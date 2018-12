Abu Dhabi: Auf dem Weg zur Smart City

In Abu Dhabi hat die Regierung vor einiger Zeit eine Partnerschaft mit dem Unternehmen Technology Strategies Middle East abgeschlossen. Ziel war es, ein breit angelegtes Smart City-Projekt in die Tat umzusetzen, bei dem die Cumulocity IoT als Plattform für das Internet of Things (IoT) genutzt wird. Anfang des Jahres startete man die Pilotphase eines fünfjährigen Projekts, das sich um intelligente Städte und künstliche Intelligenz drehen soll. Es trägt den Namen Zayed Smart City-Projekt und soll verschiedene Anwendungsfälle und ihre Durchführbarkeit prüfen.

Es soll in der gesamten Stadt Abu Dhabis umgesetzt werden und vor allem die ökologischen, sozialen und finanziellen Aspekte des städtischen Lebens digital verändern. Man will mit diesem Smart City Projekt das Leben der Bürger und Besucher der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate verbessern. Die derzeitige Konzeptidee umfasst Sensoren, Aktuatoren und Cumulocity IoT, um Schlüsselkomponenten in der ganzen Stadt miteinander zu verbinden.

Das Projekt soll zwar in der ganzen Stadt zum Einsatz kommen, konzentriert sich momentan jedoch auf die “Corniche Area”, der Dreh- und Angelpunkt in Abu Dhabi. Man nutzt dafür LPWAN-Technologien (Low Power Wide Area Network), um Sensordaten von der gesamten Stadt zu einer zentralen Stelle in diesem Areal zu transportieren.

“Das Projekt ist die Zukunft, treibt Innovationen voran und bietet die “beste Infrastruktur der Welt. Das Smart Cities-Projekt geht auf die bahnbrechende Vision Abu Dhabis zurück und zielt darauf ab, die ökologischen, sozialen und finanziellen Aspekte des städtischen Lebens digital zu transformieren, um das Leben der Bürger und Besucher Abu Dhabis zu verbessern.” Ahmed Abdul Samad Al Hamadi, Director of IT, Abu Dhabi Municipality.

Die 10 Anwendungsfälle für das Projekt umfassen die Luftqualitätsüberwachung, Logistiküberwachung, strukturelle Zustandsüberwachung, Wassermessung, Palmenkäfererkennung, Straßenbeleuchtung, intelligentes Parken, Abfallmanagement, Wassertanküberwachung und die Überwachung von Schwimmbädern. All das soll mit Hilfe der Cumulocity IoT Plattform umgesetzt werden. Diese ist seit 2010 die führende Management Plattform für das Internet der Dinge, mit der man Geräte und Anwendungen verbinden und verwalten kann.

“Die Abu Dhabi City Municipality ist einer der führenden Pioniere für Smart City Innovationen. Sie haben einen realistischen Plan entwickelt, haben ihre Pläne ausgiebig getestet und nutzen Daten und Technologien, um das Leben zu verbessern – alle Schlüsselelemente einer Smart City.” Bernd Gross, Senior Vice President, IoT und Cloud, Software AG.

via: smartcitiesworld