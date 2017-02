ZTE Blade V8 Lite Einsteiger-Smartphone vorgestellt [MWC 2017]

Mit 5 Zoll sollte das in Metall gehüllte Smartphone nicht nur in großen Händen bequem halten lassen. Der MediaTek 6750 mit seinen acht Kernen befeuert das FullHD-Display und arbeitet zusammen mit 2 GB Arbeitsspeicher. 16 GB interner Speicher sind nicht besonders reichlich, aber in dieser Einsteigerklasse absolut üblich und zudem könnt ihr hier auch mittels microSD-Karte nachhelfen und Speicherplatz nachrüsten.

The Blade V8 Lite offers worldwide youth competitive features at an unbeatable price. With the powerful Android Nougat onboard, the Blade V8 Lite will redefine the mobile experience of entry level smartphones.