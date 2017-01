15000er Build: Edge-Browser mit neuen Funktionen und Aussehen

Als erstes sticht die neue Übersichtlichkeit geöffneter Tabs ins Auge. In einer visuellen Vorschau direkt über der URL-Leiste werden nun alle Tabinhalte angezeigt. Im rechten oberen Bereich lässt sich diese Ansicht an- und ausschalten. Auch ein Menü für die Tabverwaltung ist hinzugekommen und dient als Ablage für offene Tabs, falls man diese nicht mehr in der normalen Tableiste sehen möchte. Finde ich eine gute Idee, da ich oft mit vielen Tabs arbeite, aber nicht immer alle zeitgleich benötige.

Um ein neues InPrivate oder normales Fenster zu öffnen, muss man nun nicht mehr im Menü des Browsers suchen. Mit Build 15002 lässt sich ein neues Edge-Fenster über die Windows-Taskleiste per Rechtsklick auf das Icon starten. Diese Build ist auch für Verbesserungen in der Browserstabilität verantwortlich und soll ihn schneller auf Eingaben reagieren lassen. Außerdem soll sich Edge nun besser gegen langsame oder aufgehängte Seiteninhalten brüsten. Dass der Adobe Flashplayer nun standardmäßig geblockt wird, habe ich schon in einer meiner letzten News behandelt.

Neu ist auch, die mit Build 15007 integrierte Teilen-Funktion mit der eine Gruppe von Tabs an andere Windows-Anwendungen übertragen werden können. Sollte man von einem anderen Browser zu Edge wechseln, so können nun auch Favoriten, Browserverlauf und gespeicherte Passwörter vom einen zum anderen importiert werden.

Heruntergeladene Dateien lassen sich in Zukunft mit der Funktion „Speichern als“ abgelegen und es gibt eine neue Option zum direkten Ausführen von Anwendungen. Zurzeit muss der Nutzer noch auf das Ende des Downloads warten, bis dieser Button erscheint. Zukünftig ist das nicht mehr nötig. Es wurden auch neue Windows Ink Features in Edge implementiert, zum Beispiel neue Farben und eine verbesserte Übersicht.

Ein besonders cooles Feature wurde aber nicht in den Edge-Browser integriert, sondern bezieht sich auf Windows 10 insgesamt. Denn mit Build 15002 und Build 15007 wird Windows 10 auf sogenannte Themes vorbereitet. In Zukunft können Nutzer in den Einstellungen neue Designs für das Betriebssystem festlegen oder direkt in den Store wechseln, um welche herunterzuladen. Auf diese neue Gestaltungsoption freue ich mich persönlich sehr!

