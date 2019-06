Transparenz bei Apple: iOS 13 zeigt detaillierte Standortdaten an

Apple hat mit der Ankündigung von iOS 13 gezeigt, dass sie den Fokus immer weiter auf Datenschutz und Privatsphäre legen. Das neue Betriebssystem-Update enthält mehrere neue Datenschutzfunktionen, darunter eine detailliertere Ansicht, wie Apps den Standort des Nutzers im Hintergrund abfragen.

Wie man auf den Screenshots weiter unten sehen kann, zeigt iOS 13 Popup-Benachrichtigungen an, wenn eine App den Standort im Hintergrund verwendet hat. In der Benachrichtigung wird auch eine Karte der Standortdaten gezeigt, die eine bestimmte App verfolgt hat. Schön ist auch, wie transparent die Funktion ist, denn man zeigt auch die Begründung für die Abfrage an. Bei der Tesla-App lautet die Erklärung beispielsweise so:

“Tesla verwendet Ihren Standort, um die Nähe zu Ihrem Fahrzeug anzuzeigen (während die App verwendet wird) und, um den Phone Key des Fahrzeugs zu optimieren (während die App im Hintergrund läuft).”

Apple sagt, dass man bei iOS 13 regelmäßig solche Popups erhält, die einem die Möglichkeit geben, einer bestimmten App weiterhin Zugriff auf den Standort zu erlauben. Wenn man das nicht möchte, kann man auch einstellen, dass die App den Standort nur während der Nutzung abfragt. Außerdem lässt sich die Abfrage nur einmal einstellen, sodass eine App bei jedem Öffnen erneut fragen muss.

Im Idealfall wird der Nutzer durch die neuen Popup-Benachrichtigungen mit der Karte besser darüber informiert, wie oft Apps den Standort abfragen. In einigen Fällen ist es sicherlich sinnvoller, die Abfrage dauerhaft zu erlauben, in Anderen vielleicht auch nicht. Ich finde die Transparenz, die Apple hier an den Tag legt, super. Bisher gibt es diese Funktion nur auf dem iPhone – ob und wann sie auch bei macOS, watchOS und vielleicht sogar tvOS angewandt wird, ist bislang unklar.

Apple achtet mit iOS 13 auch stärker darauf, dass Entwickler keine Hintertür einbauen können, indem sie die Bluetooth und WiFi-Netzwerkdetails verwenden, um den Standort eines Benutzers zu ermitteln. Craig Federighi sagt auf der Bühne der WWDC am Montag, dass iOS 13 “die Tür zu diesem Missbrauch schließt”.

via: 9to5mac