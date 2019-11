2. Dezember: Apple kündigt neues Event an

Heute geht Google Stadia offiziell an den Start und will Gaming-Fans dazu bewegen, künftig auf ein Streaming-Abo zu setzen statt auf eine Spielkonsole. Wieso ich das in einem Apple-Beitrag erzähle? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es Zufall ist, wenn Apple genau heute Presseeinladungen rausschickt für ein Event, bei dem sich alles um Games und Apps drehen soll.

This is unexpected. Apple Event. December 2 in NYC. pic.twitter.com/ok4UtcAylC — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) November 18, 2019

Die Veranstaltung wird am zweiten Dezember in New York City stattfinden und die Einladung kommt vermutlich nicht nur für die schreibende Zunft überraschend. Die letzte Hardware, wie das neue MacBook Pro wurden ziemlich geräuschlos ohne viel Tamtam gelauncht. Dass Apple im Dezember noch einmal eine Veranstaltung anberaumt, ist dagegen ziemlich ungewöhnlich für die Jungs und Mädels aus Cupertino.

Mit goldenem Icon und der Ankündigung, die beliebtesten Apps und Games des Jahres zu ehren, klingt das fast ein bisschen, als kündige Apple eine Awards-Show an. Jenseits von WWDC und iPhone-Event wird es also jedenfalls noch einen Termin geben, der jedoch in kleinerem Rahmen abgehalten wird als die beiden anderen Events. Was können wir dort erwarten? Mit Sicherheit wieder erstaunliche App-Zahlen, verbunden mit der üblichen Marotte, sich wortstark selbst auf die Schulter zu hauen. Sicher wird man Apple Arcade — also Apples Spiele-Plattform — in den Vordergrund rücken, eventuell mit neuen Spiele-Demos. Dafür rechnet aber mal lieber nicht, dass es gleichzeitig auch eine neue Hardware gibt, die dort vorgestellt wird. Das dürfte nämlich am zweiten Dezember eher nicht passieren.

