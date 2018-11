4G-Ausbau: Berliner U-Bahnen sollen besseres Internet bekommen

In großen Städten kommt man mit der U-Bahn meist schneller von A nach B, als sich mit dem Auto durch den Verkehr zu drängeln. Im Untergrund sieht es mit dem Internet-Empfang aber oft ziemlich mau aus und man ist im Offline-Modus unterwegs. In Berlin will man den U-Bahnen nun besseres Internet spendieren und das soll schon im nächsten Jahr passieren.

Die Berliner warten auf diesen Tag schon seit gut einem Jahr. Bereits 2017 hatten die Mobilfunkfirmen Telefónica, Vodafone und die Deutsche Telekom angekündigt, mit den Berliner Verkehrsbetrieben die Internet-Versorgung in der U-Bahn zu verbessern. Zurzeit gibt es in den unterirdischen Tunneln nur UMTS-Empfang sowie LTE-Empfang für O2-Kunden und an mehr als 70 Haltestellen auch kostenloses WLAN.

„Viel zu lange warten die Berlinerinnen und Berliner schon auf den Ausbau des Netzes durch die Telekommunikationsunternehmen in der U-Bahn. Wir unterstützen jetzt den Ausbau des schnellen Internets, sodass in der BVG ab Mitte 2019 LTE verfügbar sein wird.“ Ramona Pop, Wirtschaftssenatorin (Grüne)

Zuerst hatte man erste Tests am U-Bahnhof Hermannplatz durchgeführt und zwar bei der U-Bahnlinie 7 sowie der südliche Teil der U8. Dort hat der Mobilfunkanbieter Telefónica, der in Deutschland das O2-Netz betreibt, bereits die technischen Voraussetzung für den LTE-Standard realisiert. Obwohl das Projekt schon so lange geplant ist, ist sich die BVG nicht sicher, ob man es wirklich bis Mitte 2019 schafft. Wahrscheinlich dauern die Bauarbeiten insgesamt noch ein Jahr an. Deshalb heißt es für die Berliner weiter warten.

Hilfreich für den Ausbau ist auch, dass BTS-Hotels in zentraler Lage sitzen, die alle die Mobilfunktechnik der drei Anbieter beherbergen. Alle Hotels sind per Glasfaser mit Sende- und Empfangsstationen in den Tunneln verbunden und nun müssen Handwerker diese bereits vorhandenen Ressourcen nutzen, um das U-Bahn-Netz flächendeckend mit dem 4G-Mobilfunkstandard auszustatten.

Jedoch sollen die Bauarbeiten erst dann vorangehen, wenn eh schon Arbeiter in den Tunneln sind, deshalb dauert die Umsetzung auch so lange. Während der Installation könnten U-Bahnen allerdings gar nicht oder nur noch im Schritttempo fahren. Bevor das Internet also so richtig schnell wird, werden ein paar Züge langsamer unterwegs sein.

via: Morgenpost