WhatsApp – Videoanrufe werden offiziell eingeführt

Update vom 15. November 2016 (Casi)

Für einen kleinen Kreis ging es im Oktober bereits los, jetzt ist es amtlich: WhatsApp führt für alle Nutzer plattformübergreifend die Videoanrufe ein. Auf seinem Blog verkündete das Unternehmen:

Heute freuen wir uns ganz besonders, den nächsten Schritt in unserem Bestreben, Menschen miteinander zu verbinden, bekannt zu geben – WhatsApp Videoanrufe. In den kommenden Tagen werden die mehr als eine Milliarde WhatsApp-Benutzer Videoanrufe auf Android, iPhone und Windows Phone Geräten plattformübergreifend tätigen können.

„In den kommenden Tagen“ bedeutet wie so oft, dass ihr nicht verzagen müsst, wenn ihr das Feature nicht sofort nutzen könnt. So ein Rollout für eine Milliarde Menschen findet nicht von heute auf morgen statt – also geduldet euch noch einen Moment, wenn es nicht sofort klappt.

Im Blog-Eintrag äußerte WhatsApp zudem den Wunsch, diese Funktion eben auch explizit den Usern zu ermöglichen, die nicht jederzeit das neueste Smartphone-Modell am Start haben oder im flottesten Netz unterwegs sind. Das Gedrängel auf dem Markt wird jetzt jedenfalls noch ein bisschen heftiger, Konkurrenten wie Skype oder Google werden wohl deutlich weniger begeistert sein als die vielen WhatsApp-Nutzer.

Artikel vom 25. Oktober 2016

Hui, jetzt geht es endlich los! Bereits im Mai (siehe unten) hatten wir darüber berichtet, dass mit WhatsApp in Zukunft auch Videotelefonate möglich sein sollen. Nun, fast 6 Monate später, ist es offenbar so weit.

Die Android-App von WhatsApp scheint momentan für den ausgewählten Benutzerkreis der Beta-User um die Videotelefonate erweitert zu werden. Der Rollout erfolgt also wie üblich in Wellen und/oder länderspezifisch. Hat man selbst eine Version mit aktivierten Video-Calls installiert und versucht, ein Gegenüber ohne diese Funktion anzurufen, erhält derjenige einen normalen Anruf.

Nch bisher unbestätigten Angaben kann man den Rollout forcieren, wenn man seine Daten löscht und sich neu einloggt. Ein Backup der eigenen Chats wäre dann natürlich obligatorisch.

Artikel vom 4. Oktober 2016

Kamera Features wie bei Snapchat

Eines muss man Facebook lassen, sie setzen recht schnell Features der Wettbewerber um und zeigen, wie dynamisch das Hauen und Stechen auf dem Markt der Wettbewerber ist.

Mit den soeben angekuendigten neuen Kamera Features, bedient man sich abermals bei Snapchat. Obwohl… sind wir doch da mal ganz ehrlich, Snapchat hat sicherlich nicht das „malen und kritzeln auf Fotos“ erfunden. Da war ich auch im zarten Alter von gerade einmal 2 Jahren ganz gross drin.

Und damit sind wir dann auch beim Thema, denn mit dem neuesten Update koennt ihr u.a. nun auf bereits gemachten Fotos rummalen, Text hinzu- und Emoji einfuegen. Aber nicht nur bei den Stills, auch Videos koennen derart „verschlimmbessert“ werden.

Aber damit nicht genug, denn auch das sogenannte „Front-Facing Flash“ Feature wurde vom Konkurrenten uebernommen. Dabei wird der Bildschirm fuer einen Augenblick erhellt und ermoeglicht somit bessere Selfies bei schwierigen Lichtverhaeltnissen.

Last but not least koennt ihr nun auch noch rein- und rauszoomen, wenn ihr Videos aufnehmt. Einfach mit dem Finger hoch (rein) bzw. runter (raus) wischen und schon koennt ihr waehlen, wie nah ran ihr an die Objekte euer Begierde filmen wollt.

Halt, wir haben dann doch noch eine Funktion und die wurde mal nicht von Snapchat uebernommen, dafuer aber von Periscope. Ihr koennt nun mit einem Doppelklick auf den Screen zwischen der hinteren und vorderen Kamera wechseln.

Android User kommen bereits heute in den Genuss des Updates. iPhone und iPad Besitzer muessen sich noch ein wenig gedulden.

Artikel vom 16. Mai 2016

WhatsApp Video Anruf Feature kommt

Na schau mal einer an… es tut sich was im WhatsApp Universum. In der WhatsApp Beta mit der Versionsnummer 2.16.80 erscheint auf einmal die Auswahlmoeglichkeit fuer Video-Anrufe, die dann aber leider mit einem Update wieder entfernt wurde.

Warum machen die bei WhatsApp sowas? Koennt ihr euch noch an das Anruf-Feature erinnern? Wenn man hunderte Millionen aktiver Nutzer hat, dann testet man sowas zuerst im kleinen Kreis. Und wenn ihr euch dann mal die exponentielle Zunahme des Traffics mit dem Sprung von Messaging auf Sprachanrufe und jetzt dann auf Video Calls vorstellt, dann ist so eine Skalierung nicht mal eben ein Hobby-Projekt fuers Wochenende.

Was wir aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen koennen ist, dass dieses Feature sehr sehr zeitnah an alle Beta User ausgerollt wird und dann in final fuer alle verfuegbar sein wird.

Artikel vom 11. Mai 2016

Offizielle WhatsApp Desktop App

Na also, es geht doch. Nun gibt es endlich eine offizielle WhatsApp Desktop App und zwar sowohl fuer Windows PCs, wie auch fuer OS X. Mag im ersten Moment nicht so spektakulaer sein, funktioniert aber wunderbar und entspricht eigentlich 1:1 dem Service, den ihr unter WhatsApp Web findet und genau das ist der richtige Weg, wie ich finde.

Ich habe mich dann mal um die Windows Desktop App gekuemmert, installiert und ein wenig damit rumgespielt. Was uebrigens in wenigen Minuten und selbsterklaerend geschah.

App runterladen und installieren. Schon begruesst euch WhatsApp mit dem Starbildschirm Die Chats verhalten sich dann genau so, aber das sagte ich ja bereits, wie ihr es vom Web Service gewohnt seid und von daher gibt es auch keine grosse Eingewoehnungs- oder Lernphase.

Bleibt die Frage ob ihr das braucht, oder nicht? Ich habe inzwischen Telegram und Line auf dem Desktop installiert, wobei Telegram fuer einige persoenliche Kontakte zustaendig ist und Line besonders fuer Freunde und Bekannte in Taiwan. Der Messenger ist einfach unglaublich populaer hier und auf einem aehnlichen Level wie WeChat in China… also ihr koennt damit Tickets kaufen, bezahlen und vor allen Dingen einen Haufen Emoji versenden.

Und jetzt also noch WhatsApp auf dem Desktop?

Ja, die meissten Kontakte habe ich auf WhatsApp, nutze es aber sehr selten und das lag daran, dass ich nicht wirklich immer noch einen Tab fuer den Service aufmachen wollte. Jop, ich bin Bildschirmarbeiter und sitze an einem PC. Das wird sich wohl auch kaum aendern und von daher ist WhatsApp Desktop eine gelungene Ergaenzung fuer meine ganz persoenliche Messenger-Blase.

Was mich final noch einmal auf unsere Umfrage der Woche hinweisen laesst, in der durchaus ueberraschend der BlackBerry Messenger das Feld anfuehrt:

