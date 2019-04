Acer Predator: zwei neue Gaming-Notebooks angekündigt

Während wir auf der CES Gamingstühle bewundern durften, ging es bei der heutigen Präsentation wieder deutlich klassischer zu – der Konzern zeigte zwei neue Predator Notebooks der Helios-Reihe. Das Highlight ist das Helios 700 mit einem überraschenden Designkonzept, das Angebot wird durch das aktualisierte Helios-300-Modell dann abgerundet.

Helios 700

Das Highlight des Helios 700 ist die neue sogenannte HyperDrift-Tastatur, dazu kommt ein schickes Design und enorme Power.

Leistungsdaten

Beginnen wir bei den inneren Werten: Acer setzt auf Intel-Prozessoren der neunten Generation, die Maximalkonfiguration hat sogar einen Intel Core i9 zu bieten. Dazu kommen bis zu 64 GB Speicher und schneller SSD-Speicher. In Sachen Grafik habt ihr die Wahl, einerseits zwischen den neuen GeForce RTX Modellen – so wird eine RTX 2070 verbaut – oder den neuesten GeForce GTX GPUs.

Dazu kommt ein breites Spektrum an anderen modernen Technologien, von Wi-Fi 6 bis hin zu fünf integrierten Boxen und einem Subwoofer.

Design

Kernstück ist ohne Zweifel das Display, es bietet eine Diagonale von 17,3 Zoll, löst in Full HD und mit 144 Hz auf und bietet sogar die G-Sync-Technologie von Nvidia.

Neu ist die HyperDrift-Tastatur, mit dem neuen Design kann die Tastatur nach unten verschoben werden und so kommen sogar zwei neue Kühler zum Vorschein – damit ist das Designkonzept auch ein wesentlicher Bestandteil des Kühlkonzepts. Die genauen Details lasse ich an dieser Stelle lieber Acer selbst erklären:

„Die HyperDrift-Tastatur ist Teil des Kühlsystems des Notebooks, das aus zwei Acer AeroBlade™ 3D-Lüftern der vierten Generation, fünf Kupfer-Heatpipes, einer Vapor Chamber 2 und der Acer CoolBoost™-Technologie besteht. Durch einfaches Vorschieben des Keyboards erscheinen über der Tastatur und unterhalb des Displays zwei extra Lufteinlässe, die zusätzlich Luft zu den leistungsstarken wärmeerzeugenden Komponenten leiten, für maximale Kühlung sorgen und Übertaktung ermöglichen. Eine Glasscheibe bietet zudem einen Blick auf die Heatpipes des Notebooks.

Die HyperDrift-Tastatur verbessert auch die Ergonomie, indem sie Nutzern einen besseren Abstand zum Bildschirm bei gleichzeitg lockerer Armhaltung ermöglicht. Die Tastatur bietet außerdem RGB-Einzeltastenbeleuchtung, AntiGhosting und MagForce WASD-Tasten. Ihre analog-ähnlichen linearen Switches lösen unmittelbar bei der ersten Berührung aus und ermöglichen doppelt so schnelle Reaktionen im Spiel. Das Präzisions-Touchpad ist rundum blau beleuchtet und mit zwei dedizierten Maustasten für einfache Bedienung ausgestattet.

Gamer können per Turbo-Hotkey schnell und einfach die Übertaktung aktivieren, während sie über den neuen PredatorSense-Hotkey sofortigen Zugriff auf CPU- und GPU-Temperaturen, Lüftersteuerung, Makros, RGB-Beleuchtung und mehr erhalten. Die RGB-Einzeltastenbeleuchtung macht beim Online-Gaming in Verbindung mit Predator RGB Assault-League of Legends (LoL) noch mehr Spaß, da sie während des Spiels die Beleuchtung der Tastatur mit der Action auf dem Bildschirm synchronisiert.“

Helios 300

Das kleinere Helios-300-Modell ist eher im Midrange-Segment angesiedelt, hat aber dennoch eine Menge an moderner Technik zu bieten. Hier wurden ebenfalls Intel-Prozessoren der neunten Generation verbaut, der i7 ist aber die maximale Variante. Auch beim Arbeitsspeicher ist der maximale Ausbau schneller erreicht, hier gibt es maximal 32 GB.

Das Notebook wird sowohl mit 15,6- als auch mit 17,3-Zoll-Display angeboten, beide bieten ebenfalls 144 Hz und Full HD Auflösung.

Preise und Verfügbarkeit

Das Predator Helios 700 ist voraussichtlich ab Juli zu unverbindlichen Endkundenpreisen ab 2.499 Euro erhältlich.

Das Predator Helios 300 ist voraussichtlich ab Juni zu unverbindlichen Endkundenpreisen ab 1.499 Euro erhältlich.