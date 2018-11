Auf der AI CON 2018 treffen sich die führenden KI-Forscher aus akademischen und unternehmerischen Kreisen, um Besuchern einen Einblick in ihre Forschungsprojekte zu gewähren, die sich mit wichtigen Fragen aus den Bereichen der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens befassen.

Wer ein Unternehmen führt, sollte sich auf dem Laufenden halten, was neue Technologien auf diesem Gebiet angeht. Am besten durch echte Experten.

Die AI CON 2018 ist ein Event, das vom Bosch Center for Artificial Intelligence in Zusammenarbeit mit Cyber Valley veranstaltet wird. Stattfinden wird es im Bosch-Zentrum für Forschung und Entwicklung in Renningen. Das Ziel der Konferenz ist, die führenden Köpfe der KI-Forschung aus akademischen und unternehmerischen Kreisen zusammenzubringen, um Diskussionen und den Austausch von Ideen zu fördern.

Besucher haben die Chance, die Technologieexperten von Bosch kennenzulernen und einen Eindruck von der Zukunft der KI-Technologie zu bekommen. Außerdem erfahrt ihr von führenden Forschern und Startup-Unternehmen mehr über jüngste Entwicklungen auf diesem Gebiet.

Zum Programm gehören Keynotes von Bosch, dem Max Planck Institut für intelligente Systeme, der Carnegie Mellon Universität, Technion und vielen mehr.

Für wen lohnt sich der Besuch der KI-Konferenz?

CEOs, CTOs und CIOs können einen ersten Blick auf die Technologien werfen, die die Zukunft ihrer Unternehmen vorantreiben werden. IT Manager und Data Centre Manager können sich von neuen Ideen inspirieren lassen und dort Lösungen für schwierige IT-Probleme finden. Datenwissenschaftler und Entwickler treffen hier auf eine Gemeinschaft aus gleichgesinnten Experten, die ihre Anwendungen bereits mithilfe von KI weiterentwickeln. Akademiker können die Konferenz als Forum nutzen, um ihre Erfolge mit anderen zu teilen und von Forschern zu lernen, die mithilfe von Deep Learning und KI in einer Vielzahl von Forschungsfeldern die Grenzen des Möglichen überschreiten.

Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos und nur mit Einladung möglich. Besucht das Bosch Center for Artificial Intelligence, um mehr zu erfahren.

Mobile Geeks werden dort sein, also schau am 19. November wieder vorbei!