WhatsApp Business für Unternehmen gestartet – aber nicht in Deutschland

Es ist schon länger gemunkelt worden, jetzt ist es so weit: Mutterkonzern Facebook schickt neben „WhatsApp“ nun auch den Unternehmens-Ableger „WhatsApp Business“ ins Rennen. Die Zielgruppe ist klar anvisiert: Natürlich richtet sich ein so getaufter Messenger an Unternehmen, hier aber explizit an kleinere mit nur einer Handvoll Angestellten.

Die Idee dahinter: Die Kommunikation mit Kunden soll diesen kleinen Firmen erleichtert werden, so dass sie schnell und unkompliziert in den Dialog treten können, ohne dass eine aufwendige Firmen-Webseite notwendig wird. Für die aktuell 1,3 Milliarden aktiven Nutzer von WhatsApp ändert sich überhaupt nichts. Wir nutzen weiterhin die übliche App, nur dass uns eben künftig auch kleine Unternehmen mit speziell gekennzeichneten Profilen über den Weg laufen können.

Hier wird es mit der Zeit auch verifizierte Kontakte geben, so dass ihr auch definitiv wisst, mit dem tatsächlichen Unternehmen zu kommunizieren und nicht etwa mit jemandem, der sich nur dafür ausgibt. Private Nutzer können mit Unternehmens-Profilen ansonsten genau so verfahren wie mit privaten Profilen auch. Soll heißen, dass natürlich auch die Möglichkeit besteht, Unternehmen zu blockieren oder Spam zu melden. In einem Blog-Beitrag informiert WhatsApp über die Möglichkeiten und Funktionen der Business-Profile:

Unternehmensprofile: Hilf Kunden mit nützlichen Informationen wie einer Unternehmensbeschreibung, E-Mail- oder Geschäftsadresse und Webseite. Nachrichten-Tools: Spar Zeit mit intelligenten Nachrichten-Tools – Schnellantworten, die rasche Antworten auf häufig gestellte Fragen geben, Begrüßungsnachrichten, die Kunden dein Unternehmen vorstellen, und Abwesenheitsnachrichten, die Kunden wissen lassen, dass du gerade beschäftigt bist. Nachrichten-Statistiken: Überprüfe simple Metriken wie die Anzahl der gelesenen Nachrichten, um Feedback sinnvoll nutzen zu können. Account-Typ: Menschen werden wissen, dass sie sich mit einem Unternehmen unterhalten, da du als Unternehmens-Account geführt wirst. Im Laufe der Zeit werden einige Unternehmen Bestätigte Accounts haben, nachdem bestätigt wurde, dass die Telefonnummer des Accounts mit der des Unternehmens übereinstimmt.

Seit gestern ist WhatsApp Business zum Download verfügbar und kann von Android-Nutzern kostenlos via Google Play heruntergeladen werden. Allerdings funktioniert das zunächst erst einmal nur in Indonesien, Italien, Mexiko, Großbritannien und den USA — ein globaler Release soll aber bereits in den nächsten Wochen erfolgen. Wie lange eine iOS-Ausführung für die iPhone-Fraktion noch auf sich warten lässt, hat WhatsApp leider noch nicht verraten.

Für kleine Unternehmen — beispielsweise ein Pizzabringdienst — hält WhatsApp Business einige Vorteile parat und wenn wir dadurch schneller mit den gewünschten Firmen kommunizieren können, hilft das auch uns als Verbraucher bzw. Konsument. Die Sicherheits-Standard und verfügbaren Features sind dabei identisch zum „normalen“ WhatsApp, so dass ich zunächst einmal keine augenscheinlichen Nachteile erkennen kann. Warten wir mal ab, ab wann WhatsApp Business dann auch nach Deutschland kommt — und wie es von den hiesigen Kleinunternehmen angenommen wird.

