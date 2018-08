Was Tech-Milliardäre je Stunde verdienen

Eines vorweg: Mittlerweile führt nicht mehr Bill Gates die Liste der reichsten Menschen der Welt an. Der Gründer von Microsoft nagt zwar nicht am Hungertuch, er wurde aber deutlich von anderen bekannten Namen überholt. Seit einiger Zeit ist dies Jeff Bezos, der Chef von Amazon. Gerade dieses Jahr konnte er aufgrund steigender Aktienwerte seines Unternehmens massiv zulegen. Allein im letzten halben Jahr konnte er sein Privatvermögen um 50 Milliarden US-Dollar ausbauen. Mit insgesamt 150 Milliarden US-Dollar ist er aktuell der reichste Mensch der Welt.

Forbes führt seit einiger Zeit die jährliche Liste der reichsten Menschen der Welt. Business Insider ging einen Schritt weiter und berechnete das Einkommen je Stunde. Dazu wurden die angegebenen Werte durch 8.760 geteilt – die Anzahl der Stunden im Jahr. Es wird ausdrücklich kein 8-Stunden-Standardarbeitstag angenommen, sondern die vollen 24 Stunden eines Tages herangezogen.

Nach dieser Rechnung verdient Jeff Bezos beeindruckende 4,47 Millionen US-Dollar je Stunde. Weit abgeschlagen auf Platz zwei befindet sich Mark Zuckerberg, der CEO von Facebook, mit 1,71 Millionen US-Dollar. Immer noch über eine Million je Stunde verdient auf Platz drei die erste Frau im Ranking. Alice Walton, die Chefin von Walmart, kommt auf 1,39 Millionen. Dahinter befinden sich Warren Buffet, ein bekannter Anleger, Larry Page von Google/Alphabet, Elon Musk von Tesla/Space X und danach Bill Gates. Der ehemals reichste Mann der Welt kommt immer noch auf 456.621 Dollar je Stunde. Danach folgen bereits Jack Dorsey, der Chef von Twitter, und die zweite Frau, Meg Whitman, die Chefin von HP, eBay und NewTV.

Im Vergleich dazu nagen bekannte Stars quasi am Hungertuch. Hier soll George Clooney am meisten verdienen – er kommt auf 27.283 US-Dollar je Stunde. Auf Platz zwei befindet sich bereits eine Frau – Kylie Jenner – gefolgt von Dwayne Johnson. Die bekannte Komikerin Ellen DeGeneres ist auf Platz vier die zweite Frau im Ranking, sie fällt knapp unter die 10.000 US-Dollar Grenze.

So beeindruckend die Zahlen sind – sie offenbaren auch eine enorme Schere. Natürlich gibt es eine gewisse, natürliche Schere zwischen Führungskräften und gewöhnlichen Angestellten, nirgends ist sie aber so groß wie bei Amazon. Während ein durchschnittlicher Arbeitnehmer dort 28.466 US-Dollar je Jahr verdient, benötigt Bezos dafür nur irrwitzige 0,38 Sekunden. Ohne Frage beruhen die Einkommen der genannten Personen letztlich nur auf Schätzungen. Vor allem bei den CEOs hängen diese massiv von den jeweiligen Aktienwerten der Unternehmen ab und können sich schnell ändern. Noch nicht genug von enormen Zahlen? Dann solltet ihr bei Spend Bill Gates Money vorbeischauen. Dort könnt ihr ausrechnen, was ihr alles mit Bill Gates Geld kaufen könntet. Und dabei ist er „nur“ der siebtreichste Milliardär der Techbranche.