Hack macht Nvidia ION LE DirectX10-fähig und leistungsfähiger

Offenbar ist es mit recht wenig Aufwand möglich, ungeahnte Fähigkeiten der abgespeckten Variante von Nvidias ION-Plattform nutzbar zu machen. Eigentlich ist der ION LE genannte Chipsatz eine Art Light-Version, bei der der Kunde auf die DirectX10-Unterstützung des normalen ION verzichten muss. Weitere Unterschiede gibt es laut Nvidia nicht, doch scheinbar ist selbst der Verzicht auf DX10 eher ein Marketing-Trick als tatsächlich technisch nötig. Mit kleinen Änderungen an den .INF-Dateien der neuesten Treiber lassen sich diese nämlich auch mit ION LE einsetzen. Das Ergebnis ist angeblich die Möglichkeit, DX10 zu nutzen und ganz nebenbei gibt es – zumindest auf dem Papier – einen kräftigen Leistungsschub!

Schon als Nvidia erstmals von ION LE sprach, gab es eine Denkfaltenexplosion auf meiner Stirn – warum sollte das Unternehmen ausgerechnet für das schwindende Windows XP und das dazugehörige DirectX9 eine spezielle Variante von ION auf den Markt bringen, schließlich ist der normale ION-Chipsatz in Sachen Grafik abwärtskompatibel und zwei separate Chipsätze für Netbooks wären sicherlich auch teurer zu produzieren. Jetzt scheint es endgültig so, als wären ION und ION LE auch physisch ein und dasselbe, eben mit dem Unterschied, dass beim ION LE die DX10-Fähigkeit nicht gegeben ist. Offenbar ist dies aber gar nicht der Fall, denn Nvidia trickst offenbar einfach nur ein wenig mit den Treibern.

Wie runawayprisoner aus dem MyHPMini-Forum bei Experimenten mit seinem HP Mini 311 mit „ION LE“ heraus fand, fehlt in den über die HP-Homepage zugänglichen Nvidia-Treibern mit der Versionsnummer 186.44 für ION lediglich der Eintrag für den ION LE. Er fügte also die entsprechende Device-ID in die INF-Datei ein, in der alle unterstützten Karten gelistet sind. Das Endergebnis: DX10-Support für ION LE. Ganz nebenbei gibt es auch noch einen netten Leistungsschub. Um DX10 aber nutzen zu können, muss auf dem Gerät zunächst statt des vorinstallierten XP Windows 7 installiert werden. Gerenell soll aber bei einigen Spielen ein Leistungs-Plus von bis zu 50 Prozent zu erreichen sein!

Der Beleg für den Steigerung ist ein gestiegener Leistungs-Index unter Windows 7, dessen Wert mal eben von 3,9 auf 5,4 zulegte. Ein anderes Mitglied des MyHPMini-Forums konnte nach dem Eingriff in die INF einen um 300 Punkte gestiegenen Benchmarkwert mit 3DMark06 ermitteln. Warum überhaupt ein Leistungsunterschied zwischen ION und ION LE bestehen sollte, wenn es sich doch um den gleichen Chip handelt, muss noch geklärt werden. Möglicherweise haben Nvidia und Microsoft Marketing-technische Gründe für eine absichtliche Beschneidung der Leistung von ION LE, um zum Beispiel Windows 7-Netbooks leistungsfähiger erscheinen zu lassen. Aber das ist nun wirklich eher Spekulation – Wer das Ganze selbst ausprobieren möchte, kann sich im MyHP Mini Forum ausführlich informieren. Weder ich, noch Sascha, noch der Rest der Welt übernimmt allerdings eine Haftung, wenn durch die Fummelei an den Treibern Probleme auftreten sollten, also aufgepasst!

