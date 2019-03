Zunächst ein Rückblick. Im Jahr 2001 ging ein Aufschrei durch die Automobilwelt. Das, was 1999 im Konzeptauto Z9 vorgestellt wurde, wird real. BMW hatte den neuen 7er (E65) präsentiert. Nicht nur das Design – vor allem die Heckansicht – polarisierte, nein auch im Innenraum gab es eine Revolution. Erstmals in einem Serienauto wurde auf eine Großzahl an Tasten zur Bedienung von Radio und Navigation verzichtet. Stattdessen befand sich in der Mittelkonsole ein Dreh-Drück-Controller. Dieser zentrale Bedienknopf – bei BMW auch iDrive-Controller genannt – lässt sich bei ID1 in acht verschiedene Richtung schieben.

Dazu noch drehen und eben drücken. So konnten Nutzer im ID1 genannten System durch die einzelnen Menüs navigieren. Ungewohnt, so dass es immer wieder Kritik gab. Doch statt nach der Kritik kleinlaut wieder zur Tastenamada zurückkehren, arbeitete der Autobauer weiter beharrlich daran. Das BMW auf das richtige Pferd setzte wurde deutlich, als ein paar Jahre später auch Audi und Mercedes nachzogen und ihrerseits Festeinbau-Navis mit Controller statt Tasten auf den Markt rollten.

Aller Anfang ist tastenlos

In der Anfangszeit des iDrive-Bedienkonzepts stand die Prämisse, die auch zukünftig immer mehr werdenden Funktionen, mit möglichst wenig Tasten bedienbar zu machen. Doch es ist eine schwierige Reise, da der Spagat zwischen technisch machbarem und der Verständlichkeit zur Bedienung gefunden werden muss. Als softwareseitige Grundlage diente bis 2008 (also für ID1 und 2) Microsofts Windows CE. Das Kartenmaterial lagert auf einer DVD.

Eine kleine Chronologie zu BMWs iDrive-System:

2001 feiert das iDrive ID1 im BMW 7er (E65) seine Premiere.

feiert das im BMW 7er (E65) seine Premiere. Schon im Jahr 2003 debütierte dann im BMW 5er (E60/61) eine angepasste Version des iDrive, die zwei Tasten hinter dem Controller hinzufügen. Eine “Menu”-Taste erlaubt das Zurückspringen zu einem vorangegangenen Menü und die “Sprachsteuerung”-Taste startet die optionale Sprachsteuerung. Auch lässt sich der iDrive-Knopf nur noch in vier Himmelsrichtung kippen.

debütierte dann im BMW 5er (E60/61) eine angepasste Version des iDrive, die zwei Tasten hinter dem Controller hinzufügen. Eine “Menu”-Taste erlaubt das Zurückspringen zu einem vorangegangenen Menü und die “Sprachsteuerung”-Taste startet die optionale Sprachsteuerung. Auch lässt sich der iDrive-Knopf nur noch in vier Himmelsrichtung kippen. Im Jahr 2004 ist erstmals eine fest verbaute SIM-Karte in Verbindung mit dem Navigationssystem Professional erhältlich. Damals konnte man mittels einer 3G-UMTS-Verbindung Kontakt zur Außenwelt herstellen. Dadurch gelangen Nachrichten und Wetterbericht ins Auto, ebenso wie ein intelligenter Notruf.

ist erstmals eine fest verbaute SIM-Karte in Verbindung mit dem Navigationssystem Professional erhältlich. Damals konnte man mittels einer 3G-UMTS-Verbindung Kontakt zur Außenwelt herstellen. Dadurch gelangen Nachrichten und Wetterbericht ins Auto, ebenso wie ein intelligenter Notruf. Um 2006 herum rollte ID2 auf die Straße unter anderem im BMW X5 (E70). Hier erleichterten acht sogenannte Favoritentasten die Bedienung. Diese Tasten können frei belegt werden. Die Hardware – beispielsweise Prozessoren – blieb identisch mit ID1. Darum sprechen manche Leute nach wie vor von Generation 1 des iDrive-Systems.

