Xiaomi Mi Mix 2: Nachfolger mit noch größerem Display geplant

Das Xiaomi Mi Mix ist noch nicht mal ein halbes Jahr alt, da kündigt das Unternehmen schon seinen Nachfolger an. Nach dem Erfolg des besonders attraktiven und auch leistungsstarken Smartphones war allerdings auch zu erwarten, dass die Chinesen hier schnellstmöglich nachlegen würden. Via Weibo erklärte Xiaomi-CEO Lei Jun nun nicht nur, dass es definitiv einen Nachfolger geben wird, sondern dass man auch erneut mit Designer Philippe Starck zusammenarbeiten wird, der schon für die optische Gestaltung des ersten Handsets verantwortlich war.

Starck hat die entsprechenden Entwürfe also fertig, höchste Zeit nun für Xiaomi, daraus ein finales Produkt zu basteln. Technische Details gab der Xiaomi-Boss leider noch nicht bekannt, aber es wird davon ausgegangen, dass das Display nochmal vergrößert werden soll, sich die Screen-to-Body-Ratio gegenüber den schon sehr beeindruckenden 91,3 Prozent des Vorgängers nochmal verbessern soll.

Darüber hinaus dürfen wir wohl auch erwarten, dass der erste von Xiaomi selbst produzierte Prozessor namens Pinecone, über den das Wall Street Journal kürzlich berichtete, seinen Platz im Xiaomi Mi Mix 2 finden wird. Was tatsächlich an Hardware verbaut wird, können wir euch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber wir gehen davon aus, dass auch das Mi Mix 2 erneut ein High-End-Handset wird, bei dem Xiaomi alles unterbringt, was technisch machbar ist.

Wie lange das noch braucht, steht in den Sternen, aber ich persönlich denke, dass Xiaomi uns das Device erneut spät im zweiten Halbjahr präsentieren wird. Wir werden das selbstverständlich im Auge behalten, auch wenn wir befürchten, dass auch 2017 kein Xiaomi-Smartphone regulär auf dem deutschen Markt angeboten wird.

via Heise.de