Die USA sind bekanntlich nicht die ganz großen Huawei-Fans und werden es vermutlich in diesem Leben auch nicht mehr. Das finde ich falsch, kann uns aber grundsätzlich egal sein, wenn jenseits des Atlantiks national eher skurrile Entscheidungen getroffen werden. Klar, in einer globalen Welt hängt alles dennoch irgendwie zusammen, dennoch trifft ein Huawei-Bann in den USA eher die Tech-Fans in den Staaten und natürlich das chinesische Unternehmen, und nicht etwa uns.

Unerfreulicher wird es da schon, wenn die Vereinigten Staaten glauben, anderen Nationen vorschreiben zu müssen, wie sie sich zu benehmen haben. Das ist beispielsweise beim Thema Iran immer wieder der Fall und zu viele Nationen schwenken da dann auch leider auf den US-Kurs um. Ähnlich verhält es sich jetzt auch bei Huawei und der Infrastruktur für die 5G-Technologie.

Ihr wisst ja, dass Huawei auf diesem Gebiet einer der wichtigsten Player der Welt ist und eigentlich sind sie dabei so dominant, dass es viel Zeit und Geld kosten würde, diese Infrastruktur ohne die Technik Huaweis schaffen zu wollen. Genau das verlangen die USA aber von Ländern wie Deutschland.

“Verlangen” ist als Vokabel eigentlich aber sogar zu schwach, wenn wir den Bericht des Wall Street Journals zurate ziehen, laut dem sich der US-Botschafter Richard Grenell in einem Brief zu Wort meldet. In diesem Brief, der dem WSJ vorliegt, erklärt die US-Regierung der deutschen Regierung, dass man künftig nicht mehr auf dem bisherigen Level Geheimdienstwissen mit den deutschen Behörden teilen könnte, wenn hier mit Huawei oder anderen chinesischen Unternehmen zusammengearbeitet würde.

Grenell wird in Deutschland seit jeher kritisch beäugt, vor allem, weil der von Trump ins Amt geholte Botschafter verdächtig viel Sympathie für die populistischen Parteien und Politiker Europas aufbringt. Er legt auch — wie gehabt — keine Beweise vor, dass tatsächlich Sicherheitsbedenken gegenüber den chinesischen Konzernen wie ZTE oder Huawei angebracht wäre, sondern spricht lediglich davon, dass man durch spätere komplexe Updates nicht ausschließen könnte, dass es irgendwann die befürchteten Hintertüren geben könnte, die der chinesischen Regierung den Gewinn von Informationen ermöglicht.

Genau das wäre der Grund für die USA, die Kommunikation zwischen den Geheimdiensten zu beschränken und das klingt für mich nach lupenreiner Erpressung, wenn ich mich fragt: Ihr lasst das gefälligst bleiben mit Huawei, dann bleibt alles hier alles so wie bislang. Falls nicht, ziehen wir andere Saiten auf. Das ist zumindest meine Lesart dieser Aussagen des Botschafters.

Aber keine Angst, falls ihr jetzt denkt, dass sich die Vereinigten Staaten von Amerika explizit die Deutschen vorknöpfen. Vorher hat man auch schon Polen vor die Entscheidung gestellt: Truppen-Unterstützung durch die USA — oder die polnische Entscheidung zugunsten Huaweis. Und auch die Briten haben laut Times die identische Post mit gleicher Aussage erhalten. Auch Großbritannien sträubt sich nämlich — im Gegensatz zu Ländern wie Australien, Neuseeland und Japan — bislang beharrlich, Huawei die Tür vor der Nase zuzuschlagen.

Im Bericht des WSJ kommt auch ein Sprecher des Deutschen Wirtschaftsministeriums zu Wort, der aber nur nochmal bestätigt, dass es keinerlei Hinweise gäbe, dass die Vorwürfe gegenüber Huawei gerechtfertigt wären. In Zeiten, in denen sich der Präsident der Vereinigten Staaten eiskalt lügend vor die Presse stellt und Unwahrheiten gleich im Dutzend raushaut, sehen sich die USA natürlich auch nicht dazu genötigt, der Regierung Deutschlands eventuelle Beweise für ihre Vorwürfe vorzulegen.

Ich verweise hier gerne wieder auf den NSA-Skandal, bei dem es eben um genau solche Hintertüren ging und die nichts mit Huawei zu tun hatten — sondern mit dem US-amerikanischen Netzwerkunternehmen Cisco. Ich finde es gefährlich, wie sich die US-Politik in die Belange anderer Nationen einmischt und dass man mittlerweile kaum noch zu verdecken scheint, dass es vordergründig um den Wirtschaftskrieg mit China geht und gar nicht in erster Linie tatsächlich um Sicherheitsbedenken.

Quelle: Wall Street Journal via TechCrunch und golem.de