Neue Technik und Feedback führt zu verfeinerter Bedienung

Leistungsfähigere Prozessoren, neue Displays mit höherer Auflösung und Festplatten, die die Navigationskarten-DVDs ersetzen, bilden das Grundgerüst für die zweite Hardware-Generation, die ab 2008 im ID3 eingesetzt wurde. Auch der Zulieferer mit dessen Unterstützung das System entwickelt und gebaut wird, wechselt. Es ist fortan Harman Becker und nicht mehr Siemens-VDO. Zudem fließt erneut Feedback von Kunden und der Fachpresse mit ein, um die iDrive-Bedienphilosophie weiter zu entwickeln.

Im Jahr 2008 folgte ID3 , das im Facelift des 3er BMW (intern E90 LCI genannt) erstmals zum Einsatz kam. Hier debütierten Blackberry QNX (hier findet Ihr eine Übersicht über verwendete Betriebssysteme in Connected Cars) als softwareseitige Basis und Direktwahltasten rund um den iDrive-Controller. Dadurch können Nutzer flott zu einzelnen Menüs – wie beispielsweise Navigation, Radio – gelangen. Mit einem Tastendruck. Gegen Aufpreis ist auch eine Sprachsteuerung erhältlich. Auch hier ist nach wie vor eine 3G-UMTS-SIM-Karte im BMW fest eingebaut. Diese kann nun – nur bei stehendem Fahrzeug – einen Webbrowser darstellen. Im Inneren ruhen die Kartendaten erstmals auf einer 80 GB Festplatte, wovon ein Teil als freibelegbarer Speicher für Musikdateien gedacht ist. Das Kartenupdate ist entweder über eine DVD oder als Serviceleistung in der BMW-Werkstatt möglich.

folgte , das im Facelift des 3er BMW (intern E90 LCI genannt) erstmals zum Einsatz kam. Hier debütierten Blackberry QNX (hier findet Ihr eine Übersicht über verwendete Betriebssysteme in Connected Cars) als softwareseitige Basis und Direktwahltasten rund um den iDrive-Controller. Dadurch können Nutzer flott zu einzelnen Menüs – wie beispielsweise Navigation, Radio – gelangen. Mit einem Tastendruck. Gegen Aufpreis ist auch eine Sprachsteuerung erhältlich. Auch hier ist nach wie vor eine 3G-UMTS-SIM-Karte im BMW fest eingebaut. Diese kann nun – nur bei stehendem Fahrzeug – einen Webbrowser darstellen. Im Inneren ruhen die Kartendaten erstmals auf einer 80 GB Festplatte, wovon ein Teil als freibelegbarer Speicher für Musikdateien gedacht ist. Das Kartenupdate ist entweder über eine DVD oder als Serviceleistung in der BMW-Werkstatt möglich. Mit ID4 kam ab dem Jahr 2013 die nächste Hardware und Software-Version heraus, die unter anderem im Facelift des BMW 7er (intern F01 LCI genannt) anzutreffen ist. Der Festplattenspeicher wurde vergrößert und die Prozessoren stärker. Die Sprachsteuerung wird nun beim großen Navi Professional gleich mitgeliefert. Auf dem iDrive-Controller ist ein kleines Touchpad integriert, sodass Buchstaben und Zahlen darauf geschrieben werden können. In Verbindung mit der Sonderausstattung “Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung” ist ein USB-Port im Innenraum verbaut, über den sich auch USB-Sticks – gefüllt mit Musik bzw. Videos – anschließen lassen. Das Kartenupdate ist wahlweise via USB-Stick oder über die BMW-Werkstatt möglich.

