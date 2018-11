“AI for Social Good”: Google will soziale Probleme mit KI angehen

Künstliche Intelligenz werden in der Popkultur oft als Roboterbegleiter dargestellt, so wie TARS in “Interstellar” oder die Roboter im Film “I, Robot”. In Wirklichkeit können KI-Computer aber als Programmierwerkzeuge dienen, die uns helfen, Muster in komplexen Daten zu finden und Alltagsprodukte nützlicher zu gestalten. Ihren Aufschwung hat die Künstliche Intelligenz vor allem in der Tech-Industrie und bei Tech-Themen bekommen.

Google wählt nun einen anderen Ansatz und möchte KI auch für gesellschaftliche Probleme einsetzen. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen auf Projekte mit positiven gesellschaftlichen Auswirkungen gestürzt, darunter die Vorhersage von Überschwemmungen, der Schutz von Walen und die Prognose von Hungersnöten. Nun vereint man diese Bemühungen in einem neuen Programm namens “AI for Social Good” für das man auch mit externen Organisationen zusammenarbeiten will.

Man richtet sich mit dieser Initiative auch an internationale Forscher, Nonprofit-Organisationen und andere soziale Einrichtungen. So will man Vorschläge sammeln, wie künstliche Intelligenz in Zukunft eingesetzt werden könnte, um einige der größten sozialen, humanitären und ökologischen Probleme der Welt anzugehen.

Um einen Eindruck von dem Potenzial zu vermitteln, hat Google einige Beispiele parat, wie das Unternehmen und andere Firmen künstliche Intelligenz bereits in den letzten Jahren genutzt haben. Dazu gehört zum einen der Schutz der Tierwelt. So hat man ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem man gefährdete Wale orten kann, um besser auf sie aufzupassen. Dazu nutzt Google eine KI, die schnell 100.000 Stunden Audiomaterial aus dem Pazifik nach Walgeräuschen durchscannen kann.

In Südafrika hilft Harambee Youth Employment Accelerator, arbeitslose Jugendliche unterschiedliche Jobmöglichkeiten wahrzunehmen. Die Organisation ist Teilnehmer am “Programm Data Solutions for Change”, das von Google Cloud entwickelt wurde und so haben sie mit Hilfe von Datenanalyse über 50.000 Kandidaten mit Stellenangeboten verknüpft. Auch eine Hochwasservorhersage konnte man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bereits durchführen und so tausende Menschen retten.

Ein weiteres Beispiel kommt von zwei Gymnasiasten aus Kalifornien, die ein KI-Gerät bauten, dass Gebiete in einem Wald identifizieren und vorherzusagen kann, wie wahrscheinlich dort Waldbrände sind. Diese Technologie könnte eines Tages sogar bei der Feuerwehr eingesetzt werden. Doch ein KI-System kann auch die Gesundheit eines Säuglings überwachen, wie das Projekt von Ubenwa, einem kanadischen Unternehmen, zeigt. Das System analysiert die Geräusche eines weinenden Babys, um herauszufinden, wie es um sein Wohlbefinden steht.

Google hat mit seinem “AI for Social Good” Projekt also Großes vor und erhält zudem einen Pool aus Fördergeldern in der Gesamthöhe von 25 Mio. US-Dollar bereit. Ich denke, wir können gespannt sein, was da noch kommt.

via: Google