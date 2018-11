11. November: Singles Day bricht alle Schnäppchen-Rekorde

Heute, am 11.11 ist nicht nur der Anfang der Faschingszeit, in China ist es auch der sogenannte “Singles Day” – der Tag der Alleinstehenden. Zu diesem Zeitpunkt herrscht der Ausnahmezustand in China, denn Unternehmen nutzen den Tag, um ihre Produkte mit Rabatte gezielt an junge Menschen zu verscherbeln. Inzwischen ist der Singles Day der umsatzstärkste Onlineshopping-Tag der Welt. Die Zahlen klingen unfassbar: Allein in den ersten zwei Stunden des Shoppingevents haben Konsumenten mehr als zwölf Milliarden Euro ausgegeben. Damit wurde ein Rekord gebrochen.

Das Event ist vergleichbar mit dem amerikanischen Black Friday. Auch deutsche Händler bieten heute hohe Rabatte an, zum Beispiel Media Markt, Saturn, Lidl und Douglas. Doch in Deutschland ist der Singles Day noch lange nicht so populär, wie in China. Aber er ist im Kommen, denn sechs Wochen vor Weihnachten sind viele Konsumenten ausgabefreudiger und die Umsätze im Handel sowieso sehr hoch.

Der Tag ist eine chinesische Erfindung, denn die Online-Händler suchten einen ihn als Gegenstück zum Valentinstag aus – der Tag der Verliebten. Der Singles Day existiert nun seit 2009. Mit Sonderangeboten und Wahnsinns-Rabatten sollen die vielen Unverheirateten und Singles wohl über ihre Einsamkeit hinweggetröstet werden.

In China wird das Event groß aufgezogen. Dazu gib es eine vierstündige TV-Show, bei der asiatische Händler ihre Angebote im Fernsehen inszenieren. Es ist eine Mischung aus Celebrity-Gala und Tele-Shopping-Event, in dem die Produkte in eine aufwändige Entertainment-Show eingebettet werden und internationale Superstars auftreten.

Der Wirtschaftsprofessor Hong Tao von der Technology and Business University aus Peking gab zu bedenken, dass der Singles Day Konsumenten dazu verleiten würde, auf niedrige Preise statt auf hohe Qualität zu achten und Dinge zu kaufen, die sie nicht bräuchten. Es gilt also: Lasst euch nicht blenden und vergleicht die Preise auf mehreren Portalen.

Wer vor allem auf Tech- und IT-Produkte steht, für den wartet nochmal der Cyber Monday als attraktiver Schnäppchen-Tag. Wer sich aber heute schon mit Sonderangeboten eindecken will, findet bei ziemlich vielen Online-Händlern gute Rabatte. Auch AliExpress bietet viele Produkte an. AliExpress ist ein chinesischer Online-Marktplatz, sitzt also direkt an der Quelle.

via: faz