Umfrage: Welchen Messenger nutzt ihr am häufigsten?

In der letzten Woche haben wir uns in diversen Beiträgen mit Messengern beschäftigt. Wir feierten das SMS-Jubiläum, erklärten euch, wie WhatsApp vom Rechner aus genutzt werden kann und haben auch unsere WhatsApp-Alternativen aktualisiert. Hier die Links zu den Artikeln unserer „Messenger-Woche“:

Um die Geschichte mit den Messengern jetzt richtig rund zu machen, wollen wir auch dieses Jahr euch befragen, wie es um eure Gunst bestellt ist, was diese beliebten Chat-Tools angeht. Damit das ein bisschen spannender wird, wollen wir zunächst darauf schauen, wie das Resultat aus den letzten Befragungen lautete.

Zum ersten Mal fragten wir euch 2014 nach eurem Top-Messenger. Die Top 5 damals:

BBM WhatsApp Hangouts Threema Facebook Messenger

2015 haben wir nicht nachgehakt, aber 2016 haben wir die Frage mit einer etwas veränderten Messenger-Liste erneut gestellt. Auch hier wollen wir euch wieder die ersten fünf Plätze auflisten, die im letzten Jahr aus über 4.000 Teilnehmern ermittelt wurden:

BBM WhatsApp Threema Telegram Hangouts

In diesem Vergleich finde ich direkt mehrere Dinge ungewöhnlich: Das geht schon damit los, dass 2014 und auch 2016 der BBM von BlackBerry die Liste anführt. Dass WhatsApp sich tapfer schlägt, überrascht hingegen weniger. Aber was ist mit dem Facebook Messenger los? 2014 wurde er immerhin noch 5., im letzten Jahr wurde er dann von Telegram aus den Top 5 verdrängt, welches auch noch Hangouts hinter sich lassen konnte.

Threema konnte immerhin einen Platz gut machen gegenüber dem Vorjahr und kam somit 2016 auf Platz Drei ins Ziel. Aber klar — wir sind natürlich auch nicht behämmert und wissen, dass wir

a) uns als Tech-Blog schon in einer Blase befinden und nicht den üblichen Landesdurchschnitt abbilden und

b) damit rechnen müssen, dass sich eine Community — beispielsweise die von BlackBerry-Fans — vielleicht einfach stärker engagiert hat in der Umfrage als andere.

Aber sei es drum: Auch 2017 wollen wir wieder nachhören, welcher Messenger in der Lesergunst ganz weit oben steht. 2016 landeten übrigens mit iMessage, dem Facebook Messenger und dem Neu-Durchstarter Signal gleich drei Messenger auf Platz 6 mit jeweils zwei Prozent der Stimen — ich bin gespannt, ob es eine von diesen Alternativen in die neuen Top 5 schaffen können.

Noch kurz zu den Regeln, bevor ich euch dann auf die Umfrage loslasse: Gefragt ist nach dem von euch am häufigsten und liebsten genutzten Messenger. Egal also, ob ihr zum Beispiel für Beruf und Freizeit unterschiedliche Messenger nutzt oder zehn Messenger installiert habt, weil jeder eurer Freunde einen anderen Dienst nutzt. Wir wollen nur euren Favoriten wissen oder alternativ, ob ihr einen Chat-Service nutzt, der in unserer Aufzählung fehlt oder ob ihr gar überhaupt keinen Messenger im Einsatz habt.

In den Kommentaren könnt ihr eure Wahl dann wie immer gerne noch ausführen und präzisieren. Wieso zieht ihr Messenger A dem Chat-Dienst B vor, wieso ist C für euch untragbar usw. Ich sage jetzt schon mal lieben Dank fürs Mitmachen und bin sehr gespannt auf eure Abstimmung: