Microsoft will die Entwicklung im Mixed Reality-Bereich vorantreiben und damit in diesem Jahr fortsetzen, was man im letzten Jahr angekündigt und begonnen hat. Dazu hat man sich mit Partnern wie Dell, Lenovo, ASUS oder HP tatkräftige Unterstützung ins Boot geholt, mit dem Ziel, entsprechende Headsets zu einem günstigen Preis in die Läden zu bringen.

Nach Microsofts Vorstellungen sollen also Modelle angeboten werden, die der HoloLens technisch nahe kommen, aber für einen deutlich kleineren Preis zu haben sein sollen. In Redmond hat man ins Auge gefasst, das der Spaß schon etwa bei 300 Dollar losgehen soll. Jetzt verkündeten Acer und Microsoft, dass mit dem Acer Windows Mixed Reality Headset das erste HMD (Head-Mounted Display) fertiggestellt wurde und noch diesen Monat in der Developer Edition an Entwickler ausgeliefert werden kann. Auch ein Bild dieser Brille präsentiert man uns bereits:

Im Gegensatz zur HoloLens sind diese günstigeren MR-Brillen an einen Rechner gebunden, im Fall des Acer-Headsets per HDMI 2.0- (Display) und USB 3.0-Kabel (Daten) mit dem Rechner verbunden. Microsoft informiert in einem Blog-Beitrag darüber, dass in dieser Brille zwei transparente Displays mit einer Auflösung von jeweils 1.440 × 1.440 Pixeln zu finden sind, welche mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz arbeiten. Fürs Audio-Headset ist eine entsprechende 3,5 mm Klinkenbuchse vorhanden.

Zusammen mit dem SDK sollen die Brillen von Acer noch in diesem Monat bei ersten Entwicklern eintrudeln und wie es heißt, wird auch die Xbox One Scorpio unterstützt und entsprechende Developer können auf ID@Xbox ihr Interesse bekunden. Alternativ können sich Entwickler auf Windows Mixed Reality informieren.

Wir dürfen wohl gespannt sein, was da demnächst in die Läden kommt, wann es damit so weit sein wird und natürlich auch, was die einzelnen Angebote auf der Pfanne haben und zu welchem Preis. Acer macht jedenfalls schon mal den Anfang mit seinem Headset und gibt sie in die Hände von hoffentlich kreativen Entwicklern.

Quelle: Windows-Blog