kam ab dem die nächste Hardware und Software-Version heraus, die unter anderem im Facelift des BMW 7er (intern F01 LCI genannt) anzutreffen ist. Der Festplattenspeicher wurde vergrößert und die Prozessoren stärker. Die Sprachsteuerung wird nun beim großen Navi Professional gleich mitgeliefert. Auf dem iDrive-Controller ist ein kleines Touchpad integriert, sodass Buchstaben und Zahlen darauf geschrieben werden können. In Verbindung mit der Sonderausstattung “Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung” ist ein USB-Port im Innenraum verbaut, über den sich auch USB-Sticks – gefüllt mit Musik bzw. Videos – anschließen lassen. Das Kartenupdate ist wahlweise via USB-Stick oder über die BMW-Werkstatt möglich. Im Jahr 2015 wurde im 7er BMW (intern G11/G12 genannt) erstmals ID5 verbaut. Hierbei ist die Bedienphilosophie vom Vorgängersystem übernommen und ergänzt worden. Denn nun wird auch ein Touchscreen unterstützt. Dieser gilt als gleichberechtigte Bedienmöglichkeit, sprich Nutzer können alles entweder mit dem iDrive-Controller oder dem berührungsempfindlichen Bildschirm erledigen. Zudem wird erstmalig die Gestiksteuerung für ausgewählte Funktionen gegen Aufpreis angeboten. Kartendaten lassen sich – dank fest im BMW verbauter 4G-LTE-SIM-Karte – Over-the-Air aktualisieren. Alternativ kann auch via USB-Stick das Kartenmaterial auf dem aktuellsten Stand gehalten werden. In Verbindung mit der Sonderausstattung “Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung” sind zwei USB-Anschlüsse enthalten. An diesen lässt sich auch ein USB-Stick mit Treiber-Update für Multimedia und Telefonie anschließen.

Online first und der Dreiklang der Bedienung

Durch die immer weiter fortschreitende Digitalisierung, werden auch neue Möglichkeiten für Infotainmentsysteme geschaffen. BMW entwickelt ein eigenes Betriebssystem für Ihre Radios und Navigationsgeräte. So verbaut BMW seit kurzem neue Hardware und koppelt dies an ein weiterentwickeltes Betriebssystem.

Seitdem Jahr 2017 sind alle neuen BMW-Modelle immer mit einer festeingebauten LTE-SIM-Karte ausgerüstet. So folgt die Hard- und Softwareversion ID6 , die unter anderem im aktuellen BMW 5er (G30/31) verbaut wird. Hier kommt nun eine eigenständig von BMW angepasste Linux-Version zum Einsatz. Für ausgewählte Funktionen – wie die Lautstärke der Musik verändern oder Anrufe abweisen – gibt es wieder eine Gestiksteuerung. Jedoch liegt der Schwerpunkt der Bedienung auf dem Dreiklang aus Controller, Touchscreen und Sprachsteuerung. Seit dieser Hard- und Softwareversion sind weitere Connected-Dienste einzeln direkt über das Display im Auto zubuchbar. Von Microsoft Office 365 bis hin zu ausgewählten Musikstreaminganbietern, die dann ebenfalls die festverbaute LTE-SIM-Karte benutzen. Kartenupdates nutzen natürlich auch die Antenne des BMW und werden so Over-the-Air verteilt. Es sind immer mehrere USB-Anschlüsse verbaut, nicht nur USB-Typ A, sondern erstmals auch USB-Typ-C. Markantes Merkmal sind Rechtecke mit Live-Informationen auf der Startseite.

sind alle neuen BMW-Modelle immer mit einer festeingebauten LTE-SIM-Karte ausgerüstet. So folgt die Hard- und Softwareversion , die unter anderem im aktuellen BMW 5er (G30/31) verbaut wird. Hier kommt nun eine eigenständig von BMW angepasste Linux-Version zum Einsatz. Für ausgewählte Funktionen – wie die Lautstärke der Musik verändern oder Anrufe abweisen – gibt es wieder eine Gestiksteuerung. Jedoch liegt der Schwerpunkt der Bedienung auf dem Dreiklang aus Controller, Touchscreen und Sprachsteuerung. Seit dieser Hard- und Softwareversion sind weitere Connected-Dienste einzeln direkt über das Display im Auto zubuchbar. Von Microsoft Office 365 bis hin zu ausgewählten Musikstreaminganbietern, die dann ebenfalls die festverbaute LTE-SIM-Karte benutzen. Kartenupdates nutzen natürlich auch die Antenne des BMW und werden so Over-the-Air verteilt. Es sind immer mehrere USB-Anschlüsse verbaut, nicht nur USB-Typ A, sondern erstmals auch USB-Typ-C. Markantes Merkmal sind Rechtecke mit Live-Informationen auf der Startseite. Seit Ende 2018 gibt es in einigen BMW-Modellen auch schon die siebte Generation. Fortan wird der Verbund aus Hard- und Software BMW Operating System 7.0 genannt. Prägnantestes Merkmal ist das völlig frei konfigurierbare 12,3-Zoll-Display hinter dem Lenkrad. Dieses ergänzt den Touchscreen in der Mitte. Neu ist die Sprachsteuerung BMW Intelligent Personal Assistent. Erstmals sind Remote Software Updates Over-the-Air möglich, wobei BMW hier den Nutzern möglichst viel Wahlfreiheit geben möchte. So kann wahlweise das Update im Auto über die festverbaute SIM-Karte erfolgen oder man lädt das Update über die BMW Connected-App zunächst auf sein Smartphone und überspielt die neue Software einfach, nachdem man in seinen BMW eingestiegen ist. Die Softwareupdates können nun auch die im Auto installierten Apps aktuell halten, sowie Assistenzsysteme mit neuen Funktionen ausstatten. Sukzessive wird das neue Betriebssystem samt neuer Hardware – wie zum Beispiel 12,3-Zoll-Bildschirm hinterm Lenkrad, neue Prozessoren – auch in anderen Baureihen der bayerischen Automarke erhältlich sein.

