2 Monate nach “Rezo” hat die CDU Social Media verstanden. Nicht.

Manchmal ist es mir ein Rätsel, wieso Menschen das tun, was sie tun. Wieso sie Dinge erzählen, die nicht der Wahrheit entsprechen, obwohl sie davon ausgehen müssen, dass es sofort auffliegt.

Beispiel: Ich erzähle online einer fremden Person, dass ich der beste Sportler weit und breit bin. Diese Person googelt mich, sieht auf Facebook, dass ich aufgrund der riesigen Pauke, die ich vor mir her trage, vermutlich nicht gerade der Sportlichste bin. Und dank meiner Postings erfährt die Person von der einzigen Disziplin, in der ich tatsächlich glänzen kann: Karate am Glas aka einarmiges Reißen in der Halbliterklasse aka schlimm viel Trinken. Nicht gerade der Sport, mit dem man tatsächliche Sportler überzeugen könnte. Fünf Minuten im Netz reichen — und ich bin als Sport-Lusche aufgeflogen.

Weil ich das weiß, erzähle ich so einen Scheiß erst gar nicht, sehe aber jeden Tag so unfassbar viele Leute, die sich gerade im Netz auf diese Weise unnötig zum Löffel machen. Medien-Profis sollte so etwas natürlich nicht passieren. Wenn ich die Unwahrheit erzähle und mir auf Twitter oder bei Facebook viele Menschen folgen, wird das binnen Minuten entlarvt, oft direkt mit einer Erklärung, wie die Wirklichkeit aussieht.

Das erzähle ich euch deswegen, weil mir heute — wieder einmal, muss ich sagen — die CDU als besonders lernresistent aufgefallen ist, was dieses Benehmen auf Social-Media-Kanälen angeht. Die Partei hatte eigentlich in den letzten Monaten genügend Gelegenheit zum Lernen, seit YouTuber Rezo vor etwas mehr als zwei Monaten mit seinem “Zerstörungs”-Video die CDU — na ja — zerstört hat.

Nach einer ganzen Serie von Äußerungen und Aktionen der CDU, die nicht nur bei der versammelten Netzgemeinde für den inflationären Einsatz diverser Facepalm-GIFs sorgte, sollte eigentlich ein Lerneffekt einsetzen. Dem war nicht so, allein AKK sorgte schon dafür, dass immer wieder schön nachgelegt wurde. Jetzt hat die CDU wieder einen Tweet rausgehauen, der für Furore sorgte im Laufe des heutigen Tages — und direkt auch mal wieder für einen veritablen Shitstorm. Hier ist das Meisterwerk:

#Klimadialog: Deutschland hat Norwegen bei den E-Autos überholt. Das ist eine echte Nachricht, denn Norwegen ist eigentlich führend in der E-Mobilität – nirgendwo fahren so viele Autos elektrisch. Doch es ändert sich etwas: … pic.twitter.com/JEc2QHoECP — CDU Deutschlands (@CDU) July 31, 2019

Irgendwie musste erst mal richtig was passieren, damit die Partei der einst “Klima-Kanzlerin” getauften Angela Merkel überhaupt das Thema Umwelt und Klima wieder für sich entdeckte. Die Fridays4Future-Bewegung und oben erwähnter Rezo sorgten dafür, dass diese Themen nicht mehr nur den Grünen vorbehalten sind und sich selbst ein Markus Söder für die CSU in die Schlacht wirft.

Dass man so kurzfristig ein Thema nach ganz oben auf die Agenda hievt und sich dann kurze Zeit später in einem Tweet als die Partei aufspielen will, die genau dieses Thema in Europa vorantreibt, ist peinlich. Richtig peinlich. Wenn man dann dazu Fakten präsentiert, die sich binnen Sekunden als falsch verifizieren lassen, ist das noch peinlicher.

