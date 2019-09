Acer auf der IFA 2019: Neuer Gamingthron Thronos Air und mehr

Im Rahmen der IFA zeigt Acer jetzt eine neue Version, die deutlich günstiger ausfallen soll. Das neue Modell hört auf den Namen Thronos Air und soll die nächste Evolutionsstufe des teuren Zubehörs darstellen. Der Sitz kann künftig individuell eingestellt werden, dazu kommt eine praktische Massagefunktion. Acer setzt weiterhin auf die Farbe Blau, was das Design seiner Gaming-Linie betrifft, dank vieler LEDs wirkt der neue Thronos noch auffälliger als sein Vorgänger.

Die Konstruktion vereint den Stuhl an sich, einen modularen Tisch und den passenden Monitor-Arm. Wie der namensgebende Thron soll der Aufbau aus Stahl den Spieler komplett umschließen und ihn so noch tiefer in die Spielszenerie eintauchen lassen. Der Stuhl selbst kann bis zu 130 Grad geneigt werden, außerhalb der Konstruktion sogar um bis zu 180 Grad. Für Entspannung und maximalen Komfort soll die neue Massagefunktion sorgen. Das Kabelmanagement wurde hinter den Stuhl ausgelagert, so wird euer Sichtfeld weniger gestört. Der Tisch ist modular aufgebaut, die Maus- und Tastaturablage können individuell eingestellt werden.

Neben drei Monitoren kann direkt über dem mittleren Bildschirm auch eine Kamera angebracht werden, sodass unkompliziertes Streaming der Action auf YouTube, Twitch oder Mixer ermöglicht wird. Durchdachtes Zubehör gibt es dann auch noch, wie z. B. eine Sitzstabilisierung, einen Getränkehalter, einen Headset-Halter, einen USB-Hub und eine Kamera.

Leider gibt es bisher keine Ankündigung, was den Preis betrifft, ebenso keine Informationen zum Releasedatum. Es würde mich sehr wundern, wenn Acer eine fünfstellige Preismarke unterschreitet. Damit ist der Hersteller leider weiterhin weit von einer Gaminglösung für den breiten Markt entfernt.

Neue Triton Gaming Notebooks

Das beste Gaming-Zubehör nützt natürlich nichts ohne den entsprechenden Rechner – passend dazu stellt Acer auch neue Notebooks der Triton-Reihe vor.

Der Triton 300 soll eine gute Mixtur aus Kompaktheit und Leistung abgeben, das Gerät wiegt nur 2,3 Kilo. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und ist in mattschwarzer Farbe gehalten, dazu kommen die obligatorischen blauen LEDs. Das 144 Hz Display fasst 15,6 Zoll. Die sonstige Ausstattung ist eher Standard: Intel®Core™ i7 Prozessoren bis zur 9. Generation in Kombination mit NVIDIA® GeForce®GTX 1650 GPU und 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher. Ab Q4 2019 soll das neue Modell in den Handel kommen, die UVP liegt bei 1.099 Euro.

Deutlich mehr Technik gibt es beim Triton 500 geboten. Bei nur 2,1 kg Gesamtgewicht bekommt der Kunde hier ein 300-Hz-Display und jede Menge Leistung geboten. Nähere Angaben zur Technik gibt es leider nicht, außer dass Acer auch hier auf i7-Prozessoren der neunten Generation setzt. Die Screen to Body Ratio soll 81 Prozent betragen, was für ein Gaming-Notebook durchaus beachtlich ist. Der Triton 500 soll ebenfalls im vierten Quartal dieses Jahres veröffentlicht werden, die Preise starten bei 2.599 Euro.