24. November: Gute Amazon-Deals nach dem “Black Friday”

Na, habt ihr beim “Black Friday” schon zugeschlagen aber immer noch ein bisschen Schotter auf dem Konto? Kein Problem, denn bis zum kommenden Cyber-Monday am 26. November gibt es immer noch viele Rabatte. Also auf geht’s zur nächsten Schnäppchen-Rallye! Viele Online-Händler machen beim Cyber Monday mit, allen voran natürlich Amazon. Der Shopping-Riese hat laufend viele Deals im Angebot, am Cyber Monday steigt dann das große Finale!

Die vier Tage von Freitag bis Montag gelten für den Einzelhandel als besonders wichtig vor der Weihnachtssaison – online sowie offline. Dieses Jahr prognostizierte GlobalData, dass die Amerikaner allein am Black Friday insgesamt 60 Milliarden Dollar ausgeben werden – sechs Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Laut dieser Quelle ist das Online-Geschäft sogar um 33 Prozent gestiegen – schon in der ersten Hälfte des Tages hatten die Amerikaner online 643 Millionen Dollar ausgegeben.

Hier in Deutschland sind viele Verbraucher skeptischer eingestellt, denn viele Händler berechnen die Rabatte auf Grundlage der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Oft liegt der tatsächliche Marktpreis aber weit darunter, weshalb die Deals gar nicht so unglaublich sind, wie zunächst angenommen. Das gilt aber besonders für Offline- statt Online-Händlern.

Wer nach dem Black Friday doch noch zuschlagen will, kann heute auch noch gute Deals ergattern. Heute im Angebot: Echo-Packet für unter 100 Euro, Flachbildfernseher, Armbanduhren, edle Weine, Haushaltsgeräte von AEG und vieles mehr. Und natürlich sollte man bei einer Schnäppchenjagd auch mal bei den zeitlichen Aktionsdeals vorbeischauen.