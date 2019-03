Wie Headspace in Zeiten der Kommerzialisierung von Wellness authentisch bleibt

Headspace war weltweit die erste Meditations-App und ist nun geschätzt 250 Millionen US-Dollar wert. Anlässlich des Marktstarts in Deutschland traf ich mich mit den Gründern Richard Pierson und Andy Puddlecombe. Neben Englisch ist Deutsch nun die erste offiziell unterstützte Sprache. Bis Ende des Jahres soll die App aber auch in fünf weiteren Sprachen verfügbar sein. Man entschied sich für Deutschland, da es mit rund 1 Million Nutzern den größten nicht-englischsprachigen Markt für Headspace darstellt.

Die Wellnessbranche reicht von Apps wie Headspace, über personalisierte Lieferservices bis hin zu Boutique Fitness Clubs und Spas – ihr Wert wird auf 4,2 Billionen US-Dollar geschätzt und sie soll in den vergangenen zwei Jahren um ganze 12,8 Prozent gewachsen sein. Mittlerweile ist die Branche für 5,3 Prozent der Weltwirtschaftsleistung verantwortlich.

Wellness ist also offiziell zu einem großen Geschäft geworden.

Headspace ist ein gewinnorientiertes Unternehmen, das aggressiv in neue Märkte expandiert – und zwar zu einer Zeit, in der immer mehr Menschen nach „Mindfulness“ suchen. Aus unternehmerischer Sicht mag es sinnvoll erscheinen, mit der psychischen Gesundheit anderer Geld zu verdienen; aber aus ethischer Sicht befindet man sich damit auf einem ziemlich schmalen Pfad.

Ich fragte Richard Pierson, Co-Gründer von Headspace, wie er damit umgeht, dass Wellness immer mehr zum Konsumgut wird. Schließlich führt diese Entwicklung zu Phänomenen wie der Kommerzialisierung der Shinto-Religion, wie das Beispiel von Marie Kondos immensem Erfolg zeigt.

An dieser Stelle würde ich euch gerne seine komplette Antwort zeigen, weil ich sie für sehr lesenswert halte:

„Denken wir an die Zeit zurück, als wir noch ein gemeinnütziges Unternehmen waren und niemand uns ernst nahm. Unser Service war ursprünglich kostenlos. Aber als wir anfingen, Geld zu verlangen, fand zwischen uns und den Nutzern ein Werteaustausch statt. Wir stellten fest, dass Nutzer mit einem kostenlosen Abonnement den Service nicht so intensiv nutzten wie zahlende Nutzer. Ich finde, das ergibt Sinn.

Wenn wir die Wurzeln der Meditation zurückverfolgen, können wir sehen, dass schon immer ein Austausch stattgefunden hat. Die Mönche unterrichteten das Volk im Austausch gegen Essen oder ein ‚Sponsoring‘ für Exerzitien. Traditionell fand für Dienstleistungen schon immer ein Austausch statt, also sehe auch ich kein Problem darin.

Was das Ganze knifflig macht, ist Folgendes: Headspace war 2008 die erste Meditations-App im App Store. Mittlerweile gibt es über 3000 solcher Apps. Es gibt Leute, die gerade erst einen achtwöchigen Mindfulness-Kurs hinter sich haben und sich als Meditationsexperten bezeichnen. Das ist ein Problem, und deshalb sind Authentizität und Wissenschaft für uns so unglaublich wichtig. Sie bilden die Grundlage für die Art und Weise, wie wir uns präsentieren. Aus geschäftlicher Sicht betrachten wir das Ganze als „geschicktes Hilfsmittel“. Der Grund, warum wir es uns leisten können, Headspace für Lehrer kostenlos zur Verfügung zu stellen, ist folgender: Leute, die sich den Dienst leisten können, sind bereit, dafür zu zahlen. Ein Studenten-Account kostet in den USA nur zehn US-Dollar, weil andere Nutzer bereit sind, zu zahlen.

Vergessen wir für einen Moment das Thema Wellness. Ich glaube, dass Unternehmen eine größere Rolle spielen müssen, was die Lösung von wichtigen Problemen in dieser Welt angeht. Ich glaube nicht, dass Regierungen, öffentliche Einrichtungen und gemeinnützige Organisationen sie alle alleine lösen können. Meiner Meinung bedarf es einer Zusammenarbeit. Ich glaube an Unternehmen, die Gutes tun und trotzdem profitabel sind – diese beiden Punkte schließen einander nicht aus.“