5G-Lizenzversteigerung in Österreich abgeschlossen

Wenn alles nach dem ursprünglichen Plan verläuft, startet die Vergabe der 5G-Lizenzen in Deutschland noch diesen Monat – aktuell gibt es aber Eilanträge von O2 und Vodafone gegen die Vergaberichtlinien. Auch der dritte große Anbieter, die Deutsche Telekom, prüft noch, ob Rechtsmittel eingelegt werden, ehe die Auktion überhaupt startet.

Viele Bieter in Österreich

Deutlich ruhiger ging es da in Österreich zu, als eines der ersten EU-Länder ist die Auktion hier bereits abgeschlossen. Das Bieterverfahren lief über drei Wochen, dabei gaben neben den drei großen Mobilfunkern auch andere kleinere Anbieter ihre Gebote ab. Neben A1, T-Mobile und 3 wollen auch die Salzburg AG, Liwest und die Graz Holding sowie der Discounter Spusu/Mass Response regionale Lizenzen in Betrieb nehmen. Die vier neuen Anbieter wollen nun eigene Netze aufbauen, so will die Salzburg AG insgesamt 250 Millionen Euro in den Bereich 5G investieren. Während die Salzburg AG, Liwest und Spusu jeweils regional ländliche Bereiche versorgen möchten, hat die Graz Holding andere Pläne – hier soll das Netz für Verkehrssteuerung und Anwendungen im Gesundheits- und Sicherheitsbereich eingesetzt werden.

Gut für den Konsumenten

Sieben Anbieter sind vor allem für einen gut: den Konsumenten. Österreich zeichnet sich generell durch niedrige Mobilfunkpreise aus, viele Anbieter im Bereich 5G sprechen für eine Fortsetzung des Preiskampfs. Während die vier neuen Anbieter nur regionale Netze aufbauen möchten, haben die großen Provider Lizenzen für den Aufbau eines österreichweiten Netzes erworben.

Einnahmen aus der Auktion

Die Frequenzversteigerung spielte 188 Millionen Euro in die Staatskassen ein, 135 Millionen mehr, als eigentlich von der Regierung budgetiert wurden. Die Käufer können sich Teile des Geldes sogar zurückholen – es soll direkt zur Subventionierung des Netzausbaus genutzt werden. A1 bot mit 64,3 Millionen Euro die höchste Summe, gefolgt von T-Mobile mit 56,9 Millionen und 3 mit 51,9 Millionen. Die kleineren Anbieter boten zwischen 1,8 und 5,3 Millionen Euro.

Im Gegensatz zur Versteigerung der LTE-Lizenzen im Jahr 2013 sind die Erlöse aus der Versteigerung drastisch zurückgegangen. Damals gab es nur drei Bieter, die drei großen Provider. Sie zahlten insgesamt rund zwei Milliarden Euro.

Trotz allem ist die Regulierungsbehörde zufrieden. “Aus unserer Sicht spiegelt dieser Preis den Wert wider, den die Bieter dem Frequenzspektrum gegeben haben. Bei diesem Preis haben sich Angebot und Nachfrage getroffen”, so der Chef Johannes Gungl nach Abschluss der Auktion.

Wie es jetzt weitergeht

Im Frühjahr 2020 findet dann eine weitere Auktionsrunde statt, hier werden die sogenannten Flächenfrequenzen versteigert. Die bisher versteigerten Frequenzen liegen im Band von 3,4 bis 3,8 GHz, sie eigenen sich für hohe Bandbreiten bei niedriger Reichweite und sind damit vor allem für Ballungsräume gedacht. Nächstes Jahr werden dann die Multibänder mit 700, 1.500 und 2.100 MHz versteigert. Mindestgebote sind noch nicht festgelegt, die Regierung budgetiert jedoch 350 Millionen Euro.

Die Provider wollen jetzt rasch durchstarten. So möchte T-Mobile bereits in den nächsten Wochen 25 5G-Mobilfunkstationen in Betrieb nehmen. Nachdem es noch an (leistbaren) Endgeräten mangelt, möchte der Provider eingangs sogar die passenden 5G-Router mit verschenken. “Wir werden schon in wenigen Wochen den ersten Kunden mobiles Breitband in Glasfasergeschwindigkeit über 5G anbieten können”, so Andreas Bierwirth, Chef von T-Mobile Austria.

Über die deutschen 5G-Vergabebedingungen haben wir bereits in unserem Podcast gesprochen.

Via RTR und Der Standard