Akku-Trauerspiel: Nun hat auch Apples MacBook Pro Probleme

Am Freitag kündigte Apple an, dass es die Batterien von ausgewählte MacBook Pros ersetzen wird. Diese Entscheidung wurde gefällt, nachdem festgestellt wurde, dass ein fehlerhafter Teil die Batterien anschwellen lässt. Dieses Austauschprogramm ist jetzt auch in Deutschland gestartet und betrifft alle 13-Zoll Geräte, die in der Zeit von Oktober 2016 und Oktober 2017 hergestellt wurden und keine Touch Bar besitzen.

Wer die Medien aufmerksam verfolgt hat, weiß, dass dies kaum das erste Batterieproblem bei Apples Produkten ist. Da gab es explodierende iPhones, aufgeblähte Akkus in der Apple Watch und nun kommt noch der Fehler im teuren MacBook Pro hinzu. Kritik wurde an Apple vor allem nach der Bestätigung geäußert, dass die Akkulaufzeit älterer iPhones die Leistung der Geräte verlangsamt. Das Unternehmen sah sich mit einem öffentlichen Aufschrei konfrontiert und knickte schließlich ein.

Wer seinen Akku austauschen lassen möchte, sollte sich an einen Service-Partner von Apple wenden. Das Unternehmen aus Cupertino gab keine Zahlen darüber an, wie viele MacBook Pros betroffen sind. Ob das eigene Gerät für das Austauschprogramm geeignet ist, wird durch die Seriennummer des Laptops bestimmt. Eine Überprüfung könnt ihr auf der Apple-Support-Seite starten.

Anders als beim Akkutausch der älteren iPhone Modelle, ist er bei den MacBook Pros kostenlos. Wer für den Ersatz bereits selber aufgekommen ist, kann beim Support eine Rückerstattung beantragen.

Durch den Austausch wird die Standardgarantie für das MacBook Pro nicht verlängert und das Programm für den Akku kann ab dem Kaufdatum für fünf Jahre genutzt werden. Es ist allerdings wichtig zu wissen, dass anderweitige Mängel am Gerät ebenfalls erst repariert werden müssen, bevor der Akku des Laptops ausgetauscht wird. Das kann dann schnell mal teuer werden und ist eine absolut unnötige Abzocke. Genau dasselbe Spiel gab es bei dem Akkutausch der iPhones.

via: digitaltrends