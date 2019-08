Zu viele Unfälle in Atlanta: Nachts keine E-Scooter mehr im Verleih

Die E-Scooter verschwinden einfach nicht mehr aus den Nachrichten und leider müssen wir konstatieren, dass es stets negative Nachrichten sind. Ganz oft ist von der Unfallgefahr die Rede und genau so verhält es sich auch bei einer News, die aus den USA zu uns durchdringt.

Es geht um Atlanta und die schreckliche Tatsache, dass dort in kürzester Zeit vier Menschen verstorben sind, nachdem E-Scooter mit anderen Fahrzeugen kollidierten. Einmal übersah ein E-Scooter-Fahrer eine rote Ampel und wurde von einem Tanklastzug erwischt. In einem anderen Fall überfuhr ein Auto einen E-Scooter-Nutzer und flüchtete in der Folge, einen E-Scooter erwischte es beim Abbiegen vom Parkplatz auf die Straße, der Vierte wurde das Opfer eines Zusammenstoßes mit einem Bus.

Jetzt reagiert die Stadt und untersagt die Nutzung der Leih-Roller in den Nachtstunden. Zwischen 21 Uhr und vier Uhr morgens dürfen weder E-Scooter noch E-Bikes verliehen werden. Begründet wird das damit, dass sich all diese tödlichen Unfälle nach Einbruch der Dunkelheit ereignet haben. Deshalb müssen Lime, Bird und die anderen Anbieter dafür sorgen, dass die Roller nachts deaktiviert werden.

Atlanta beklagt schon seit längerem recht hohe Unfallzahlen mit E-Scootern (übrigens fahren die dort bereits seit 2018, nicht erst seit Mai 2019, wie einige Medien berichten). Das führte dazu, dass die Regeln weiter verschärft wurden, jetzt kommt das Nachtmietverbot hinzu. Soweit die Nachricht aus Atlanta, eigentlich könnte ich den Beitrag hier jetzt enden lassen. Ich möchte aber noch eine persönliche Einschätzung ergänzen.

Es ist die Infrastruktur, nicht der E-Scooter

Nur mal angenommen, es kommt in den USA wiederholt zu Todesfällen durch Mass-Shootings. Angesichts hunderter Toter jährlich durch diese Schießereien muss man sich überlegen, wie man das verhindern kann. Was würde man wohl dazu sagen, wenn in den USA deshalb beschlossen würde, dass einfach keine Personen mehr abends das Haus verlassen, weil die meisten Menschen nachts erschossen werden?

Ist Quatsch? Ja, denke ich auch, aber ich gebe auch zu, dass der Vergleich ein wenig hinkt. Also versuche ich einen anderen Ansatz: Einmal war es bei den oben genannten vier Fällen klar die Schuld des E-Scooter-Fahrers. Der obdachlose Mann übersah die rote Ampel — vermutlich auch, weil er stark alkoholisiert war. In allen vier Fällen waren es aber Kollisionen mit Autos, bzw. einem LKW/Bus.

Deshalb habe ich hier noch eine andere Zahl für euch: 2017 kamen allein in Fulton County, das den größten Teil von Atlanta umfasst, 115 Menschen durch Autounfälle ums Leben. Ziemlich genau also alle drei Tage ein Toter durch Autos in einer einzigen Stadt. Wäre es da nicht konsequent, wenn man Autos von Atlantas Straßen verbannen würde? Zumindest, wenn man der Logik folgt, die nun zum Nachtmietverbot bei E-Scootern geführt hat, müsste es längst so sein.

Ihr ahnt es bereits, ich singe euch wieder das immer gleiche Lied von der Innenstadt, die nicht mehr Auto-zentriert sein sollte. Natürlich weiß ich, dass man die notwendige Infrastruktur nicht über Nacht schaffen kann. Aber das ist nicht das Problem der Hersteller von E-Scootern, sondern ein Problem bei der Stadtplanung.

Egal, ob E-Bikes, E-Scooter oder normale Fahrräder: Allein schon im Sinne der Nachhaltigkeit sollten Städte bemüht sein, die Zahl der Radwege bzw. Nicht-Auto-Spuren zu erhöhen. Das muss in so einem Maße entstehen, dass sich Scooter- und Radfahrer gefahrlos und unbedrängt dort bewegen können. Damit die Sache rund wird, sollten diese Spuren auch von den Spuren für Autos gesichert sein.

In anderen Ländern — schaut beispielsweise nach Amsterdam oder Kopenhagen — funktioniert das bestens. Daher frage ich mich schon so langsam, wieso man so etwas nicht nach und nach überall realisiert bekommt. Ich bin mir dessen bewusst, dass Unfälle auch ohne PKW-Beteiligung stattfinden und sich leider viel zu viele E-Scooter-Fahrer tatsächlich nicht an die geltenden Regeln halten. Dennoch bin ich sicher, dass die vier Menschen in Atlanta noch leben würden, wenn die Straße für die Autos und die Spur für alle anderen Gefährte separiert gewesen wären.

Nochmal: Egal, ob wir über Deutschland, die USA oder sonst ein Land reden, werden wir nicht im Handumdrehen komplette Städte mit einer zukunftstauglichen Infrastruktur ausgestattet sehen. Aber ich möchte doch bitte zumindest mitbekommen, dass wir diesbezüglich in den Städten Fortschritte machen. Stattdessen wird das Hype-Thema E-Scooter wie eine Sau der Mikromobilität durch sämtliche Medien-Dörfer getrieben und sorgt dafür, dass immer mehr Menschen den Sündenbock in den Rollern sehen.

PS: Ich glaube sogar, dass man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte, wenn man weniger Autos erlaubt, in den Innenstädten fahren zu dürfen. Die Straßen wären leerer, was der Umwelt und dem Klima hilft — und die Verkehrspolizei hätte weniger zu tun und könnte sich mehr darum kümmern, dass sich Fahrradfahrer und E-Scooter-Fahrer ans Verkehrsrecht halten.

Quelle: AJC via heise.de