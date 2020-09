In den heutigen Kurzmeldungen haben wir die nächste Absage einer Großveranstaltungen, aber auch gute Nachrichten: So kommt das Poco X3 NFC nach Deutschland und die Deutsche Telekom hat ihr Netz in den letzten Wochen und Monaten weiter ausgebaut.

Chaos Communication Congress wird digtal und lokal abgehalten

Es war nur eine Frage der Zeit – auch der deutsche Chaos Communication Congress wird dieses Jahr, aufgrund von Corona, nicht wie ursprünglich geplant statt finden. Seit 2017 fand der jährige Congress nach Weihnachten in Leipzig statt.

Statt dessen soll es eine digitale Alternative unter dem Motto „rC3 – Remote Chaos Experience“ geben, ebenso soll eine Vielzahl von lokalen, kleineren Veranstaltungen organisiert werden. Das Publikum sei zwar „Remote-Arbeit und -Zusammenkünfte gewohnt, umso wichtiger ist das jährliche persönliche Treffen“.

Via CCC Events

Poco X3 NFC kommt nach Deutschland

Xiaomi möchte das Feld der günstigen Smartphones offenbar nicht dem OnePlus North überlassen, die Subbrand Poco soll es wieder richten. Der Konzern bringt das Poco X3 NFC nach Deutschland – zum Kampfpreis.

Für einen Preis ab 199,90 gibt es jede Menge Leistung. Auf 5G müsst ihr zwar verzichten, ansonsten gibt es ein 6,67 Zoll 120 Hz Display, einen Snapdragon 732G und vier Kameralinsen. Der Verkauf startet heute, exklusiv im Xiaomi Store bei Aliexpress.

Via Mi.com

Deutsche Telekom baut Netz an 5.300 Standorten aus

Gute Nachrichten in Sachen Netzausbau – eigenen Angaben nach hat die Deutsche Telekom das Netz an 5.300 Mobilfunkstandorten weiter ausgebaut. Insgesamt sollen auch 82 neue Standorte in Betrieb genommen worden sein. 4.700 Standorte wurden sogar um 5G erweitert.

Die Netzabdeckung soll damit bei 98,4 liegen in Sachen LTE und Bevölkerung. Aussagen zur abgedeckten Fläche gibt es leider keine. Am meisten wurde in der letzten Periode in Bayern gearbeitet – dort hat der Konzern an 1.760 Standorten gearbeitet.

Via Telekom