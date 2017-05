Mit WannaCry und Adylkuzz zeigt sich wieder einmal, wie wichtig aktuelle Sicherungskopien der eigenen Daten sind, wenn es wider Erwarten zu einer Ransomware-Attacke oder einer zwangsläufig notwendigen Neuinstallation des Systems kommt. Dennoch vernachlässigen viele Privatanwender und Unternehmen ihre Backups und scheuen den vermeintlich hohen Aufwand. Dabei gibt es gerade für die Erstgenannten längst Lösungen, die leicht einzurichten sind und sowohl die Sicherung als auch die Wiederherstellung wichtiger Daten automatisieren. Mit ein bisschen Zeit und ein wenig Disziplin kann man im Fall der Fälle auf seine Dokumente, Bilder und andere wertvolle Daten zurückgreifen.

Die Gründe für einen vollständigen Ausfall des Systems können vielfältig sein. Dem einen raucht die Festplatte ab, der andere fängt sich trotz aller Schutzmaßnahmen einen härtnäckigen Trojaner oder Virus ein. Gelegentlich kommt es auch zu einem fehlgeschlagenen Systemupdate, das den Rechner in eine Boot-Schleife schickt.

Während die Neuinstallation eines Betriebssystems Dank bereitgestellter ISO-Files heutzutage ohne größeren Aufwand zu bewerkstelligen ist (und gelegentlich den willkommenen Nebeneffekt hat, dass man sich von zwischenzeitlich angesammeltem Datenmüll befreit), kommt der Verlust der persönlichen Daten einer Katastrophe nahe. Neben wichtigen Dokumenten, E-Mails oder der kleinen Familienbuchhaltung bangen viele Anwender gerade um ihre Fotos und andere Erinnerungen, die irgendwann den Weg auf die Festplatte des Computers geschafft haben und dort schlummern.

Elementar für eine zuverlässige Datensicherung ist die Wahl der richtigen Backup-Strategie. Als Anwender hat man die Wahl zwischen einem regelmäßigen vollständigen Backup der Festplatte, einer sogenannten inkrementellen oder einer differenziellen Datensicherung. In der Regel kann man die verschiedenen Sicherungsmethoden miteinander kombinieren und je nach Bedarf auf die dabei angelegten Datensicherungen zugreifen. Früher existierende Beschränkungen hinsichtlich des benötigten Speicherbedarfs spielen heutzutage eigentlich kaum noch eine Rolle, denn die für ein Backup benötigten Datenträger (externe Festplatten, USB-Speichersticks oder Cloud-Speicher) bieten längst ausreichende Kapazitäten.

Wichtiger ist, dass man es nicht bei der digitalen Datensicherung belässt. Wichtige Daten bzw. die zur Sicherung verwendete Datenträger gehören an einen sicheren, vor fremdem Zugriff und eventueller Zerstörung geschützten Ort. Im Idealfall setzt man für die Datensicherung eine Kombination aus mindestens zwei Datenträgern bzw. Speicherorten ein, die man wechselweise benutzt und nach dem jeweils aktuellsten Backup vom PC trennt. Damit verhindert man auch, dass sich ein auf dem System eingenisteter Virus oder Trojaner über das wiederhergestellte Backup auf ein neues System überträgt oder dass eine Ransomware wie WannaCry das wertvolle Backup verschlüsselt.

Kostenlose Backup-Software

Neben kostenpflichtigen (aber nicht wirklich teuren) Backup-Programmen wie Acronis True Image, Paragon Backup & Recovery, O&O Diskimage oder NovaBackup gibt es unzählige kostenlose Programme, die für den Privatgebrauch in der Regel völlig ausreichen. Zudem leisten die Cloud-Speicher von Google (Drive), Microsoft (OneDrive) und anderen Anbietern mittlerweile gute Dienste und können eine regelmäßige Datensicherung in Teilen ersetzen oder zumindest sinnvoll ergänzen. Last but not least beinhaltet das Betriebssystem Windows eine Reihe von Anwendungen, mit denen man ebenfalls ein Backup ausgewählter Daten erstellen kann. Schlussendlich dürften bei den meisten Anwendern der individuell wahrgenomme Komfort und die Auswahl der Möglichkeiten über den Einsatz einer bestimmten Lösung entscheiden. Wir stellen euch in der nachfolgenden Liste ein paar Programme vor, die sich in den zurückliegenden Jahren bewährt haben und vom jeweiligen Anbieter konstant weiterentwickelt werden.

Google Drive, Microsoft OneDrive & Co.

Wie zuvor erwähnt sollte man die hinlänglich bekannten Cloud-Speicherdienste verschiedener Anbieter durchaus in seine Backup-Strategie einbeziehen. Die auf diesem Weg gesicherten Daten landen in sorgfältig abgesicherten Rechenzentren und sind sowohl technisch als auch räumlich vor fremden Zugriffen geschützt. Über die von allen Anbietern bereitgestellten Tools lässt sich die Datensicherung weitestgehend automatisieren, in der Regel beschränkt sich der Einrichtungsaufwand auf die Auswahl der zu sichernden Verzeichnisse. Zugleich arbeiten viele der Dienste plattformübergreifend und können somit auch Daten sichern, synchronisieren und wiederherstellen, die sich z.B. auf einem Smartphone befinden.

