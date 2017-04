Der Hersteller des umstrittenen Werbeblockers Adblock Plus, die Kölner Eyeo GmbH, übernimmt den bisher nur mäßig erfolgreichen Online-Bezahldienst Flattr. Über die Plattform können Kleinstbeträge an die Inhaber von Websites bezahlt werden, wenn ein bestimmter Artikel dem Leser gefallen hat.

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit längerem zusammen und wollen gemeinsam ein neues Bezahlmodell für Internetseiten etablieren. Während Adblock Plus als allmächtiges Browser-Addon alle Werbebanner ausblendet und den Betreibern einer Internetseite damit jegliche Einnahmen entzieht, soll Flattr zumindest die Option für kleinere Einnahmen eröffnen.

Nach den bisher bekannten Details zu der Kooperation füllt ein Flattr-Mitglied sein Konto mit einem bestimmten Betrag auf. Eine Browser-Extension protokolliert dann penibel, welche Internetseiten der Nutzer aufruft und wie lange er sich auf diesen Websites aufhält. Der zuvor eingezahlte Betrag wird dann auf der Grundlage eines Verteilungsschlüssels an die Websites ausgezahlt, die sich zuvor als potentielle Empfänger bei dem Dienst angemeldet haben. Über die Höhe der anfallenden Abwicklungsgebühren, die bei eventuell an die eyeo GmbH fließen, war auf Anhieb nichts zu finden.

Dieses automatisierte Auszahlungssystem namens Flattr Plus könnte eines der bisher größten Problem von Flattr beheben: Kaum ein Nutzer rafft sich nach dem Lesen eines hilfreichen Artikels tatsächlich dazu auf, manuell einen Kleinstbetrag als Bezahlung, Wertschätzung oder Danke Schön anzuweisen. Hinzu kommt, dass der Dienst bisher nur eine vergleichsweise geringe Zahl von angemeldeten Benutzern vorweisen kann und eher eine “Idee” als ein konkretes Geschäftsmodell ist. Konkrete Zahlen wurden zuletzt im Jahr 2011 bekanntgegeben, damals soll Flattr ca. 100.000 benutzer gehabt haben. Die Kölner eyeo GmbH wiederum soll nach eigenen Angaben mit den Addons Adblock Plus, Adblock & Co. rund 100 Millionen Nutzer erreichen.

Peter Sunde, einer der Gründer von Flattr, hat seine Haftstrafe als Gründer von Pirate Bay vor zwei Jahren abgesessen und sieht sich nun mit den weiterhin offenen Forderungen der Hollywood-Studios und Plattenfirmen konfrontiert. Wie TorrentFreak berichtet, stehen hier mehrere Millionen US-Dollar im Raum.

Tracking der besuchten Websites?

Werbeveranstaltung der eyeo GmbH auf der re:publica 2016

Aufmerksamen Beobachtern wird auffallen, dass es bei der Kooperationen einen völlig widersinnigen Punkt gibt. Normalerweise wird ein Werbeblocker nicht nur zur Ausblendung von Werbebannern installiert, er soll auch das sogenannte “Tracking” der Werbenetzwerke verhindern. Diese protokollieren, welcher Benutzer welche Werbebanner auf welchen Internetseiten gesehen haben und bilden daraus mehr oder weniger aussagekräftige Profile, mit denen die tatsächlich eingeblendeten Anzeigen “persönlicher” und “treffender” werde soll.

Ein Addon wie Flattr Plus muss zur vollständigen Protokollierung der aufgerufenen Internetseiten ebenfalls den gesamten Datenverkehr tracken und übermittelt somit die Browser-Historie an Adblock Plus. Das ergibt unter dem Aspekt der eigentlich erwünschten Privatsphäre beim Browsen überhaupt keinen Sinn, zumindest nicht wenn dazu der “Adblocker” als Hintertürchen bzw. Steigbügelhalter benutzt wird.

Weiterlesen:

Pornos und Gewinnspiel-Scam mit Adblock Plus

Andererseits scheinen ca. 90% der ABP-Benutzer ja ohnehin nicht wirklich zu verstehen, dass es sich bei der Erweiterung für ihren Browser um ein Werbenetzwerk handelt, in dessen Filterlisten hunderte von Scripts freigeschaltet sind und auf den Rechner des Nutzers geschleust werden. Die Kölner eyeo GmbH verkauft für hohe Beträge Positionen auf einer “Whitelist”, mit denen der Werbeblocker die Tracker und Scripte großer Unternehmen wie Google, Amazon u.a. große Werbenetze wohlwollend von einer Blockade ausnimmt.