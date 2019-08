Na? Auch schon im 5G-Netz unterwegs? Nicht? Okay, hab ich auch nicht erwartet. In Deutschland ist das derzeit noch nahezu unmöglich, aber ab nächstem Jahr sollte es dann so gaaanz langsam besser werden. Wer sich noch daran erinnert, wie das anfangs mit LTE vonstatten ging, wird sich da auch sicher nicht wundern. Es dauert nun mal ein wenig, bis so ein neuer Funk-Standard Fahrt aufnimmt.

Als ich 2017 bei Samsung in Südkorea zu Besuch war, konnte ich mich schon davon überzeugen, wie ausgereift die 5G-Technologie dort bereits zu diesem Zeitpunkt war und getestet wurde. Daran könnt ihr ersehen, dass so ein Standard einige Jährchen Vorlauf hat, bis er dann mal tatsächlich getestet wird, später dann in den ersten Ländern zum Einsatz kommt und danach dann irgendwann mal wirklich weit verbreitet ist.

Da verwundert es dann auch niemanden, wenn ich jetzt erzähle, dass schon längst an der nächsten Generation gebastelt wird. Nein, keine Angst — ich meine jetzt nicht das faktenfreie Gefasel des US-Präsidenten. Schon vor einiger Zeit konnte man davon lesen, dass das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie die ersten Menschen beauftragt hat, sich Gedanken zur 6G-Technik zu machen. Aber selbst dort rechnet man nicht, dass das vor dem Jahr 2030 in die heiße Phase gehen könnte.

Müsste man darauf wetten, wo 6G zuerst zum Einsatz kommt, wäre China vermutlich auch eine ziemlich sichere Wette. Das liegt nicht nur an der eben erwähnten News oder daran, dass China in sehr vielen Technologien derzeit führend ist, sondern auch daran, dass man mit Huawei die Instanz bei Funktechnologien schlechthin im eigenen Boot hat.

Eine weitere, aktuelle News verrät uns jetzt, dass Huawei tatsächlich bereits an der 6G-Technik arbeitet, aber nicht zuhause im eigenen Land, sondern fernab der Heimat in seinem R&D-Werk in Kanada. In Ottawa arbeiten die Chinesen zusammen mit verschiedenen Forschungsinstituten und Universitäten an dem, was da irgendwann einmal auf 5G folgen soll.

Wir wissen auch schon von Unternehmen wie Samsung, Ericsson oder Nokia, die ebenfalls längst die Arbeit an 6G aufgenommen haben — die üblichen Verdächtigen halt. President Trump dürfte das alles nicht so richtig gefallen, dass sich Huawei jetzt ausgerechnet auf dem amerikanischen Kontinent in diese Riege einklinkt, aber verhindern können wird er es dort nicht.

Viel bekannt ist selbstverständlich noch nicht und es wäre jetzt auch vermessen zu sagen, wie schnell 6G würde, wie niedrig die Latenzen sind usw. All das werden die nächsten Jahre zeigen. Jahre, in denen wir uns anschauen können, wie erst einmal gemächlich 5G Fuß fasst.

Quelle: The Logic via WinFuture.de