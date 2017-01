Auch Acer hat sich auf den Weg in die Wüste von Nevada gemacht, um dort beim ersten Tech-Highlight des Jahres – der CES in Las Vegas – sein neues Produkt-Portfolio zu präsentieren. Dazu gehört in diesem Jahr auch wieder ein Chromebook: Das Acer Chromebook 11 N7!

Mit einem 11,6 Zoll großen Bildschirm ist es ausgestattet, wobei ihr hier die Wahl habt zwischen einem IPS-Panel mit oder ohne Touch, unabhängig davon lösen beide mit 1.366 mal 768 Pixeln auf. Auffällig bei diesem Modell ist, dass es besonders widerstandsfähig gebaut wurde, aber bevor wir übers Design sprechen, schauen wir uns erst einmal die Specs an:

11,6 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1.366 x 768 Pixeln (Modell C731 TFT ohne Touch, Modell C731T IPS mit Touch)

Intel Celeron Dual-Core-Prozessor N3060

4 GB RAM

16 oder 32 GB eMMC-Speicher

Chrome OS

HD-Webcam

zertifiziert nach dem MIL-STD 810G-Standard

Stereo-Lautsprecher

Intel Dual Band Wireless AC, 802.11ac/a/b/g/n wireless LAN, (2.4 und 5 GHz), 2 x 2 MIMO, Bluetooth 4.0

Zwei USB 3.0-Anschlüsse, SD-Kartenleser, HDMI, 3,5 mm Klinke, Kensington Lock

4.090 mAh Akku mit bis zu 12 Stunden Laufzeit

Maße: 297,6 x 210 x 22 mm

1,35 kg Gewicht

Wie bereits erwähnt, haben wir es hier mit einem Chromebook im „Rugged“-Design zu tun, welches also besonders robust gebaut wurde. Es entspricht sogar dem MIL-STD 810G Militär-Standard der US-Army und soll demzufolge Belastungen von 60 kg ebenso aushalten wie Stürze aus etwa 1,20 Meter Höhe. Acer erklärt, dass die Schüler – und ja, es ist natürlich als Device für den Unterricht gedacht – damit in vielen verschiedenen Umgebungen arbeiten können (…während der Autor dieses Artikels denkt, dass die Chromebooks nur dahingehend optimiert wurden, dass man sich damit besser im Klassenzimmer prügeln kann).

Als Software kommt logischerweise Chrome OS von Google zum Einsatz und wer sich für das Teil entscheidet, hat die Wahl, ob ihm 16 GB Speicher ausreichen, oder ob er zur größeren Version mit 32 GB Speicher greifen möchte. Sowohl in den USA als auch hier in Deutschland wird das Acer Chromebook 11 N7 bereits ab diesem Monat zu haben sein. Preislich kommen wir Europäer wieder ziemlich schlecht weg: Während die US-Amerikaner das Chromebook für 229,99 Dollar erwerben können, werden hierzulande wenigstens 299 Euro fällig.