Bereits auf der CES wurde Lego Boost gezeigt und soll im August 2017 in Deutschland auf den Markt kommen. Natürlich drängt sich spontan ein Vergleich mit Tinkerbots geradezu auf, dabei sind die beiden Systeme nur schwer miteinander zu vergleichen.

Tinkerbots: Roboterbaukasten nicht nur für Kinder

Während Lego Boost beim Bau der Modelle deutlich flexibler ist, da man es hier ausschließlich mit Lego Bausteinen zu tun hat und diese nicht nur per Adapter mehr oder weniger ergänzend zum Grundmodell eingesetzt werden, ist Tinkerbots in Sachen Programmierung deutlich flexibler. Auch beim Thema Preis gibt es deutlich Unterschiede.

Hardware

Passive Bausteine

Die passiven Bausteine beim Lego Boost sind natürlich ganz normale Lego-Steine und zwar nicht nur die etwa 840 Steine aus dem Lego Boost Set, sondern alle Steine, die daheim in Kisten, Schränken und auf dem Boden verteilt sind. Unbestritten ein großer Vorteil gegenüber Tinkerbots, esist einfach ein Unterschied, ob ein Roboter aus Lego-Steinen gebaut wird oder ob man einen Roboter über Adapter mit Lego-Steinen erweitern kann. Auch bei Lego selbst hebt man diesen Vorteil immer wieder, auch in der Presseinformation deutlich hervor:

Sind Kinder mit dem Bauen und Programmieren vertraut, können sie jedes LEGO Modell lebendig werden lassen — von LEGO City und LEGO Friends über LEGO NINJAGOTM bis hin zu The LEGO BATMAN MovieTM. „Wir wissen, dass Kinder davon träumen, ihre LEGO Modelle zum Leben zu erwecken. Unser Ziel bei LEGO BOOST ist es, Kindern diesen Wunsch zu erfüllen. Wir geben Kindern dafür die Werkzeuge an die Hand und wollen in erster Linie, dass sie Spaß haben und endlos spielen können‘‘, sagt Simon Kent, Designer der LEGO Gruppe.

Aktive Bausteine

Auch wenn die Stecker und Sensoren sich gleichen, sind die aktiven Teile von Lego Boost (noch) nicht mit den aus dem Education WeDo 2.0 Set bekannten Elementen kompatibel. Da die Ähnlichkeit aber nicht bei den Steckern endet, sondern sich auch durch die Tablet-App zieht – die Lego Boost App sieht wie eine buntere Variante der WeDo 2.0 App aus – gibt es hier offensichtlich Gemeinsamkeiten. Wäre schön, wenn diese Gemeinsamkeiten auch dazu führen würden, dass die aktiven Teile aus beiden Sets vollständig miteinander verknüpft werden könnten. Das gilt dann natürlich auch für Lego Mindstorms – das bereits erhältliche Roboter-Set für Kinder ab 10 Jahren.

Bei Lego Boost sind drei „Smart Bricks“ enthalten: der Move Hub, die Steuerzentrale mit einem integrierten Neigungssensor, ein Motor und ein kombinierter Farb- und Abstandssensor. Im Vergleich zu Mindstorms eher wenige Elemente, aber für erste Schritt sicherlich ausreichend. Immerhin kostet das Mindstorms Set EV3 mehr als das Doppelte.

Software

In Sachen Software und Programmiermöglichkeiten bleibt Lego Boost deutlich hinter den Möglichkeiten von Mindstorms EV3 und auch Tinkerbots: Es gibt nur eine Tablet-App für Android und iOS, mit der die Boost-Modelle mit per Drag’n’Drop mit vorgefertigten Aktionen programmiert werden können. Weder eine Aufzeichnung von Bewegungen wie bei Tinkerbots noch erweitere Möglichkeiten zur Programmierung oder Apps für andere Systeme gibt es. In Anbetracht der Zielgruppe zumindest für den Anfang durchaus in Ordnung, die Möglichkeit, dass sich das System hier aber wachsenden Fähigkeiten anpasst, gibt es so bislang nicht. Möglicherweise wird es später hier Möglichkeiten geben, die Lego Boost Smart Bricks mit Lego Mindstorms zu kombinieren und die erweiterten Fähigkeiten zu nutzen. Es wäre zumindest wünschenswert.

Modelle

Bauanleitungen für fünf Modelle wird es anfangs für Lego Boost geben, aber nicht mehr auf Papier, sondern rein digital – was hier natürlich passt. Grundsätzlich ist es so auch möglich, dass Lego weitere Baupläne einfach nachreicht, auch in Kombination mit anderen Sets. Solche Remixes gibt es ja bereits für Mindstorms.

AutoBuilder (27cm hoch, 19cm lang und 16cm breit)

M.T.R.4 – Multi-Tooled Rover 4 (12cm hoch, 23cm lang und 14cm breit)

Guitar4000 (5cm hoch, 42cm lang und 15cm breit)

Vernie, der Roboter (27cm hoch)

Frankie, die Katze (17cm hoch)

Es handelt sich hier also durchaus um große Modelle, wobei man aber immer nur eines bauen kann – wer mit mehreren Modellen gleichzeitig spielen möchte, der muss sich dann eben mehrere Sets anschaffen. Die Modelle sahen auf der Messe alle sehr stabil und spieltauglich aus, eigene Experimente waren leider nicht möglich, es gab nur eine Vorführung.

Pläne

In Sachen Zukunftspläne hält man sich bei Lego zurück: Im August oder September 2017 soll das Set erscheinen, zu einem Preis von 159,95 Euro. Mehr Pläne gibt es sehr wahrscheinlich, werden aber noch nicht kommuniziert. Der Preis ist natürlich recht günstig im Vergleich zu Tinkerbots oder auch Lego Mindstorms, die Möglichkeiten sind aber zumindest im Softwarebereich gegenüber beiden Alternativen bislang limitiert. In Sachen Hardware dagegen ist Lego Boost so flexibel wie Lego eben ist, hier steht Tinkerbots hinten an.

Fazit

Lego Boost ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz und es ist anzunehmen, dass sich das Set auch entsprechend gut verkaufen wird. Wofür man sich entscheiden sollte, hängt stark davon ab, welches Ziel man verfolgt: Geht es wirklich um den Einstieg ins Programmieren und das langfristige Lernen geht, dann würde ich zu Tinkerbots oder Lego Mindstorms greifen, wenn die Modelle dazu auch noch robust und Outdoor-tauglich sein sollen, dann hätte hier Tinkerbots ebenfalls die Nase vorn. Will man aber einfach mal schauen, ob das Kind überhaupt Spaß an der ganzen Sache hat, dann ist Lego Boost sicherlich ein guter Einstieg, gerade wenn schon viel Lego im Haushalt vorhanden ist.