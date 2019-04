Acer legt den Spin 3 neu auf

Die Acer Spin-Reihe zeichnet sich durch hohe Portabilität aus, namensgebend ist der umklappbare Touchscreen-Monitor, der mit dem beiliegenden Stift auch zum Zeichnen geeignet ist. Die neue Serie behält dieses Designelement natürlich bei, dazu kommt potente, moderne Hardware.

Leistungsdaten Spin 3

Der neue Spin 3 setzt auf Intel-Prozessoren der achten Generation, in Sachen Grafik setzt Acer auf die neue GeForce MX230-GPU. Die Grafikeinheit verspricht eine deutliche Verbesserung in Sachen Performance, damit sollte sogar das eine oder andere Spiel möglich sein.

Die Speicherkapazität beginnt bei einer 256 GB großen SSD und einer bis zu 1 TB großen HDD. So habt ihr die Wahl: schneller Speicher für Anwendungen, langsamerer – aber dafür viel – Speicher für Mediendateien. Dazu kommt Dual-Band Wi-Fi 5.

Gehäusedetails

Das Notebook verfügt über ein 14 Zoll Full HD IPS Panel, natürlich wurde wieder ein Touchscreen verbaut. Das Schanier kann um 360 Grad gedreht werden, so kann der Monitor in nahezu jeder Position bedient werden. Der Acer Active Pen lässt sich im Gehäuse versenken und ist so immer zur Hand.

Das Gewicht wird mit 1,7 kg angegeben. Der Displayrahmen ist 9,6 mm dick, so kommt das Gerät auf 79 Prozent Screen-to-Body Ratio. Acer selbst gibt die Einsatzmöglichkeiten wie folgt an:

„Gleichzeitig ermöglicht das 360-Grad-Scharnier den nahtlosen Wechsel zwischen Laptop- oder Tabletmodus und macht das Spin 3 zur idealen Plattform zum Schreiben, Präsentieren oder Spielen. Nutzer können das 35,6 cm (14 Zoll) große Full-HD-IPS-Touchdisplay des Spin 3 zeitgleich per Touch und per Stylus bedienen, wobei der Acer Active Pen die präzise und direkte Eingabe auf dem Bildschirm ermöglicht, um komplexe Aufgaben effizient zu bearbeiten. Mit dem versenkbaren Active Pen können Nutzer ihre Notizen sofort übernehmen und haben ihn jederzeit schnell zur Hand.“

Eine Akkuladung des Notebooks soll für bis zu 12 Stunden Arbeitszeit ausreichen.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Spin 3 soll ab Juni in den Handel kommen, die Preise beginnen bei 599 Euro.