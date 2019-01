Wir sollten im Netz keine Leben zerstören – auch nicht die von Idioten

Wenn ihr derzeit die Nachrichten oder sozialen Medien verfolgt, könnt ihr einem viralen Clip so gut wie nicht entkommen. In diesem Video seht ihr einen amerikanischen Ureinwohner, der bei einer Demonstration singt und trommelt — und ihr seht viele Jugendliche (u.a. mit “Make America Great Again”-Kappen), die ihn nachäffen und verhöhnen.

Mittlerweile weiß die ganze Welt, dass die Jungs Schüler der Covington Catholic High School sind, einer katholischen, besonders konservativen Schule. Bei dem indigenen Mann hingegen handelt es sich um den 64-jährigen Nathan Phillips handelt, der nicht nur ein sehr geschätzter Ureinwohner, sondern auch Vietnam-Veteran ist. Hier ist eines der Videos, welches von dem Vorfall die Runde macht:

Ich weiß nicht, was in der Birne dieses Kerls vor sich geht, der vor dem alten Mann steht und ihm mit süffisantem Gesichtsausdruck minutenlang ins Gesicht starrt. Vielleicht ist er einfach ein ziemlicher Schwachkopf, bestenfalls ist er jedenfalls einfach äußerst respektlos. Gerade in den USA herrscht ein Sturm der Empörung angesichts dieses Verhaltens der jungen Menschen.

Nachvollziehbar, weil man so einfach nicht mit seinen Mitmenschen umgeht — indigen oder nicht und Kriegsveteran oder nicht. Allerdings sehen wir auch hier nur eine Seite der Medaille. Es ist in der Folge mittlerweile ein deutlich längeres Video aufgetaucht. In dem könnt ihr sehen, was deutlich vor und nach dem bekannten Ausschnitt passiert ist. Der Spaß geht allerdings fast zwei Stunden, daher fasse ich ein paar Infos zusammen, die eine etwas andere Version der Geschichte erzählen.

Es ist nämlich so, dass an Ort und Stelle gleich mehrere Gruppen aufeinander getroffen sind. Die Schüler waren Teil einer Demo von Abtreibungsgegnern, dem sogenannten “March of Life”. Außerdem gab es eine Demo der indigenen Amerikaner und schließlich noch eine Gruppe afroamerikanischer Menschen, der sogenannten “Schwarzen Hebräer”. Die Letzteren waren dann unterm Strich auch diejenigen, die zuerst die Trump-Kids angegangen sein sollen. Ausschlaggebend waren wohl die “MAGA”-Kappen, die sie als Trump-Anhänger entlarvte und die Schüler, die lediglich auf ihren Bus warteten, wurden u.a. als “Schwuchteln” und “Inzest-Kinder” beschimpft.

Das Video oben bestätigt das alles, so dass wir wohl festhalten können, dass sich da gleich mehrere Seiten nicht astrein angestellt haben. Der indigene Philips wollte sich schlichtend zwischen die beiden Fronten stellen und das ist letzten Endes ist dann genau der Ausschnitt, der um die Welt ging.

Das Ende vom Lied ist jetzt aber — zumindest aktuell — dass die Kids natürlich gebrandmarkt sind als respektlose, hasserfüllte Generation, die ein weiterer Beleg dafür ist, wie Menschen wie ein Präsident Trump einen Keil zwischen Bevölkerungsgruppen treibt. Ich will auch gar nichts schönreden: Es ist eine konservative Schule, mit ausschließlich weißen Lehrern und fast ausschließlich weißen Schülern. Es ist also durchaus eine Tendenz erkennbar, in welche diese Kids sich entwickeln bei diesem Background — die MAGA-Kappen sind also sicher kein Zufall.

Das ändert aber nichts daran, dass die Geschichte, die gerade viral geht, die Wahrheit nicht richtig abbildet. Und selbst wenn dem so wäre: Nichts rechtfertigt, dass jetzt diese jungen Schüler in die Öffentlichkeit gezerrt werden. Vielerorts werden die Namen der Schüler veröffentlicht (unabhängig davon, dass der junge Mann, der dem Ureinwohner gegenüber steht, selbst mittlerweile ein Statement abgegeben hat) und damit gelangen sie auf eine Bühne, auf die sie in diesem Alter einfach nicht gehören.

Die Kids sind eben alle minderjährig und sollten noch weniger Opfer eines Shitstorms werden wie sonst irgendjemand. Ich rede mir hier gern den Mund fusselig und fordere von uns allen, dass wir empathischer, besonnener und reflektierter miteinander umgehen. Aber in diesem Fall merkt man mal wieder, dass es anscheinend nicht funktioniert und es definitiv nicht nur eine böse Partei gibt, die sich arschig benimmt, sondern jede beteiligte Seite.

Wir können also stinkig sein auf Eltern, die ihre Kids so menschenfeindlich erziehen, können uns über Trumps Politik und über konservative Schulen ärgern und wir dürfen das sogar respektlos finden, was die Jungs da geboten haben. Aber wir sollten Maß halten und uns immer darüber im Klaren sein, dass ein Tweet, ein weitergeleitetes Video oder Foto ganze Menschenleben zerstören kann.

via refinery29 und stern.de