht zuletzt hat Samsung mit dem Iris-Scanner, dem neuen 18,5:9-Display-Format und der Einführung von Bixby – um nur ein paar Punkte zu nennen – Einiges an Bord, was Galaxy S7-Besitzer noch nicht kennen. Dazu ist man natürlich technisch absolut auf der Höhe, egal ob nun unter der Haube ein Snapdragon 835 oder ein Exynos 8895 seine Arbeit verrichtet.

Werdet ihr beim Galaxy S8 zuschlagen?

Top oder Flop, irgendwas dazwischen – alles ist denkbar mit dem Galaxy S8 und dem Galaxy S8+, die nächsten Wochen und Monate, in denen wir das genau verfolgen, dürften also sehr spannend werden. Wir wollen nun aber nicht abwarten, bis uns Samsung erste Zahlen vorlegt und daher fragen wir schon mal euch vorab: Könnt ihr euch vorstellen, das Samsung Galaxy S8 oder S8+ zu kaufen? Seid ihr unentschlossen? Oder seid ihr gar felsenfest davon überzeugt, es euch nicht anzuschaffen?

In der Umfrage findet ihr auch Optionen, die klar machen, dass ihr bei einem „Nein“ nicht wegen des Galaxy S8 so entscheidet, sondern weil ihr aus irgendwelchen Gründen pauschal nicht zu Samsung-Geräten greift oder ebenso pauschal Android als Betriebssystem ablehnt. Lasst uns in den Comments ruhig auch wissen, aus welchem Grund ihr euch für oder gegen dieses feine Handset entscheidet und falls ihr einen Punkt in der Auswahl schmerzlich vermisst, könnt ihr mir das natürlich auch mitteilen (damit ich gegebenenfalls noch eine Antwort-Option in die Umfrage aufnehmen kann).

Wie immer bedanke ich mich vorher schon fürs Mitmachen und bin durchaus gespannt auf eure Ansichten zu den neuen Samsung-Modellen.