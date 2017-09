Dieser 15-jährige Junge hat einen Tisch gebaut

Ich hab‘ ja ganz persönlich eine seltsame Affinität zu Dingen, in denen sich „gute alte Handwerkskunst“ mit faszinierender Technik verbindet. Das muss gar nichts Weltbewegendes sein: Sobald ich sehe, wie ein 46-Zoll Flachbildfernseher magisch aus einer alten Holzkommode am Fußende des Bettes hochfährt bin ich schon für mehrere Minuten gefesselt. Wenn Menschen ihren uralten Opel Corsa in ein rollendes Soundstudio umwandeln, würde ich zwar selbst so eine Karre niemals fahren – aber die dahinter stehende Arbeit, das handwerkliche Geschick, die Ideen, sowas finde ich faszinierend.

Ähnlich verhält es sich auch beim nachfolgenden Beispiel, in dem ein 15-jähriger Bursche ein Wohnzimmertischchen baut – mit einem ganz simplen, aber verblüffendem und schönem Effekt. Das Ganze dokumentiert er auch noch mit einer Bilderserie, obwohl sich die ganze Bastelei nach seinen Angaben über einen ziemlich langen Zeitraum hinzog.

Aber seht selbst:

Am Anfang sieht alles noch wie ein ganz normaler Tisch aus. Lediglich der frühe Hinweis auf einen später eingebauten halbdurchlässigen Venezianischen Spiegel als „Tischplatte“ verrät, dass es sich hier nicht um ein ganz „normales“ Möbelstück handeln wird.

(Randnotiz: Da im Hintergrund bastelt anscheinend gerade jemand an der Holzversion des Todessterns, oder?) Der Tisch besitzt neben dem äusseren auch einen inneren Rahmen, dazwischen bleibt genügend Platz für die Kabel und Netzteile mehrerer LED-Leisten, die im Quadrat montiert werden. Die Tischbeine sind hohl, damit die Kabel sauber nach außen geführt werden können.

Auf dem Boden des inneren Fachs befindet sich ein ganz normaler Spiegel, in der Ausführung „Omas Badezimmer“. Die kann man sich, ebenso wie den o. bereits erwähnten Venezianischen Spiegel, im Fachhandel besorgen und auf das passende Mass zuschneiden lassen.

Und so sieht dann das Endergebnis aus. Schön, oder?

Oh, Moment: Licht an. Schön, oder?

Ok, für Menschen wie Sascha, die unter latenten Anflügen von Akrophobie leiden, ist dieser Tisch vielleicht nichts ;-). Aber darum geht es eigentlich auch gar nicht. In meinen Augen ist dieser Tisch eigentlich mehr eine „Aufforderung“, der eigenen Phantasie öfter mal freien Lauf zu lassen und zu überlegen, ob man nicht irgendwie Dinge verändern oder verbessern kann – und es dann einfach zu machen. Ihr müsst kein Schreiner oder KFZ-Mechaniker oder Raketenwissenschaftler sein, um auf solche Sachen zu kommen.

Ihr erhaltet heute in jedem Baumarkt und jedem Elektronikhandel Dinge, von denen konnte man vor zehn oder zwanzig Jahren nur träumen. Bauschaum! Styropor! Mini-PCs in der Grösse einer Zigarettenschachtel, kabellose Funk-Empfänger und -Sender, 8″-Tablets und-Displays für kleines Geld … euer Smartphone hat mehr Rechenpower als der Computer, der uns auf den Mond geflogen hat. Im Internet gibt es, so wie hier, Millionen von Anleitungen für alles mögliche und in den Social Networks und Foren jede Menge Leute, die eure Fragen beantworten könnten. Macht was draus!

Wenn das Endresultat nur ein „Toll!“ von euren Freunden ist und ihr mit eurer Idee nicht reich und berühmt werdet, dann ist auch das völlig in Ordnung. Verkaufen möchte Baumstaller – so heisst der 15-jährige Erbauer – den Tisch nämlich auch nicht.

Die komplette Bilderserie und die Anmerkungen des Jungen findet ihr bei imgur.com.