Wahlfreiheit bei Bedienung

Durch Rückmeldung der Kunden und Presse lernte BMW, wie trotz gestiegener Komplexität das Infotainmentsystem einfach zu bedienen bleibt. Dabei gilt ein zentrales Prinzip: Multimodalität. Das wird auch zukünftig so bleiben. Der Kunde wird auch weiterhin die freie Wahl haben, mit welcher Art er den BMW bedienen möchte. So steht neben Touchscreens (oder Interieurleisten mit Touch-Funktionalität wie hier beim Konzeptauto BMW iNext) auch Gestiksteuerung und auch die Sprachsteuerung BMW Intelligent Personal Assistant zur Verfügung. Diese hört entweder auf “Hey BMW” oder aber auf ein eigensdefiniertes Aktivierungswort. Der Nutzer kann via Sprache das System steuern. Es können allerdings auch jederzeit verschiedene Arten kombiniert werden. Beispielsweise kann der Fahrer mit dem Finger auf einen Punkt am Bildschirm zeigen und dazu einen Sprachbefehl abgeben. Die Kameras registrieren die Bewegung und die Mikrofone nehmen die Laute wahr. So muss der Touchbildschirm in Zukunft gar nicht mehr berührt werden, um eine Aktion auszulösen. Wenn der Passagiere jedoch lieber direkt auf dem Display tippt, so wird auch das möglich sein.

BMW Natural Interaction ab 2021

Neue Gestensteuerung mit Kameras im Innenraum wird ab 2021 in ersten Modellen als Ausstattungsoption zur Wahl stehen.

Nicht alle Funktionen des Prototypen werden direkt ab 2021 in fertigen BMW-Modellen nutzbar sein. Aber ein großer Teil.

Mit der Vorstellung der Serienversion des vollelektrischen SUVs – dem BMW iNext – wird auch das BMW Natural Interaction-System erstmals erhältlich sein. Dabei wird die Steuerung via Gesten, die es bereits seit 2015 bei BMW gibt, zukünftig erweitert. Neu entwickelte Kameras erfassen die Handbewegungen noch präziser und zugleich erkennt eine Kamera im Display hinter dem Lenkrad, wohin gerade die Augen des Fahrers blicken. Durch die Kombination dieser Informationen lassen sich zukünftig einzelne Funktionen mit Geste und Blick steuern. So die Vorstellung im Prototypen.

Zumindest die meisten Funktionen des vorgestellten Prototypen kommen direkt ab dem Jahr 2021 in die BMW-Modellpalette. So wird – sehr wahrscheinlich – die erweiterte Gestensteuerung mit Eye-Tracking Einzug halten. Ebenso wird die Kombinationsmöglichkeit der verschiedenen Bedienarten von Geste, Sprache und Touchen möglich sein. Verzichten wird man wohl dagegen auf die Funktion, dass man direkt aus dem Auto heraus auf ein Objekt wie ein Restaurant zeigen kann und dann dazu relevante Informationen angezeigt werden. Hierzu müssten viele Faktoren übereinstimmen, damit das auch zuverlässig klappt. Aber wer weiß, auch diese Funktion kann bald verfügbar sein. Auf jeden Fall entwickelt BMW sein Bedienkonzept konsequent weiter, immer unter der Prämisse der Multimodalität.

