Der ADAC hat für seinen neuen EcoTest insgesamt 105 Fahrzeuge auf ihren Verbrauch und ihre Schadstoffemissionen untersucht und kommt zu dem wenig überraschenden Ergebnis, dass Elektroautos zu den saubersten Pkw des Jahres zählen. Aber auch ein Plug-in-Hybrid konnte sich auf den vorderen Plätzen behaupten: Der Toyota Prius 1.8 Plug-in Hybrid nimmt in der Gesamtwertung den dritten Rang ein und ist das einzige PHEV-Fahrzeug, das fünf Sterne im Umweltranking erhält. Zudem räumen die Experten mit einem Vorurteil auf: Elektrofahrzeuge sind im direkten Unterhalts- und Wartungs-Vergleich nicht immer günstiger als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren oder Plug-In Hybride.

Der ADAC testet nach eigenen Angaben realitätsnäher als Hersteller und staatliche Institutionen. Neben aktualisierten Fahrzyklen und verschärften Bewertungsmaßstäben müssen sich Autos, die auf dem Prüfstand eine Empfehlung erreichen – also mit vier oder fünf Umweltsternen ausgezeichnet werden – zusätzlichen Abgasmessungen auf der Straße (Real Driving Emissions) stellen. Was der ADAC nicht berücksichtigt, ist die u.U. hohe CO2-Ballast aus der Produktion, den Elektrofahrzeuge mit besonders großem Akku eventuell besitzen.

Den ersten Platz im neuen ADAC EcoTest nimmt das Elektroauto Hyundai IONIQ ein, gefolgt vom VW eGolf. Der Toyota Prius 1.8 Plug-in Hybrid stellt eine Ausnahme unter den insgesamt enttäuschenden Plug-In-Hybriden dar und landet auf Platz Drei. Auf dem vierter Platz landet der Opel Ampera-E, der momentan jedoch mit langen Lieferzeiten zu kämpfen hat. Auf dem fünften Platz und mit ebenso vielen (5) Sternen reiht sich der Renault Zoe mit 41 kWh Batteriekapazität ein.

„Der ADAC Eco-Test zeigt, dass es in puncto Umwelt eine Reihe an empfehlenswerten Fahrzeugen gibt. Jetzt kommt es darauf an, Autos so sauber und effizient wie möglich zu machen, und zwar über alle Antriebsarten hinweg. Es gibt kein Entweder-Oder: Jede Reduktion von Material, Verbrauch und Schadstoffen kommt der Umwelt und dem Verbraucher zu Gute.“ Thomas Burkhardt, ADAC Vizepräsident für Technik

Insgesamt siebzehn der 105 Fahrzeuge bekommen vier Sterne, darunter zwei Dieselfahrzeuge von Mercedes-Benz und BMW. Während das E220d T-Modell in der Gesamtwertung auf Platz 13 landet, muss sich der 520d Steptronic mit Platz 20 zufriedengeben. Der ADAC ordnet Fahrzeuge mit Vier-Sterne-Wertung noch als “empfehlenswert” ein. Dieses Label darf sich ab sofort auch der Audi A4 Avant g-tron S tronic auf die Fahnen schreiben – er ist als Erdgasfahrzeug das insgesamt “beste” Vier-Sterne-Auto.

Das in der Gesamtwertung sauberste Benzinfahrzeug ist der Suzuki Ignis auf Platz 8. Der Kleinwagenhat einen moderaten Verbrauch von 5,2 Liter auf 100 Kilometer und der Motor kommt ohne Direkteinspritzer aus, so dass die Schadstoffanteile im Abgas nach Ansicht der Experten “vorbildlich” gering seien.

Am Ende der Rangliste stehen wenig überraschend große, schwere PKW mit Allradantrieb. Beim Subaru Forester 2.0D, Renault Koleos dCi 175 und Isuzu D-Max wurde eindeutig an der falschen Stelle – nämlich an der Abgasreinigung – gespart. Der Isuzu D-Max bildet dementsprechend mit satten 721mg NOx (Stickoxid) pro Kilometer aus das Schlusslicht der Umweltliste und erhält null Punkte.

In einer noch wesentlich umfangreicheren Tabelle nimmt der ADAC verschiedene Fahrzeuge in puncto Unterhaltskosten, Wartung und Reparatur unter die Lupe. In vielen Foren wird verbreitet, dass Elektrofahrzeuge wegen des fehlenden Motors und der fehlenden Abgasanlage weitaus günstiger in der Wartung seien, während Plug-In-Hybride – die beide Antriebsarten vereinen – wesentlich teurer seien. Doch die Übersicht (PDF) zeigt, dass man abhängig von der Kilometerleistung pro Jahr wesentlich differenzierte Ergebnisse erhält.

Testergebnisse:

ab 90 Punkte = ✶✶✶✶✶

70-89 Punkte = ✶✶✶✶

50-69 Punkte = ✶✶✶

30-49 Punkte = ✶✶

0-29 Punkte = ✶

Alle Testergebnisse auf einen Blick unter adac.de