5G — diese zwei Zeichen beschäftigen derzeit die Tech-Welt und inhaltlich bewegen wir uns irgendwo zwischen Hype und “Was soll das überhaupt sein?”, zumindest was den gefühlten Wissensstand angeht. Wir wissen, dass es noch eine Weile dauern wird, bis Deutschland überhaupt mitspielt im 5G-Game. Vermutlich startet der Spaß in der Breite hierzulande erst 2020, also ein Jahr, nachdem andere Hersteller längst ihre ersten 5G-tauglichen Smartphones auf den Markt geworfen haben.

Gut möglich, dass diese erste Generation sehr klobig ausfällt, was auch der Grund sein dürfte, dass sich Apple erst noch vornehm zurückhält. Aber sei es drum: All das ändert nichts daran, dass diese neue Technologie in den Startlöchern steht und die Welt deutlicher auf den Kopf stellen wird, als das beispielsweise beim Schritt von 3G auf LTE der Fall war.

Das hält uns aber nicht davon ab, bereits jetzt schon die Fühler noch ein wenig weiter auszustrecken. Und “ein wenig weiter” bedeutet in diesem Fall: 6G! Ganz genau — der neue Meilenstein ist noch gar nicht ganz erreicht, da lesen wir bereits davon, dass die Chinesen sich bereits der nächsten Generation zugewandt haben.

Genauer gesagt heißt es, dass “Su Xin, Leiter einer 5G-Technologie-Arbeitsgruppe im chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie” chinesischen Medien bestätigt habe, dass bereits seit Anfang dieses Jahres in China an diesem Standard gearbeitet wird. Er geht dabei davon aus, dass diese Technologie aber kommerziell frühestens zum Ende des nächsten Jahrzehnts genutzt werden kann. Klar, dass sich Tech-Blogs drauf stürzen — den Beweis dafür lest ihr schließlich auch gerade hier. ;-)

So titelt beispielsweise Techradar, dass China bis 2030 6G starten will und die Österreicher von Futurezone legen noch eine Schippe drauf und erklären 5G in der Headline schon zum alten Eisen, weil ja schließlich 6G bereits auf dem Weg ist. Finde ich alles ehrlich gesagt ein bisschen sportlich. Das erinnert mich auch ein bisschen an Quatsch-Blätter wie Chip, die auch unlängst darüber berichteten, dass Samsungs Galaxy S11 2020 ohne den bislang obligatorischen Anschluss für den Audio-Klinkenstecker auskommen könnte.

Soll heißen, dass es auf der einen Seite nicht ungewöhnlich ist, dass man ein Produkt schon vor dem Verkaufsstart weiterdenkt. Auf der anderen Seite ist es aber auch wenig zielführend, drüber zu berichten, dass irgendwann nach Produkt X eventuell auch noch Produkt Y folgen wird. Konkret wissen wir jetzt lediglich von einem Mitarbeiter einer Arbeitsgruppe, die dem chinesischen Ministerium untergeordnet ist, dass man sich zu 6G Gedanken macht. Das wird seiner Meinung nach aber definitiv nichts vor 2030, also mehr als elf Jahre von hier aus betrachtet.

Zudem weiß man nicht einmal, was die Charakteristika für die 6G-Technologie sein sollen davon abgesehen, dass 6G natürlich auch wieder schneller sein soll als der Vorgänger. Es wird also für mein Empfinden ein bisschen zu viel oder zumindest ein bisschen zu früh Wind gemacht um eine Technologie, von der klar sein sollte, dass sich irgendwo bereits jemand dazu Gedanken macht.

Die Crux an der ganzen Nummer: In dem Moment, in dem ich mich über die Seiten echauffiere, die bereits jetzt solche 6G-Stories aufgreifen, muss ich mir natürlich gefallen lassen, dass man mich genau für die gleiche Geschichte anzählt. Klar, in meiner Headline steht ja ebenfalls 6G, den Schuh muss ich mir also anziehen.

Damit soll es das dann aber auch gewesen sein für die nächsten — vielleicht zwei, drei oder vier — Jährchen. Danach können wir uns immer noch auf 6G konzentrieren, wobei ich sicher bin, dass wir in diesen vier Jahren noch eifrig dabei sind, “wieso hab ich immer noch kein 5G”-Beiträge zu schreiben ;) Gerade jetzt gibt es aber grundsätzlich keinen Mehrwert, den man einem Artikel über die 6G-Technologie entnehmen kann. Okay: Für mich gibt es einen — ich konnte meinen Unmut äußern und daher vermutlich heute Nacht entspannter schlafen. Wer von euch weiter über 6G lesen möchte, wird hier auf dem Blog zumindest in der nächsten Zeit nicht glücklich — Chip und GIGA: Übernehmen sie!