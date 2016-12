VW e-Bulli: 2020 kehrt der Bulli zurück – elektrisch und autonom

Mit der Tradition ist das immer so eine Sache, auch – oder sogar besonders – für einen Autobauer: Man muss technisch immer auf der Höhe der Zeit bleiben, will sich aber auch seine Identität und Tradition natürlich bewahren, gerade wenn man seit vielen Jahrzehnten Autos entwickelt. VW wird sich auch an diesem Spagat versuchen und einen absoluten Klassiker neu auflegen: Den Bulli!

Die Wolfsburger möchten den Charme des alten Bulli bewahren, davon abgesehen haben das Gefährt, welches erstmals 1950 auf deutschen Straßen rollte und das elektrisch betriebene Fahrzeug, welches für 2020 angekündigt wird, nicht sehr viel gemein. Das geht schon los beim elektrischen Antrieb und gilt selbstverständlich auch für das komplett veränderte und neue Design.

Der e-Bulli soll laut BILD 2020 rollen, aber schon im Januar 2017 soll die erste Studie dieses Fahrzeugs auf der Detroit Auto Show zu bestaunen sein. Wie gesagt setzt Volkswagen beim Comeback des Bulli auf Elektroantrieb, was in diesem Fall konkret bedeutet, dass es ein Allradantrieb mit zwei Elektromotoren sein wird.

Spekuliert wird über eine Leistung von 340 PS und einer Reichweite, die bei bis zu 600 Kilometern liegen soll. Darüber hinaus sind aber noch keine technischen Details bekannt. Was wir aber wissen: VW wird den e-Bulli auch direkt für autonomes Fahren auslegen. So ist es auch zu erklären, wieso ein Druck aufs VW-Logo dafür sorgt, dass das Lenkrad im Cockpit verschwindet.

Beim Design erinnert wahrlich nicht mehr viel an den zweifarbig lackierten Vorgänger. VW setzt also nicht bewusst auf Retro-Design, sondern erfindet den Bulli komplett neu. Geblieben sind die kurze Schnauze und die ziemlich weit außen stehenden Räder, ansonsten erinnert der neue Bulli eher an die Konzepte, die es schon vorher von VW zu sehen gab.

Erinnert sei in diesem Zusammenhang natürlich auch an den BUDD-e – jene elektrische Multivan-Studie aus Wolfsburg, die wir bei der CES 2016 zu sehen bekommen haben und die in vielen Punkten Parallelen zum kommenden Bulli aufweist.

Schon diese Woche wird es mehr Informationen zum e-Bulli geben und natürlich werden wir euch hier dann auf den neuesten Stand bringen. Bis dahin könnt ihr uns aber schon einmal mitteilen, was ihr von den VW-Plänen haltet. Mögt ihr das Design des e-Bulli – oder hätte es für euren Geschmack einen Schuss mehr Nostalgie geben dürfen?