Google stellt für verschiedene Betriebssysteme (Windows, MacOS, iOS und Android) eine spezielle Anwendung zur Verfügung, die an einen Nutzer-Account gekoppelt ist. Ebenso verhält es sich bei Microsoft, die eine gleichwertige App für verschiedene Betriebssysteme im Portfolio haben. Solltet ihr auf einen anderen Cloud-Anbieter setzen, stehen die Chancen auf eine auch dort zur Verfügung gestellte Anwendung gut, mittlerweile gehören diese Lösungen zum Standard-Repertoire.

Wer besonderen Wert auf seine Privatsphäre legt und ausschliessen möchte, dass die in der Ferne gespeicherten Daten vor fremden Blicken geschützt sind, sollte sich vor der Datensicherung eine entsprechende Verschlüsselungssoftware zulegen oder auf eines der u.g. Tools setzen, die eine Verschlüsselung implementieren. Nach dem Entwicklungsstopp des beliebten Truecrypt bewerbt sich momentan Veracrypt als Nachfolger, in Kombination mit verschiedenen Cloud-Speichern hat sich Boxcryptor einen Namen gemacht. Generell kann man festhalten, dass eine Verschlüsselung von wichtigen Daten selbstverständlich ihren Teil zu einer soliden Datensicherung beitragen kann und verhindert, dass z.B. ein verlorener USB-Stick vom Finder für unerwünschte Einblicke in das eigene Leben verwendet werden kann.

FreeFileSync

Das Synchronisations-Tool FreeFileSync ist Open-Source-Software und aufgrund von Werbeeinblendungen sowohl in der Version für Privatanwender als auch in der Version für den geschäftlichen Einsatz kostenlos. Über eine PayPal-Spende lässt sich die Vollversion freischalten. Eine der Besonderheiten ist, dass die Software sowohl auf Windows- als auch auf Mac- und Linux-Rechnern läuft und dementsprechend bevorzugt in heterogenen Umgebungen zum Einsatz kommt. FreeFileSync sichert auf Wunsch ganze Laufwerken, ausgewählte Verzeichnisse oder einzelne Dateien, wobei in Letzteren auch der Inhalt der Dateien (und nicht nur der Dateiname) für inkrementelle Backups herangezogen wird. Zudem ist das Tool netzwerkfähig und kann unter bestimmten Voraussetzungen auch angeschlossene Smartphones, Tablets oder Digitalkameras sichern.

Download: freefilesync.org

Personal Backup

Mit dem ebenfalls kostenlosen “Personal Backup” lassen sich (siehe oben) sowohl vollständige als auch inkrementelle oder differenzielle Sicherungen anfertigen. Das Programm punktet mit einem Assistenten, der besonders unerfahrenen Anwendern das Anlegen von neuen Backup-Strategien einfacher macht. Erfahrene Anwender hingegen wissen zu schätzen, dass die Sicherungskopien vor dem eigentlichen Backup komprimiert und auf Wunsch verschlüsselt werden können. Systemdateien lassen sich mit Personal Backup allerdings nicht oder nur eingeschränkt sichern.

Download: rathlev-home.de

Macrium Reflect

Diese Lücke füllt das ebenfalls in einer kostenlosen Variante erhältliche Macrium Reflect, das nach eigenen Angaben Disk-Images und Backups der Systempartition auch bei laufendem Betriebssystem durchführen kann. Das Tool kann mit USB-Sticks, Firewire- oder Netzwerklaufwerken sowie mit beschreibbaren DVDs umgehen und komprimiert die Daten vor der Sicherung. Die Oberfläche ist recht simpel gestaltet und erinnert ein wenig an ein Brennprogramm.

Download: macrium.com

Uranium Backup Free

Etwas unübersichtlicher wirkt Uranium Backup, das in einer Basisversion ebenfalls kostenlos ist. Über verschiedene Backup-Sets lassen sich Datensicherungen kategorisieren und z.B. in persönliche oder geschäftliche Kategorien unterteilen. Wie andere Programme in dieser Leistungsklasse komprimiert Uranium Backup die gesicherten Dateien und verschlüsselt auf Wunsch mit AES 256Bit. Neu ist, dass die Software nun ebenfalls über eine Anbindung an verschiedene Cloud-Speicher verfügt.

Download: uranium-backup.com

Duplicati

Duplicati hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einem echten Konkurrenten für ehemals etablierte Anwender entwickelt. Die Open-Source-Software in Versionen für verschiedene Betriebssysteme erhältlich und kann verschlüsselte Backups an verschiedene Online-Speicherdienste übermitteln. Selbstverständlich werden aber auch lokale Datenträger unterstützt. Die Software läuft nach einer erstmaligen Einrichtung unauffällig im Hintergrund und unterstützt verschiedene Zeitpläne und Strategien.

Download: duplicati.com

Fazit

Diese kleine Auswahl von hauptsächlich kostenlosen Backup-Programmen zeigt, dass Datensicherungen heutzutage nicht mehr mit dem früher notwendigen Aufwand verbunden sind. Die Oberflächen der Software sind in der Regel intuitiv erfassbar, gut strukturierte Assistenten leiten auch unerfahrene Anwender durch die Ersteinrichtung. Löblich ist, dass Features wie eine vorherige Datenkompression und -verschlüsselung sowie die Einbindung von Cloud-Speicherdiensten mittlerweile zum Standard zählen.

Setzt ihr auf andere Programme oder habt ihr eure eigene Backup-Strategie entwickelt? Lasst es uns und andere Leser in den Kommentaren wissen.