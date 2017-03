Berichten zufolge hat Intel einen dicken Fisch am Haken: Für 14 Milliarden Euro soll die Übernahme von Mobileye erfolgen, die bislang aber von beiden Seiten noch nicht offiziell bestätigt wurde.

Klingelt es bei euch, wenn ihr den Namen Mobileye hört? Mobileye ist ein israelisches Unternehmen, welches sich im Bereich der autonomen Autos durch seine Technologie nicht nur einen guten Namen, sondern auch fast schon unverzichtbar gemacht hat. Mobileye existiert bereits seit 17 Jahren und drei von vier Fahrassistenz-Chips in Autos stammen mittlerweile von den Israelis. Bei den notwendigen Kameras und der Koordination der verschiedenen Sensoren ist Mobileye eine echte Größe im Bereich des autonomen Fahrens und somit dürfte sich niemand darüber wundern, dass dieses israelische Start-Up für viele Tech-Konzerne auch ein heißer Übernahme-Kandidat ist.

Einer dieser Konzerne heißt Intel, ist ebenfalls brennend am Thema „Autonomes Fahren“ interessiert und einem ersten Bericht von The Marker zufolge kurz davor, exakt diesen Deal schon in Kürze zu besiegeln. Wie es heißt, will sich Intel Mobileye für etwa 15,3 Milliarden US-Dollar – ungefähr 14 Milliarden Euro umgerechnet – einverleiben und seine Position in diesem Marktbereich entscheidend stärken.

Die Gründe für die Übernahme liegen auf der Hand: Wie immer bei derlei Zusammenschlüssen will man auch hier Synergien nutzen, Kosten und Risiken minimieren, die Entwicklung vorantreibend und natürlich beschleunigen – und sollte der Deal tatsächlich so abgeschlossen werden, stehen die Chancen auch wirklich gut, dass Intel nicht nur einen Fuß in der Tür hat bei den autonomen Fahrzeugen.

Es dürfte noch spannend sein zu sehen, wie dieser Deal bei Tesla gesehen wird. Lange waren Mobileye und Tesla Partner, aber diese Partnerschaft nahm im letzten Jahr ein jähes Ende, als nämlich Uneinigkeit bezüglich Teslas Autopilot bestand. Mobileye hat da ganz augenscheinlich höhere Ansprüche an die Sicherheit der Technologien, als das bei Tesla der Fall war.

Auch BMW zählt bereits zu den Partnern von Mobileye, die ihrerseits auf Material von HERE vertrauen, welches wiederum mittlerweile im Besitz einer Kooperation deutscher Autohersteller gehört, zu denen auch BMW zählt. Intel selbst ist ebenfalls bereits mittlerweile an HERE beteiligt – durch die Mobileye-Übernahme schließt sich hier also durchaus wieder ein Kreis.

Generell lässt sich erkennen, dass hier viel mehr Unternehmen Hand in Hand zusammenarbeiten und Kräfte bündeln, statt ganz eigene Insel-Lösungen zu erarbeiten. Das ergibt durchaus Sinn, da es ganz wesentlich um kommende Standards geht, bei denen alle Hersteller an einem Strang ziehen müssen, damit sie etabliert werden können. Lest dazu unbedingt auch das Interview mit Mobileye-Mitgründer und – Amnon Shashua beim Netzökonom Dr. Holger Schmidt.

via The Verge