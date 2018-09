5G Smartphone-Prototyp von MediaTek: Fetter Brummer mit Lüfter

Vor wenigen Tagen haben wir uns über ein 5G-Smartphone von Qualcomm unterhalten. Dessen Referenz-Design verrät uns, was bei der 5G-Technologie derzeit noch nicht so richtig rund läuft. Bereits in dem Beitrag sprachen wir nämlich darüber, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass speziell die ersten Smartphones ziemlich groß ausfallen dürften.

Zwar darf man nicht den Fehler machen und von einem Prototypen auf spätere Serienproduktionen schließen, aber ein Fingerzeig ist es allemal. Hier seht ihr noch einmal besagten Prototypen, den uns Qualcomm letzte Woche enthüllt hat:

Jetzt legt MediaTek nach. Der Hersteller hat sich gerade im günstigen und im Mittelklasse-Segment einen Namen gemacht und die SoCs der Taiwaner finden sich in zahlreichen Smartphones. Kein Wunder also, dass man mit Qualcomm, aber eben auch mit Huawei, Samsung und Intel auch im Kampf um die 5G-Krone konkurrieren möchte.

Jetzt hat das Unternehmen in Taiwan erstmals sein 5G-Modem namens Helio M70 präsentiert, wie IT Home berichtet. Da sich so ein Modem allein schlecht vorführen lässt, hat man das Ganze in einen eigenen Smartphone-Prototypen gepackt, zu dem es auch ein erstes Bild gibt:

Ihr seht es: Auch dieses Smartphone kommt ziemlich groß und wuchtig daher. Zudem besitzt es einen Lüfter, was natürlich weder dazu beiträgt, das Device schlanker bauen zu können, noch ein positives Zeichen sendet, was die Hitzeentwicklung angeht. Immerhin geht MediaTek aber davon aus, dass man ein serienreifes Produkt schlanker bauen und dort dann auch höchstwahrscheinlich auf diesen Lüfter verzichten könnte.

Alles andere wäre meines Erachtens auch nicht praktikabel, denn so schön schnelleres Surfen und niedrigere Latenzzeiten auch sind: Diese neuen Vorteile müssen unterm Strich immer noch die Nachteile überwiegen und gerade bei einem klobigen Design und einem Lüfter bin ich skeptisch, wie viele Käufer sich da überzeugen lassen.

Vielleicht sollten wir uns aber auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht verrückt machen (lassen). Wir können uns darauf einstellen, dass wir in den nächsten Monaten und vor allem 2019 Smartphone- und Halbleiter-Hersteller aber auch Mobilfunkanbieter sehen werden, die versuchen, sich gegenseitig mit Rekorden zu überbieten. Wir werden dann das erste 5G-Smartphone der Welt sehen, das erste 5G-Smartphone Deutschlands, das kleinste 5G-Smartphone der Welt, das erste 5G-Smartphone im Telekom-Netz und so weiter — die Branche ist da ja durchaus kreativ.

Weiterlesen:

Das alles können wir speziell in Deutschland, wo ja im ersten Quartal des Jahres 2019 überhaupt erst mal die Frequenzen vergeben werden, mit Ruhe beobachten, denn in dem Jahr braucht sicher noch kein Mensch ein 5G-Smartphone. 2020 dürfte es dann so langsam spannender werden und ich bin guter Dinge, dass dann auch die Hersteller die Lage besser im Griff haben und auch dann die zweite Generation der 5G-Devices kompakter bauen können. Bis dahin gilt aber eben im 5G-Smartphone-Business: Aller Anfang ist schwer – und groß!

via WinFuture.de