Okay, fairerweise muss man sagen, dass die CDU keine falschen Daten propagiert hat — man hat sich lediglich eine Statistik so zurechtgebogen, wie es der Partei in den Kram passt. Hier nochmal der Wortlaut:

Deutschland hat Norwegen bei den E-Autos überholt. Das ist eine echte Nachricht, denn Norwegen ist eigentlich führend in der E-Mobilität – nirgendwo fahren so viele Autos elektrisch. Doch es ändert sich etwas: …

Der erste Satz bezieht sich auf den Electromobility Report 2019 vom Center of Automotive Management, in dem ermittelt wird, in welchen Nationen wie viele reine E-Autos und Plugin-Hybriden zugelassen wurden. Nach diesem Report ist — in absoluten Zahlen — China das Land mit den meisten Zulassungen, gefolgt von den USA und auf Platz Drei folgt mittlerweile Deutschland.

Das sieht dann natürlich toll aus für eine Nation, der stets vorgeworfen wird, dass sie das Thema Elektromobilität verpennt hat. Besonders unschön ist es eben für ein Land wie Deutschland, das sich als Nation der Autofahrer sieht. Da will die CDU jetzt mal richtig auf den Pudding hauen und so ein Report kommt da gerade zur rechten Zeit. Norwegen ist der E-König Europas und so, wie die CDU es einschätzt, hat sich Deutschland nun an Norwegen vorbei auf diesen Thron geschoben.

Tatsächlich ist es auch so, dass hierzulande 48.000 Autos zugelassen wurden, die in die Kategorie passen, während es in Norwegen “nur” 44.000 Fahrzeuge gewesen sind. Damit hat man die Norweger in der Tat knapp überholt. Im CDU-Tweet wird allerdings nicht drauf hingewiesen, dass Deutschland auch deutlich mehr Einwohner hat als Norwegen, weshalb 48.000 Zulassungen realistisch betrachtet ein Witz sind. In Deutschland leben derzeit über 83 Millionen Menschen, in Norwegen gerade einmal fünf Millionen.

Setzt man das ins Verhältnis, sind 2,6 Prozent der Neuzulassungen in Deutschland E-Fahrzeuge oder Hybriden — in Norwegen sind es 56,2 Prozent. Während diese Fahrzeuge also in Deutschland bislang kaum eine Rolle spielen, fährt in Norwegen mehr als jedes zweite Auto elektrisch!

Wie oben angesprochen: Immer wieder sehe ich, dass ganz bewusst die Unwahrheit gesprochen wird oder dass sich die Wahrheit ein wenig zurechtgebogen wird. Und immer wieder sehe ich auch, wie diese Geschichten sofort auffliegen. Was ist mit der CDU los und was ist mit den Social-Media-Strategen der Partei los, die sich dazu entscheiden, so eine Nachricht zu veröffentlichen? Apropos “Nachricht”: Der Tweet wird wahrlich nicht besser dadurch, dass darin extra noch erwähnt wird, dass es eine “echte Nachricht” ist. Da stellt man sich unweigerlich die Frage, ob die anderen Meldungen der CDU dann keine Nachrichten sind.

Wie konnte irgendjemand in der Partei davon ausgehen, dass die Nummer nicht auffliegt? Es war doch selbstverständlich, dass binnen Minuten der Erste kommt, der die Zahlen zurechtrückt. Vermutlich wird jetzt auch immer noch jemand in der CDU argumentieren, dass 48.000 Autos nun mal mehr sind als 44.000 Autos. Aber fest steht doch auch, dass die CDU nach dem Rezo-Versagen und mehreren üblen Äußerungen von AKK unter besonderer Beobachtung gerade der politischen Gegner stehen würde. Wieso zeigt man in der Partei nicht ein bisschen Demut — oder zumindest, dass man jetzt irgendwie schon mal ein bisschen verstanden hat, wie Social Media funktioniert.

Aber macht mal so weiter. Klopft euch für etwas auf die Schulter, was ihr nicht geleistet habt und zeigt den Wählern weiterhin auf diese Weise, dass ihr sie nicht wirklich ernst nehmt und glaubt, dass ihr sie beliebig für dumm verkaufen könnt. Ob das so super funktioniert, seht ihr dann, wenn das nächste mal die Stimmen ausgezählt werden.

