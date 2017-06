Logitech K810/K811 Bluetooth-Tastatur für bis zu drei Geräte

Logitech bietet mit den Bluetooth-Tastaturen K810 (Windows) und K811 (Mac) zwei interessante Lösungen an für alle, die eine externe Tastatur nicht nur für ein Gerät verwenden wollen bzw. müssen. Die hintergrundbeleuchteten Tastaturen können mit bis zu drei Geräten gekoppelt werden, gewechselt wird einfach durch einen Tastendruck.

Seit einigen Wochen habe ich die K811 jetzt im Dauereinsatz, sowohl unterwegs als auch am stationären Rechner. Die Tastatur kommt ohne Nummernblock daher und entspricht in der Belegung fast der internen Tastatur des MacBook bzw. der Apple Bluetooth-Tastatur. Aber leider nur fast: Es fehlen die Tasten für das Vor- und Zurück-Springen in Medienplayern und das Launchpad und die Tasten für die Bildschirmhelligkeit und Mission Control sind anders belegt, da die drei ersten F-Tasten für das Wechseln zwischen den gekoppelten Geräten genutzt werden.

Die einzelnen Tasten sind etwas kleiner als beim Apple-Original und an den Ecken etwas runder (wahrscheinlich hat Apple da ein Designpatent auf die Tastenform ;)). Das Schreibgefühl kommt fast an die Apple-Tastatur ran, aber nicht ganz. Dabei stört bei meinem Exemplar vor allem eine leichte Wölbung des ganzen Keyboards in der Mitte – im Gegensatz zum „Original“ ist das Logitech-Keyboard eben aus Kunststoff.

Was ausgezeichnet funktioniert: Die Hintergrundbeleuchtung, die bereits anspringt, wenn sich die Finger das Tastatur nähern – sehr praktisch. Und auch der Wechsel zwischen den Geräten läuft problemlos und schnell. Zu messen war die Zeit für das Wechseln nicht, das passiert innerhalb von höchstens einer Sekunde. Praktisch: Die Tastatur merkt sich beim Ausschalten die letzte aktive Verbindung.

Es bleibt bei kleineren Kritikpunkten: Der fehlender Ziffernblock ist Geschmackssache, Kunststoff statt Alu fällt für mich nicht so sehr ins Gewicht, andere legen da vielleicht mehr Wert darauf und der Akku ist leider fest verbaut und nicht wechselbar. Geladen wird die Tastatur über Micro-USB, der Akku hält auch bei Dauer-Nutzung und reichlich Tippen in einem dunklen Raum locker 4-5 Tage. Laut Logitech sollen mit Hintergrundbeleuchtung 10 Tage möglich sein, aber das ist wahrscheinlich in einem hell erleuchteten Büro gemessen. Ohne Hintergrundbeleuchtung sollen es sogar bis zu 12 Monate sein – das werde ich nun aber nicht testen, da gerade die Hintergrundbeleuchtung für mich ein Kaufargument war.

Für Windows-Nutzer gibt es mit der K810 eine entsprechendes Modell. Für mich ergibt die K811 als primäre Tastatur Sinn, gerade weil ich häufiger unterwegs bin. Das Keyboard ist kompakt und passt wunderbar noch in die Notebook-Tasche mit rein, ich habe an jedem Arbeitsplatz immer die selbe Tastatur und wenn mal beide Rechner nebeneinander in Betrieb sind, kann ich sofort wechseln. Am Mac kommt das Keyboard ohne Software klar, es gibt aber den Logitech Preference Manager, der es zum Beispiel erlaubt den Akkustand oder den Status der Feststelltaste anzuzeigen.